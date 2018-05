Von Peter Nindler

Innsbruck, Steinach – Seit Monaten beklagt Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger den Flächenfraß (Versiegelung) durch Verbauung. Im aktuellen Grundverkehrsbericht des Landes wird ebenfalls auf Maßnahmen für den Bodenschutz von landwirtschaftlich genutzten oder nutzbaren Flächen hingewiesen. Und wie sieht die Realität in Tirol aus?

Die Grünland-Idylle am Valserbach zwischen Stafflach (Steinach) und St. Jodok ist derzeit jäh gestört. Mittendrin wurde nämlich eine Fläche von rund 3000 Quadratmetern Grünland „aufgeschottert“, ein Bagger steht darauf. Und geht es nach den Plänen von Johannes Huter, dem Geschäftsführer der Huter Recycling und Transport GesmbH, sollen dort schon bald Container aufgestellt werden. „Die gewerberechtliche Genehmigung habe ich im Februar von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck erhalten“, sagt er. Das trifft zu, weil der Betriebsanlagen-Bescheid unabhängig von der Flächenwidmung erteilt werden kann. Nur: Das Grundstück ist noch immer Freiland, weshalb die Grundverkehrsbehörde der BH Innsbruck Ermittlungen aufgenommen hat. Und was sagt Huter dazu? „Ja, mei, was nicht alles in der Zeitung steht.“

Na, gut, was ist also aus den vorliegenden Unterlagen herauszulesen? Im Vorjahr kauft Huters 82-jährige Mutter besagte Freilandfläche. Sie ist keine Landwirtin, der Erwerb muss deshalb von der Grundverkehrsbehörde genehmigt werden. Weil sich auch kein Bauer meldet, der das Grünland kaufen möchte (Interessentenmodell), kommt die Pensionistin zum Zug. Auf Basis eines agrarwirtschaftlichen Gutachtens wird der Preis ermittelt und untersucht, ob die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Flächen gewährleistet ist. Aus der Sicht der Bezirkshauptmannschaft lagen keine Versagungsgründe vor: „Im Besonderen wird ausgeführt, dass die nachhaltige ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Erwerbsgrundstücke durch Verpachtung sichergestellt ist“, heißt es im Genehmigungsbescheid.

Doch jetzt nimmt die Geschichte Fahrt auf: Damit die 82-Jährige offenbar den Ankauf finanzieren kann, räumt man der Raiffeisenbank Wipptal ein Pfandrecht mit einem Höchstbetrag von 60.000 Euro ein. Der Kaufpreis wird letztlich nach einer Korrektur im Juli mit 32.000 Euro festgelegt. Eigentlich handelt es sich um ein besonderes Grundstück, das im örtlichen Raumordnungskonzept größtenteils als „sonstige Freihaltefläche und im Randbereich zum Valserbach hin als ökologisch wertvolle Freihaltefläche“ ausgewiesen ist.

Trotzdem fahren die Bagger auf, Schotter wird aufgetragen und das Grünland für eine Abstellfläche des Recyclingbetriebs planiert. Sieht so eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bewirtschaftung aus? Wohl eher nicht. Vielmehr steht der landwirtschaftliche Grundverkehr einmal mehr auf dem Prüfstand. Nach einer Beschwerde wurde die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck aktiv. Gegenüber der TT bestätigt der für den Grundverkehr zuständige Behördenleiter Georg Gschnitzer, dass diese Vorgangsweise rechtlich nicht gedeckt sei. „Wenn einem Dritten eine landwirtschaftliche Fläche zur Verfügung gestellt wird und diese nicht landwirtschaftlich genutzt wird, braucht es dafür eine grundverkehrsrechtliche Genehmigung.“ Aktuell liege aber kein Antrag vor. Jetzt muss die Behörde aktiv werden, denn die Widmung hat sich bisher ebenfalls nicht geändert: Es handelt sich nach wie vor um Freiland.

Was wäre jetzt die Konsequenz? Die Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes und nicht das Aufstellen von Recycling-Containern.