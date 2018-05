Innsbruck – Ihren ersten gemeinsamen „Außeneinsatz“ werden heute die Mitglieder des Landtagsausschusses für Wohnen und Verkehr absolvieren. Auf dem Programm steht ein Besuch der Lkw-Kontrollstelle Radfeld sowie die Besichtigung des RoLa-Terminals in Wörgl.

Sowohl beim Wohnen als auch im Transitverkehr hat sich die Landesregierung hehre Ziele gesteckt. Was den Lkw-Verkehr durch Tirol betrifft, ist das die viel zitierte Jahresobergrenze von einer Million Fahrten. 2017 waren es 2,25 Mio. Fahrten – Tendenz stark steigend.

In dem Maßnahmenbündel, das LH Günther Platter (VP) beim Transitgipfel am 12. Juni in Bozen präsentieren wird, und das erst kürzlich im Landtag einstimmig abgesegnet wurde, sind auch schärfere Kontrollen für Lkw inkludiert. Dass Tirol nun im Sommer wissenschaftlich überprüfen will, wie hoch die Zahl der so genannten „AdBlue“-Manipulationen bei Lkw der Schadstoffklasse EURO 6 ist, begrüßen Liste Fritz und auch die FPÖ. Wie berichtet, liegt dieser Verdacht mit Blick auf Ergebnisse in Deutschland nahe. EURO-6-Lkw sind aber von sektoralem und Nachtfahrverbot ausgenommen. Nur: Wird mit dem teuren AdBlue-Zusatz getrickst, stoßen auch die vermeintlich sauberen Laster Schadstoffe weit jenseits der erlaubten Grenzwerte aus.

Die AdBlue-Kontrollen seien ein weiterer wichtiger Puzzlestein, sagt LA Markus Sint (Liste Fritz). Aber eben nur einer. Das derzeitige Kontrollsystem im Transitverkehr hält Sint nach wie vor für ausbaufähig: „Wir müssen die Brennerstrecke so unattraktiv wie möglich machen.“ Die Frage sei nicht nur, wie oft, sondern auch was kontrolliert werde. Gerade beim Thema Klein-Transporter (<3,5 t) gelte es alle möglichen Schlupflöcher zu stopfen.

Für FP-Verkehrssprecherin LA Evelyn Achhorner kommen die von LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) angekündigten Kontrollen viel zu spät: „Wir haben schon länger die Kontrolle der Abgasmanipulation gefordert.“ Damit sei es aber auch nicht getan – vielmehr benötige es nun mehr Beamte für die Kontrollen, so die FPÖ.

Indes hat Südtirols LH Arno Kompatscher via Tagblatt Dolomiten angekündigt, ein Fahrverbot für Lkw auf der Brennerstaatsstraße vom Brenner bis Salurn zu erlassen. Und zwar dann, wenn Rom mit Erlass der Autobahnkonzession selbiges nicht ebenso mitverordne. Denn mit der angekündigten Anhebung der Lkw-Maut auf Südtiroler Seite befürchtet Kompatscher einen Verlagerungseffekt. Beides will Kompatscher am Brennergipfel thematisieren. Die Korridormaut ist bekanntlich eine zentrale und jahrelange Forderung aus Tirol. (mami)