Der Ärger über die Entsendung des umstrittenen Ex-Vizekanzlers und Verkehrsministers Hubert Gorbach (FPÖ/BZÖ) in den Aufsichtsrat des Brennerbasistunnels ist groß. Auch in der Wirtschaft gärt es. Tirols Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer (VP) kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen. „Das ist einfach furchtbar.“ Man hätte einen besser Qualifizierten finden können, meint er. Offenbar gibt es auch deutliche Unmutsäußerungen an die ÖVP-Regierungsspitze, wie sie diese Besetzung nur zulassen können.

Auch Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) spricht von einem fatalen Signal. „Warum nicht eine unabhängige Expertin in das Gremium entsenden?“ Apropos Aufsichtsrat: Im Kontrollgremium für die Basistunnelgesellschaft sitzen ausschließlich Männer.

Die NEOS haben gestern ihre Wahlkampfkosten offengelegt. Für den Landtagswahlkampf wurden 330.000 Euro budgetiert, „NEOS ist stolz darauf, dass die Aufwendungen unterschritten und 287.000 Euro ausgegeben wurden“, betont Klubchef Dominik Oberhofer. Mit Hans-Peter Haselsteiner (25.000 Euro) und Feratel-Chef Markus Schröcksnadel (20.000 Euro) hatten die NEOS auch zwei größere Gönner. Für den Innsbrucker Gemeinderatswahlkampf betrugen die Ausgaben 97.600 Euro, rund 15.000 Euro davon waren Kleinspenden. (pn)