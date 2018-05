Innsbruck – Der Umweltsprecher und Klubchef der Grünen, LA Gebi Mair, tritt jetzt eine Strategie-Debatte über die künftige Ausrichtung des Landesenergieversorgers Tiwag los. Vor der mündlichen Verhandlung Anfang Juni über die Umweltverträglichkeitsprüfung zum Kraftwerk Tauernbach in Matrei in Osttirol kritisiert er auch die Tiwag-Pläne am Tauernbach. „Mir kommt manchmal vor, in der Tiwag denkt man noch wie vorgestern. Sie ist inzwischen der Dinosaurier unter den Energieversorgern.“ In der Tiwag herrscht laut Mair nach wie vor das Denken, dass jeder technisch nutzbare Bach auch durch ein Kraftwerk genutzt werden solle.

Konkret erwartet sich der Juniorpartner der ÖVP in der Landesregierung den Aufbau einer eigenen Sparte TISOLAR in der Tiwag. Mair: „Wir brauchen Modelle, wie Solaranlagen dezentral und auf bestehenden Gebäuden in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger des Landes nutzbar werden.“ Für ihn ist der Landesenergieversorger hier hinter andere Unternehmen zurückgefallen wie etwa hinter die Kärntner Kelag. Diese biete etwa das Produkt „Sonnenplus-Speicher“ an, mit dem der 1:1-Austausch zwischen Photovoltaikanlage und Kelag möglich werde. „Produktions- und Verbrauchsspitzen werden so ausgeglichen.“

Die Tiwag verfüge hingegen über kein ähnliches Modell, weshalb in Tirol die privaten Akkuspeicher für Photovoltaikanlagen stark nachgefragt werden, kritisiert der grüne Klubchef. Die Landesförderung für Akkus sei aufgrund der hohen Nachfrage bereits zum dritten Mal aufgelegt worden. „Ein Austauschmodell macht aber gerade Solaranlagen auf Wohnhäusern und Wohnanlagen attraktiv und trägt damit dazu bei, die Wohnkosten zu senken und gleichzeitig die Energiewende zu schaffen.“

Für Gebi Mair wäre es außerdem klüger, finanzielle Mittel in den Aufbau einer Solarsparte TISOLAR zu pumpen wie im schwarzgrünen Regierungsprogramm vorgesehen. Das Kraftwerk Tauernbach würde schließlich rund 91 Mio. Euro kosten. Aber: „Das Kraftwerk gefährdet geschützte und hochwertige Tamariskenbestände. Und im Verfahren wird sich zeigen, ob auch das Natura-2000-Gebiet an der Isel gefährdet wird.“ Aus der Sicht Mairs wären die 91 Millionen Euro besser für eine Solaroffensive vorgesehen und die TIWAG ziehe ihr Kraftwerksprojekt am Tauernbach zurück. Schlussendlich würde die Landesregierung die Tiwag benötigen, um Wohnen in Tirol leistbarer zu machen, verweist Mair abschließend auf die Betriebskosten, die ein Kostentreiber seien. (pn)