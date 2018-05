Von Wolfgang Otter

Kufstein – Die Mutter von mehreren Kindern ist empört: „Wo soll ich künftig mein Kind hingeben, wenn ich schnell zum Arzt muss?“ Eine Frage, die ab Mitte Juli nicht nur für sie, sondern auch noch für andere Kufsteiner Mütter akut wird, wie Anrufe in der Redaktion der Tiroler Tageszeitung zeigen. Die derzeitige Krabbelstube der Stadt wird nämlich „mit Ende des Kindergartenjahrs 2017/2018, längstens am 20.07.2018, eingestellt. Die Räumlichkeiten der Krabbelstube werden ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 dem Kindergarten Stadt zur Verfügung gestellt“, wie die Stadtgemeinde bekannt gibt. Also wird die Einrichtung mehr oder weniger ersatzlos gestrichen. Die beiden Mitarbeiterinnen werden künftig im Kindergarten beschäftigt. Im Stadtrat „wurde es bereits einstimmig genehmigt“, wie Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) erklärt. Morgen Abend soll dies der Gemeinderat bei seiner Sitzung dann ebenfalls beschließen. Interessanterweise sind im Budget für 2018 aber noch 60.000 Euro für die Einrichtung eingeplant.

Bürgermeister Martin Krumschnabel überrascht der Protest der Mütter, „wir haben das schon seit Jahren vorgehabt“. Die Idee ist tatsächlich nicht neu. Bereits vor fünf Jahren wollten Krumschnabel und seine Fraktion die Krabbelstube zusperren. Der Gemeinderat stimmte aber letztlich – nach ebenfalls massivsten Protesten von Müttern – dagegen. Mit entsprechendem politischen Donnerwetter in der damaligen Sitzung als Begleitmusik.

Die Begründung von BM Krumschnabel für den Schritt: „Es gibt viele Leute die die Krabbelstube als billige Betreuungseinrichtung verwenden. Das heißt, sie bringen die Kinder täglich hin. Dafür ist die Krabbelstube nicht da. Wir wollen keine Kinderbetreuung ohne pädagogisches Konzept.“

Laut BM Krumschnabel habe man eine politische Mehrheit gefunden. Aber man wolle auch Notplätze schaffen. „Die sind dafür gedacht, wenn zum Beispiel eine Mutter ins Krankenhaus muss. Aber die genauen Bestimmungen und Kosten dafür werden derzeit noch diskutiert“, erklärt der Stadtchef. Übrigens ist für ihn ein reiner Arztbesuch kein Notfall.

Dafür will der Stadtchef Plätze bei den privaten Einrichtungen reservieren lassen. Das wiederum bringt ihm prompt Kritik von mancher Mutter ein. Ist doch eine der privaten Einrichtungen – das Schubi-Du – untrennbar mit seiner Ehefrau und „Family“-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl, Andrea Krumschnabel, als Vizepräsidentin verbunden. Im Vorstand findet sich darüber hinaus eine weitere Kandidatin der „Family“-Partei. „Wir reden nur von einem Platz pro privater Einrichtung“, weist der Stadtchef den Vorwurf einer versteckten Subvention zurück.

Zwei der sieben Stadtratsstimmen für die Schließung der Krabbelstube kamen von der Freiheitlichen Partei (FPÖ). Stadtrat Walter Thaler zu den Gründen: „Uns wurde gesagt, dass diese Form der Betreuung nicht mehr zeitgemäß ist.“ Außerdem sei die Möglichkeit der Notplätze versprochen worden, „die sollten aber auch bereits bei einem Arztbesuch zur Verfügung stehen“, sagt Thaler. Ins gleiche Horn stößt der 2. Vizebürgermeister Hannes Rauch (ÖVP). „Das kann zudem auch einmal genauso eine berufliche Situation betreffen“, sagt Rauch zur TT. Er kündigte gestern an, dass er das Thema bei der abendlichen Stadtratssitzung noch einmal besprechen möchte.