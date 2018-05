Von Manfred Mitterwachauer und Marco Witting

Innsbruck – Glücklich, zufrieden, aber mit einer kleinen Entschuldigung startete Innsbrucks frischgebackener Bürgermeister Georg Willi gestern am späten Nachmittag in die Bezirksversammlung der Grünen. Nur wenig später tagten auch der Parteiausschuss der SPÖ sowie die Parteivorstände von Für Innsbruck (FI) und ÖVP, diese drei allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ihnen allen wurde das vergangenen Freitag ausverhandelte Koalitionspapier (Eckpunkte siehe Factboxen) zur Neuauflage der Viererkoalition zur Beratung vorgelegt. Die Grünen stimmten letztlich mit 96,97 Prozent (oder anders gesagt: mit nur einer Gegenstimme) klar für den Koalitionspakt.

Viel habe man in den vergangenen Tagen diskutiert, verhandelt und um Kompromisse gerungen, sagte Willi. Einige bräuchten jetzt wohl auch Zeit, um sich davon zu erholen, entschuldigte Willi den geringen Zulauf zur Versammlung. Die neuen Mitglieder des Gemeinderates miteingerechnet, hatten sich nur 33 Grüne eingefunden.

Er, Willi, zeigte sich mit dem Verhandlungsergebnis vollinhaltlich zufrieden. Seine zentralen Wahlversprechen habe er umgesetzt. Unter anderem: keine Koalition mit der FPÖ und den Stadtsenat nicht aufgestockt. Und, wie Noch-Stadtrat Gerhard Fritz anmerkte: „Wir haben unsere Partner davon abgebracht, eine Koalition mit der FPÖ zu bilden.“ Jetzt habe man eine Mitte-links-Koalition und ein Riesenpaket an Verantwortung: „Aber auch das ist etwas Wunderschönes.“

Dass man angesichts der finanziell angespannten Lage nicht alle Wünsche auf einmal verwirklichen werde können, sondern stattdessen eine strikte Prioritätenreihung vornehmen müsse, das betonte Bald-Stadträtin Uschi Schwarzl. Umso wichtiger werde auch noch eine Regierungsklausur vor der Sommerpause. Dort soll es dann erneut einen Kassa­sturz geben. Diesen, so sagte Willi, habe in den Verhandlungen übrigens die FI-Liste eingefordert. Das Ergebnis ist bekannt. Unter anderem tauchten dabei die neuerlichen Mehrkosten für die Patscherkofelbahn auf. Und lange Gesichter bei (fast allen) Verhandlern. Das musste Willi auch gestern der Bezirksversammlung erläutern. Finanziell, sagte er, werde es eng. Umso wichtiger seien Kooperationen mit dem Land.

Während die FI-Liste der designierten Vize-BM Christine Oppitz-Plörer gestern den Pakt abnickte, stimmten auch die ÖVP mit dem ebenso designierten Vize-BM Franz Gruber und die SPÖ dem erneuten Regierungseintritt einstimmig zu.

„Kein Interesse“ hat unterdessen FP-Stadtrat Rudi Federspiel, am Donnerstag im Gemeinderat bei der Wahl zu einem der Vize-Bürgermeister anzutreten. „Diese politische Show interessiert mich nicht. Den großen Sieg habe ich bereits bei der Wahl eingefahren“, erklärt er. Die Koalition habe sich „alles ausgemacht“, weshalb er nicht antreten wolle.

Differenzen

Die Dissensliste, also jene Punkte, auf die sich die Koalition nicht einigen konnte, fiel kleiner als erwartet aus – sie bringt die bereits berichteten Knackpunkte. Darunter ist die Untertunnelung der Grassmayerkreuzung, gegen die sich Grüne und SPÖ aussprachen. Ebenfalls dabei: die dauerhafte Begrenzung der Mieten für ausfinanzierte IIG-Wohnungen. Hier sprach sich die SPÖ für die Beibehaltung eines größeren Richtwertabschlags aus. Auch auf sozialen Wohnbau neben der ehemaligen Patscherkofelbahn-Talstation konnte man sich nicht einigen. Hier war nur die SPÖ dafür, der Rest dagegen. Dissens auch bei der Frage nach dem Ausbau niederschwelliger Möglichkeiten zu Schwangerschaftsabbrüchen. Hier waren nur Grüne und SPÖ dafür.

Wohnen

3000 geförderte Wohnungen inklusive studentischem Wohnen will die Koalition in den kommenden sechs Jahren errichten. Bei geförderten Eigentumswohnungen will man künftig ein grundbücherliches Vorkaufsrecht ohne zeitliche Einschränkungen zum Verkaufspreis (plus Indexierung) zugunsten der Stadt einräumen. Gemeinsam mit dem Land will man eine Leerstandserhebung entwickeln und diesbezügliche Abgaben, auch für Zweitwohnsitze, prüfen. Auch eine Adaptierung der Mietzinsbeihilfe ist angedacht. Städtebaulich will man die Entwicklung des Frachtenbahnhofs forcieren. Bei der Raumordnung soll der öffentliche Mehrwert durch Planänderungen in begründeten Fällen auch finanziell sichergestellt werden.

Finanzen

Der Abbau der in der abgelaufenen Legislaturperiode angehäuften Schulden soll sukzessive vorangetrieben werden. Das schränkt den künftigen Handlungsspielraum ein, wie die Koalition selbst betont. Neue Projekte und Investitionen müssen daher möglichst kostensparend getätigt werden. Manche der im Koalitionspapier aufgelisteten Projekte werden nur mit Mehreinnahmen oder budgetären Umschichtungen möglich sein, heißt es. Die Finanzierung der neuen Mehrkosten des Patscherkofelbahn-Projektes (angemeldet sind vier Mio. Euro für Beschleunigungsmaßnahmen) ist dem Grunde nach paktiert. Über Projektadaptierungen (Rodelbahn, Parkplatz) wird noch zu reden sein. Die begleitende (Kosten-)Kontrolle bei Großprojekten soll ausgebaut werden.

Soziales, Umwelt

Zusammen mit dem Land sowie privaten Trägern soll eine online nutzbare Kinderbetreuungsplatzbörse etabliert werden. Auch Betreuungsangebote für Randzeiten und Wochenenden werden angedacht. Ein Schulstartgeld für bedürftige Familien soll geprüft werden. Die bestehenden Verbote (Bettel-, Nächtigungs-, Alkoholverbot) bleiben vorerst bestehen. Jedoch soll eine Arbeitsgruppe Angebote erarbeiten, um selbige „so weit als möglich“ überflüssig zu machen. Die Koalition fordert vom Land als Ausgleich für den Entfall des Regionalkraftwerks Mittlerer Inn (RMI) die Beteiligung an einem Kraftwerk (Kraftwerksscheibe) ein. Die Gesamtlärmbetrachtung soll als zentrales Instrument für Politentscheidungen verankert werden.

Verkehr

Das noch aus dem Ende der 80er-Jahre stammende „Innsbrucker Verkehrskonzept“ soll in Richtung Ausbau des Umweltverbundes (Rad, ÖPNV, Fußgänger) sowie Reduktion des Pkw-Park- und Fließverkehrs überarbeitet werden. Die Tram-Linie 6 nach Igls soll erhalten und ausgebaut, Umsetzungsmängel bei der neuen Straßen- und Regionalbahn behoben werden. Einheitliche Tarife auf allen IVB-Linien auch außerhalb des Stadtgebietes werden geprüft. Gemeinsam mit dem Land wollen die Koalitionäre den Autobahnanschluss Flughafen sowie die A12-Einhausung bei Sieglanger von der Asfinag einfordern. Langfristig fordert die Koalition aber die Verlegung der Autobahn zwischen Völs und dem Bergisel sowie die Mautbefreiung bis nach Zirl-Ost.