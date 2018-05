Von Anton Pelinka

Antisemitismus ist der mehr oder minder offene Hass, der sich gegen Menschen richtet, die aus welchen Gründen auch immer als „jüdisch“ wahrgenommen werden. Der Antisemitismus als pathologisches Phänomen sagt nichts über Juden, er sagt alles über Antisemiten aus.

Antisemitismus kann nicht aus dem Verhalten von Jüdinnen und Juden erklärt werden. Juden können sich taufen lassen – oder nicht. Juden können ein Finanzimperium aufbauen – oder sich als antikapitalistische Revolutionäre betätigen. Juden können Analphabeten sein – oder wissenschaftliche Spitzenkarrieren machen. Das alles „tut nichts“ – wie der Patriarch von Jerusalem, ein Vertreter der Kirche, in Lessings „Nathan“ ausspricht: „Der Jude wird verbrannt.“

Das alles ist nicht neu: Das „christliche Abendland“ hat in zwei Jahrtausenden alles Mögliche hervorgebracht; aber eben auch den mörderischen Judenhass. Und das alles ist nicht vorbei, auch nicht nach der Befreiung von Auschwitz: Aus allen möglichen Anlässen bricht der Judenhass hervor; wie auch die Unfähigkeit, damit umzugehen.

Kritik am Staat Israel, das gilt als „heikel“: Als ob die demokratisch legitimierte Regierung des sich als „jüdisch“ verstehenden Staates nicht genauso kritisierbar wäre wie die Regierung der Republik Österreich. Kritik an Maßnahmen der israelischen Regierung ist ebenso wenig antisemitisch, wie Kritik an Maßnahmen der österreichischen Regierung antiösterreichisch ist. Wenn – ja, wenn die Kritik an Israel sich nicht an einem nur für den Judenstaat gültigen Maßstab orientiert; wenn die grundsätzliche Verletzung der Menschenrechte in Saudi-Arabien oder im Iran verharmlost oder auch ignoriert, eine zwar ebenfalls zu diagnostizierende, aber de facto viel weniger grundsätzliche Verletzung von Grundrechten im Fall Israels hervorgehoben wird; wenn – wie Jean Paul Sartre geschrieben hat – kriminelles Verhalten eines Schweizer Pelzhändlers als typisch für Pelzhändler, kriminelles Verhalten eines jüdischen Pelzhändlers aber als typisch für Juden gilt.

Die Geschichte des Antisemitismus ist ein zentrales Kapitel der Geschichte des christlichen Europa. 1492 vertrieben die allerchristlichsten Herrscher des eben vereinigten Spanien alle Juden, die sich nicht taufen ließen. Viele der Vertriebenen siedelten sich im Osmanischen Reich an – dort waren sie willkommen. Im Zweiten Weltkrieg herrschte die japanische Besatzung über alle Bewohner der europäischen Enklaven Shanghais mit äußerster Brutalität. Die Repräsentanten des Kaiserreiches hatten aber kein Verständnis für die Vorstellungen ihres deutschen Achsenpartners, Jüdinnen und Juden müssten „sonderbehandelt“ werden. Zur selben Zeit organisierten die deutschen Besatzungsbehörden in Norwegen und Griechenland Sondertransporte – um Jüdinnen und Juden aus dem äußersten Nordwesten und dem äußersten Südosten Europas in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau zu bringen.

Hat Europa, dessen christliche Wurzeln bei allen möglichen Sonntagsreden beschworen werden, aus dieser Geschichte gelernt? Ja und nein. Gesangsbücher, die mörderische antijüdische Texte beinhalten, werden in Österreich heute nicht mehr offensiv verteidigt – die offene Manifestation des Judenhasses ist heute auch denen peinlich, die gestern noch frisch und frei gesungen haben, sie würden die letzte (die siebente) Million des europäischen Judentums ausmorden.

Freilich: Der vorhandene Judenhass, der seit dem 20. Jahrhundert im islamisch dominierten Raum des Nahen und Mittleren Ostens um sich greift, hat (scheinbar, anscheinend) dem pathologischen Phänomen Antisemitismus eine neue Qualität verliehen. Der arabisch-iranische Judenhass existiert – und er ist eine Bedrohung auch für ein Europa, das sich demokratisch und säkular versteht; für ein Europa, das auch als Antithese zu Nationalismus und Holocaust entstanden ist.

Der vorhandene, potenziell mörderische Antisemitismus in islamisch geprägten Subkulturen Europas – in der Pariser Banlieu, in manchen der islamischen Bildungseinrichtungen auch in Österreich – darf nicht mit dem Hinweis auf eine etwa spezifisch österreichische Verantwortung für den Judenmord banalisiert oder gar entschuldigt werden. Aber die kritische Auseinandersetzung mit dem islamischen Antisemitismus darf auch nicht zur Relativierung des aus christlicher Tradition entstandenen Holocaust verwendet werden. Eine Aufrechnung des einen (des christlich-europäischen) mit dem anderen (des islamischen) Antisemitismus ist intellektueller Unfug.

Antisemitismus ist ein Vorurteil – das Urteil steht immer schon fest, bevor noch die Tatsachen bekannt sind. Aber Antisemitismus ist ein Vorurteil besonderer Art: Jüdinnen und Juden steht kein Ausweg offen, der ihnen den schon formulierten Schuldspruch ersparen würde. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war die Taufe ein Ausweg: Der Übertritt vom Judentum zum Christentum ersparte (zumeist) Jüdinnen und Juden den Tod auf den Scheiterhaufen des christlichen Fundamentalismus. Im Laufe der letzten zwei, drei Jahrhunderte wurde der Judenhass aber von der Säkularisierung erfasst: Im Sinne der Tradition, die in Österreich von Georg Schönerer zu Adolf Hitler geführt hat, hieß es nun: „Die Religion ist einerlei. In der Rasse liegt die Schweinerei.“

Eine „jüdische Rasse“ wurde erfunden. Und die einzige Aufgabe dieser Erfindung war, Jüdinnen und Juden die Flucht vor dem mörderischen Judenhass unmöglich zu machen. Deshalb wurde eine katholische Nonne – Edith Stein – in Auschwitz ermordet, weil sie jüdischer Herkunft war. Deshalb suchten im besetzten Frankreich, im besetzten Polen Gestapo und SS in katholischen Klöstern nach Kindern, die sich dort – zunächst beschützt von Menschen, die das christliche Gebot der Nächstenliebe wörtlich nahmen – vor der Verschickung in die Vernichtungslager zu retten suchten.

Hat diese Säkularisierung des Antisemitismus die christlich-abendländische Verantwortung für den Antisemitismus getilgt? Natürlich nicht. Belege für das Weiterbestehen dieser Verantwortung finden sich in großer Zahl – etwa in der „Rattenlinie“, die Fluchtroute der nationalsozialistischen Judenmörder, auf der nach der deutschen Kapitulation prominente Vertreter des Vatikan (wie der österreichische Kurienbischof Alois Hudal) die NS-Mörder vor der Gerechtigkeit schützen wollten. Und es brauchte bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, bis in einem offiziellen Dokument der katholischen Kirche ein erster (ohnehin sehr schüchterner) Versuch unternommen wurde, sich mit dem christlichen Judenhass auseinanderzusetzen.

In den christlich geprägten Teilen der Welt verlor nach Auschwitz der Antisemitismus seine Salonfähigkeit. Aber der Judenhass lebt fort. Schuldige werden gesucht – wie vor Jahrhunderten die Hexen, denen die Schuld an Naturkatastrophen und Seuchen zugeschrieben wurde. Und auch heute brauchen Teile der Gesellschaft „die Juden“: Sie sind schuld an wirtschaftlichen Krisen und der Klimakatastrophe, an Kriegen und der Globalisierung. „Die Juden“ erfüllen eine Funktion.

Das alles ist blanker, aber mörderischer Unsinn. Was dagegen hilft? Die mühsame, die nur langsam wirkende Dekonstruktion von Scheinwissen; ein Prozess, den wir auch Aufklärung nennen können.