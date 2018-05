Paris, Wien – Der französische Präsident Emmanuel Macron unterstützt die Ansiedlung der EU-Arbeitsagentur in Wien. Dies berichtete SPÖ-Vorsitzender Christian Kern nach seinem gestrigen Treffen mit Macron in Paris. „Umso unverständlicher ist, dass die Regierung in dieser für Österreich wichtigen Angelegenheit bis dato nichts tut. Es bleibt zu hoffen, dass sich das noch ändert“, sagte Kern. Die Gründung der Agentur steht laut Kern im Zusammenhang mit der im Vorjahr beschlossenen EU-Entsenderichtlinie, die Lohn- und Sozialdumping bekämpfen soll.

Der frühere Bundeskanzler Kern und Macron hatten sich besonders für diese Richtlinie stark gemacht, unter anderem mit Lobbyarbeit bei den mittelosteuropäischen Staaten Tschechien und Slowakei. Die EU-Kommission will ab 2019 eine „Europäische Arbeitsbehörde“ installieren, die über die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Standards für im EU-Ausland arbeitende Unionsbürger wachen soll.

Wirtschaftsverbände stehen der Behörde skeptisch gegenüber. Auch die schwarz-blaue Bundesregierung scheint sich für die Idee nicht wirklich erwärmen zu können. Im EU-Unterausschuss des Nationalrates betonten Vertreter der Regierungsparteien, sie könnten keinen Mehrwert erkennen. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) äußerte sich im März ebenfalls skeptisch. Sie wolle „nicht mehr Bürokratie, sondern weniger. Österreich braucht das nicht unbedingt.“

Kern bestätigte auch, dass die SPÖ den gesamteuropäischen Nominierungskongress der EU-Sozialdemokraten Anfang Dezember in Wien ausrichten werde. Dabei soll ein dem pro-europäischen Hoffnungsträger Macron ebenbürtiger Spitzenkandidat aufgestellt werden. Prognosen geben den EU-Sozialdemokraten aber kaum Chancen, die Europäische Volkspartei (EVP) als stärkste Kraft im EU-Parlament abzulösen, zumal mit dem Brexit auch die mandatsstarke britische Labour Party wegfällt. (TT)