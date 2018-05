Von Anita Heubacher

Innsbruck, Zürich — In Zürich steht so gut wie keine Wohnung leer, in Innsbruck weiß das niemand so genau. Die Schätzungen liegen zwischen 1000 und 3000 ungenutzten Wohnungen in der Landeshauptstadt. Die neue Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) will die genaue Zahl erheben lassen. Was sie damit anfangen will, lässt die Landesrätin offen. „Interessant sind vor allem die Gründe, wieso nicht vermietet wird." Die Wörter „Steuern", „Leerstandsabgabe" oder „Geldstrafen für Leerstände" will die Landesrätin nicht in den Mund nehmen. „Wir werden Maßnahmen treffen, die leer stehenden Wohnungen zu mobilisieren." Palfraders Parteifreund und Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer hat schon einmal in der hauseigenen Kammerzeitung deponieren lassen, dass er Leerstandsabgaben nichts abgewinnen kann. Die Unantastbarkeit des Eigentums schreibt sich die ÖVP seit Jahrzehnten auf die Fahnen.

Zürich In Zürich, im Kanton und in der Stadt, werden die Leerstände erhoben. Das Amt für Statistik und die Gemeinden spielen zusammen. Überprüft werden Strom- und Wasserzähler oder ob Wohnungen inseriert sind, um drei der sieben zugelassenen Erhebungsmethoden zu nennen. Die Leerstandsquote in einer Landgemeinde liegt für eine Dreizimmer-Wohnung bei 2,5 Prozent, in Zürich bei 0,25 Prozent. In der Stadt stünde also so gut wie gar nichts leer, heißt es vom Statistischen Amt. Die Nachfrage sei riesig, Wohnungen leer stehen zu lassen daher unlukrativ. In der Schweiz wird das Wohneigentum besteuert, egal, ob der Eigentümer selbst drinnen wohnt, er vermietet oder er es leer stehen lässt.



Eigentum ist in der Schweiz auch kein Fremdwort. Wohnungen leer stehen zu lassen, ist aufgrund der Besteuerung des Eigentums aber eine teure Angelegenheit. „Egal, ob Sie selbst in einer Wohnung wohnen oder sie leer stehen lassen, Sie müssen einen fiktiven Mietwert versteuern", erklärt Roger Keller, Sprecher der Finanzdirektion im Kanton Zürich. Im Vergleich zu Deutschland oder Österreich sei Wohnungseigentum in der Schweiz weniger ausgeprägt.

Der fiktive Mietwert errechnet sich aus Grundstückspreis und Gebäudewert und muss mindestens 60 Prozent des Marktwertes betragen. Diese Summe wird zum Einkommen dazugerechnet und besteuert. Nur bei offensichtlicher Unvermietbarkeit wird der Eigenmietwert erlassen. „Umstritten sind immer die Anpassungen an den Marktwert", sagt Keller. Die Kantone seien da vorsichtig. „Keiner will es sich mit den Eigentümern, die ja sonst auch gute Steuerzahler sind, verscherzen." Eine Leerstandsabgabe kennen die Schweizer nicht.

Berlin In Berlin-Neukölln wird gerade ein leer stehendes Haus besetzt: Die Wohnungsnot ist groß, umso ärgerlicher für Aktivisten sind Leerstände. Im Februar hat der rot-rot-grüne Senat in Berlin die Leerstandsregeln verschärft. Eigentümer, die ihre Wohnung leer stehen lassen, statt sie zu vermieten, müssen nach drei Monaten statt wie bisher nach sechs Monaten mit einer Geldstrafe rechnen. Bußgelder von mehreren tausend Euro würden jedoch von Eigentümern in Kauf genommen, weil diese auf weiter steigende Immobilienpreise hoffen. Die Leerstandsquote in Berlin ist gering und wird derzeit auf 1,1 Prozent und damit 18.000 Wohnungen geschätzt. Offizielle Erhebung gibt es keine.



Allerdings wird in der Schweiz seit 1984 sehr genau erhoben, wo welche Wohnungen leer stehen. Gemeinde für Gemeinde lässt sich im Amt für Statistik abrufen. In Zürich stehen 0,25 Prozent der Wohnungen leer, im Kanton in ländlichen Gemeinden sind es bei Dreizimmerwohnungen 2,5 Prozent. Bei Zweizimmerwohnungen ist das Verhältnis ungefähr gleich. Obwohl sehr viel gebaut worden ist, sind die Mietpreise in Zürich extrem hoch. „Angebot und Nachfrage macht es aus, keine Strafsteuer", erklärt Keller die niedrige Leerstandsquote.

In der Finanzdirektion interessieren weniger die Leerstände, aber mehr die Zweitwohnsitze. „Die Gemeinden verlangen unterschiedliche Steuersätze. Da ist entscheidend, wo wer seinen Lebensmittelpunkt hat", sagt Keller. Überprüft wird ähnlich wie bei Leerständen. Strom- und Wasserzähler rücken in den Fokus der Ermittler.