Von Matthias Sauermann

Washington/Pjöngjang — „Sticks and Carrots" (hierzulande „Zuckerbrot und Peitsche") — diesen Methoden dürfte sich US-Präsident Donald Trump in den heiklen Verhandlungen mit Nordkorea verschrieben haben. Vor wenigen Monaten noch hatte er den Staatschef Nordkoreas als „kleinen Raketenmann" verhöhnt. Dann bezeichnete er Kim plötzlich als „sehr offen und sehr ehrenhaft".

Nur wenig später standen die Zeichen wieder auf Distanz. Trump sagte einen für 12. Juni geplanten Gipfel mit Kim Jong-un ab und drohte in einem Brief gar mit dem „mächtigen und starken" Nukleararsenal der Vereinigten Staaten. Und schrieb: „Ich bete zu Gott, dass es nie verwendet werden muss". Die Gedenkmünzen mit den Konterfeis der beiden Staatsmänner waren da schon geprägt.

Und jetzt ist wieder alles anders. Trump bestätigte neue Kontakte zwischen den Regierungen. Die USA hätten ein Team nach Nordkorea geschickt, das erneut Vorbereitungen für einen Gipfel der Staatschefs treffen solle. „Ich glaube wirklich, dass Nordkorea brillantes Potenzial hat und eines Tages eine ökonomisch und finanziell großartige Nation sein wird", schrieb Trump auf Twitter. Und fügte stolz hinzu: „Kim Jong-un stimmt mir darin zu".

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2018

Abkommen mit Nordkorea soll Trump rehabilitieren

Dass der US-Administration so viel daran liegt, die Friedensgespräche mit Nordkorea doch abzuhalten, hat gute Gründe. Erst einmal schwelt der Konflikt zwischen Süd- und Nordkorea bereits seit Jahrzehnten. Die beiden Nationen befinden sich seit dem Waffenstillstandsabkommen 1953 formell nach wie vor im Kriegszustand. Dass Nordkorea mit Nuklearwaffen experimentierte und sich tatsächlich auf dem Weg befand, erfolgreich Atomwaffensprengköpfe auf Interkontinentalraketen zu montieren, sorgte weltweit für Unruhe. Eine Lösung dieses Konfliktes würde der Welt eine Sorge von den Schultern nehmen.

Gleichzeitig ist Trump innenpolitisch nach wie vor angeschlagen — durch die Russland-Affäre und eine Reihe von anderen Vorfällen. In der Außenpolitik zieht der US-Präsident ohnehin fast ausschließlich Kritik auf sich. Umfragen zufolge brach das Ansehen der USA in der Welt und das Vertrauen in den US-Präsidenten nach dem Abtritt von Barack Obama ein.

Wenn es dem Republikaner nun gelingen würde, einen Konflikt beizulegen, der bereits Jahrzehnte schwelt und an dem sich auch sein Vorgänger die Zähne ausbiss — dann würde das dem US-Präsidenten einen wahren Schub auf der internationalen Bühne verleihen. Trump könnte sich dann so präsentieren, wie er sich im Wahlkampf inszeniert hat. Als knallharten Verhandler, der Resultate liefert. Die Strategie des maximalen Drucks (noch vor kurzem drohte Trump mit „Feuer und Zorn") habe Nordkorea in Verhandlungen gezwungen, die schließlich in einer Denuklearisierung des Nordens mündeten — das wäre dann die Erzählung.

Zweifel an Erfolg der Verhandlungen

Ob es tatsächlich soweit kommt, ist unter Experten jedoch umstritten. Ein großer Stolperstein dürfte dabei ganz am Anfang warten: Die Forderung der USA, Nordkorea müsse sich zu einer vollständigen Denuklearisierung verpflichten. Mehrmals sendeten die Nordkoreaner Signale aus, sich das vorstellen zu können — unter anderem wurde auch demonstrativ das Atomtestgelände Punggye-ri unbrauchbar gemacht. Experten warnen allerdings: Unter „Denuklearisierung" könnte die Staatsführung etwas ganz anderes verstehen als die USA. So könnten die Nordkoreaner darauf beharren, sich nur dazu zu verpflichten, die Atomwaffen nicht einzusetzen. Die Trump-Regierung erwartet sich jedoch wohl ein ähnliches Vorgehen wie beim Iran — also einem Verzicht auf Atomwaffen bzw. der Herstellung. Und völlig unklar scheint zudem, was die USA im Gegenzug überhaupt den Nordkoreanern anbieten würden.

Was zum nächsten Knackpunkt führt: Die USA hatten auch mit dem Iran ein Abkommen geschlossen, sich jedoch unter Trump davon verabschiedet — und kurzerhand die Sanktionen wieder eingesetzt. Obwohl die Internationale Atomenergiebehörde dem Iran bescheinigte, sich an die Abmachungen zu halten. Das dürfte die Nordkoreaner dafür sensibilisieren, in Verhandlungen mit den Amerikanern vorsichtig zu sein. Kritiker argumentierten bereits: Wenn Trump einen Deal mit dem Iran einfach aufkündigt — warum sollte Nordkorea sich dann auf ein substanzielles Abkommen mit Verpflichtungen einlassen?

Drittens übertreffen sich Kim Jong-un und Donald Trump im Vorfeld des Gipfels mit taktischem Geplänkel. Nordkorea griff auf die Strategie zurück, damit zu drohen, den Verhandlungstisch zu verlassen, um sich eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Das hat das Regime mit Trump gemein — dieser griff bereits in der Vergangenheit zu diesem Mittel. Und machte auch im aktuellen Fall die Drohungen wahr. Damit kam er einer Absage Nordkoreas möglicherweise zuvor. Nur um kurz darauf wieder umzuschwenken. Aber: Taktische Spielchen können bekanntermaßen auch schiefgehen. Und viele Kommentatoren haben darauf hingewiesen, dass ein Unterschied besteht zwischen Verhandlungen um Immobilienprojekte und einem jahrzehntelang köchelnden Konflikt in der Weltpolitik.