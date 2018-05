Die Klima­strategie (siehe Interview) war Thema am ersten Klausurtag der schwarz-blauen Bundesregierung. Heute Montag wird sie im Rahmen eines Ministerrats abgesegnet. Zweites großes Thema am ersten Klausurtag ist der österreichische EU-Ratsvorsitz, dessen Vorbereitung in Mauerbach abgeschlossen werden soll. Heute wird außerdem ein Modell zur Reform der Mindestsicherung vorgestellt. Details wollte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) noch nicht nennen. Geplant ist jedenfalls eine Differenzierung der Leistung, die Neuankömmlinge – also Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte – in Österreich schlechterstellen soll. Laut Regierungsprogramm soll „eine Zuwanderung in den österreichischen Sozialstaat über den Bezieherkreis der Sozialhilfe (Mindestsicherung) gestoppt werden“. So soll die Mindestsicherung auch in Form von Sachleistungen angeboten werden. Ein geplanter Deckel, wie ihn das Land Niederösterreich plante, wurde vom VfGH gekippt. (APA, TT)