Von Christoph Blassnig

Lienz – Morgen Mittwoch wird aus einem geplanten Antrittsbesuch bei LR Beate Palfrader wohl ein ernstes Gespräch über den Fortbestand von Dutzenden Arbeitsplätzen in Osttirol werden. Rita Feldner führt die Geschäfte des sozialökonomischen Betriebes „s’Gwandtl“, René Ladstätter jene bei „Schindel und Holz“.

„Die Nachricht vor eineinhalb Wochen war ein Schock für unsere Mitarbeiterinnen“, schildert Rita Feldner. Für das s’Gwandtl würde die angekündigte Streichung der jährlichen AMS-Gelder von 377.000 Euro das sichere Aus bedeuten, so Feldner. Denn die Eigenerwerbsquote des Vereins für arbeitsuchende Frauen liegt bei 50 Prozent. Mit AMS-Mitteln wurden bisher 82 Prozent der anderen Hälfte finanziert, 18 Prozent trug das Land Tirol bei. „Mit dem Wegfall der AMS-Förderung droht die Totalschließung unseres Betriebes“, zeigt sich Feldner tief betroffen. „Und das, nachdem wir im letzten Jahr sehr erfolgreiche 20 Jahre des Bestehens gefeiert haben.“ 23 Frauenarbeitsplätze zählt das s’Gwandtl, davon 13 Transitarbeitsplätze und zwei Lehrstellen.

Im Unterschied zum s’Gwandtl, das nur einen Betrieb führt, betreibt Schindel und Holz als zweiter sozialökonomischer Trägerverein im Bezirk drei eigenständige Betriebe, nämlich eine Tischlerei, einen Mobilservice und eine Umweltwerkstatt.

Diese beiden Vereine SOFA und OSPA sollen gleich die Hälfte aller Budgetstreichungen von rund 1,5 Millionen Euro beim AMS Tirol tragen. „Offensichtlich hat man in der Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice nur die Wahl gehabt, die Einsparungen auf alle gleichmäßig zu verteilen, oder Einzelnen die ganze Last aufzubürden“, mutmaßt Ladstätter. Entschieden habe man sich offensichtlich für die zweite Variante – zum Nachteil für die betroffenen Betriebe und ihre Arbeitnehmer in Osttirol.

Für Schindel und Holz würde sich das Gesamtfördervolumen im nächsten Jahr im Vergleich zum s’Gwandtl zwar „nur“ um 28 Prozent reduzieren, meint Ladstätter. „Dennoch geht es in Summe auch bei uns um 20 Beschäftigungsverhältnisse. 13 davon sind Transitarbeitsplätze, vier sind Schlüsselkräfte und drei eigenfinanziert.“

Treffen würde es in jedem Fall Arbeitnehmer, die sonst wenig bis gar keine Chance am Arbeitsmarkt in Osttirol hätten. „Eine Frau über 50 ist praktisch nicht mehr vermittelbar“, sagt Rita Feldner. Beide Geschäftsführer hoffen, dass das Land einspringt.