Was bedeutet es für Israel, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen? Talya Lador-Fresher: Wir begrüßen diese Entscheidung. Israels Regierung hat das Atomabkommen konsequent kritisiert. Es wäre von Anfang an besser gewesen, keinen Deal abzuschließen, als diesen schlechten Deal.

Viele Kritiker befürchten jetzt eine Zuspitzung im Nahen Osten ... Lador-Fresher: Das Abkommen hat nicht geholfen, den Iran einzudämmen. Haben wir seitdem einen schwächeren Iran gesehen, der sich darauf konzentriert, die eigene Wirtschaft und Gesellschaft zu entwickeln? Oder haben wir einen Iran gesehen, der noch mehr versucht, die Region zu destabilisieren? Die Antwort dürfte klar sein.

Israel hat bereits iranische Ziele in Syrien ins Visier genommen. Wird das noch zunehmen? Lador-Fresher: Ich hoffe nicht. Aber wir sehen, dass der Iran seinen Einfluss im Nahen Osten ausweiten will. Man kann versuchen, eine Gefahr mit diplomatischen oder wirtschaftlichen Mitteln zu stoppen. Aber am Ende des Tages muss man ihr wenn nötig auch militärisch begegnen. Die größere Sorge ist für uns nicht, was morgen passiert, sondern was in sieben Jahren passiert, wenn der Vertrag ausläuft.

Und Israel steht mit dieser Sorge nicht alleine in der Region. Andere Länder wie Saudi-Arabien haben die Entscheidung von Präsident Trump ebenfalls vehement unterstützt.

Vom Iran geht aber nicht allein eine Gefahr für die Region aus, sondern auch für Europa. Seine ballistischen Raketen reichen viel weiter als bis Tel Aviv.

Was würde passieren, wenn man den Iran nicht eindämmt? Lador-Fresher: Wir fürchten einen stärkeren Iran. Premierminister Benjamin Netanjahu hat zu zeigen versucht, dass der Iran betrügt. Wenn die Iraner das in der Vergangenheit gemacht haben, tun sie es jetzt auch. Das Schlimmste wäre, wenn der Iran eine Atombombe hat.

Was soll nach dem Ausstieg der USA aus dem Abkommen passieren? Lador-Fresher: Wir müssen warten, bis sich der Rauch verzogen hat. Generell meinen wir, dass es ein schlechtes Abkommen war. Wenn sich die USA daraus zurückziehen, ist das gut. Wir meinen auch, dass die Europäer nicht naiv sein sollten. Ich würde keinem Wirtschaftstreibenden aus Österreich empfehlen, jetzt mit dem Iran Geschäfte zu machen. Aber es liegt nicht an uns zu sagen, was die nächsten Schritte sein werden.

Aber es muss in Israel doch Überlegungen geben, wie man mit dem Iran umgehen will ... Lador-Fresher: Derzeit wünschen wir uns vor allem, dass die Regierungen in Europa die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump besser verstehen. Für die Zukunft hoffen wir, dass Irans Ajatollah-Regime nicht mehr an der Macht ist und dass so der Iran zu einem besseren Ort für seine Bürger und zu einem besseren Nachbarn wird.

Würde Israel in Verhandlungen über einen atomwaffenfreien Nahen Osten auch über die eigenen Atomwaffen sprechen? Lador-Fresher: Zu diesem Thema werden Sie von allen Vertretern Israels dasselbe zu hören bekommen: Israel wird nicht als erstes Land nicht-konventionelle Waffen im Nahen Osten einsetzen.

Das Gespräch führte Floo Weißmann