Von Anita Heubacher

Innsbruck – Im Tourismus könnt’s noch ein bisschen mehr sein, meint der Spartenobmann in der Wirtschaftskammer, Josef Hackl, in Bezug auf Deutsche auf dem Tiroler Arbeitsmarkt. Die Zahl der deutschen Lehrlinge im Tourismus liege jetzt bei 1200 und sei auf ein Niveau von vor 30 Jahren gesunken. „Sehr bedauerlich“, meint Hackl. Der Tourismus, ohnehin von einem Fachkräftemangel geplagt, braucht die Deutschen nicht nur als Gäste, sondern auch als Arbeitskräfte. „Ohne deutschen Arbeitsmarkt geht es nicht“, sagt Hackl. Es gebe weder Mentalitäts- noch sprachliche Probleme. Viele deutsche Mitarbeiter seien geblieben und würden jetzt Lehrlinge ausbilden.

Das Bild vom deutschen Kellner in Lederhosen wird also bleiben. „Dass Deutsche von Deutschen bedient werden, löst heute keine Irritationen mehr aus. Man hat sich daran gewöhnt“, sagt Hackl.

Im Tourismus könnt’s ein bisschen mehr sein, auch weil sich der Personalbedarf innerhalb der letzten 15 Jahre laut Hackl fast verdoppelt hat. 54.000 Menschen arbeiten in der Saison im Tourismus, 33.000 sind ganzjährig beschäftigt.

Verändert hat sich durch die Zuwanderung aus dem Norden auch das Bild an den heimischen Hochschulen. An der Stammuniversität in Innsbruck studieren heute 5146 Deutsche, 2009 waren es noch 3100. Die Tendenz des Zuzugs ist seit Jahren steigend und wird in manchen Studienrichtungen durch die Quotenregelung eingebremst. 27.800 Studenten sind an der Uni insgesamt eingeschrieben.

Die Deutschen hätten die Südtiroler als stärkste ausländische Studentengruppe abgelöst, sagt Uni-Sprecher Uwe Steger. Die Wandlung hat er hautnah miterlebt. Selbst 1982 von Erlangen nach Innsbruck gekommen, galt Steger als Deutscher damals durchaus noch als oft unerwünschter Exot. „Wo kimmsch du denn her?“ sei die häufigste Frage gewesen, mit dem Nachsatz verbunden: „Und warum bleibst du nicht zu Hause?“, schmunzelt Steger. Heute seien die Ressentiments zumindest im „kleinen Soziotop Universität“ verschwunden. „In manchen Seitentälern sind die Klischees und damit verbunden Vorurteile aber immer noch da, sobald man Hochdeutsch spricht.“

Von den 5129 Uni-Mitarbeitern haben 16 Prozent einen deutschen Pass. Community-Bildung unter dem Personal ortet Steger keine, wohl aber unter den Studenten. Freiluft-Partys, Festivals und die in Innsbruck derzeit angesagtesten Lokale sind deutschen Ursprungs. Ehemalige Wirtschaftsstudenten haben, wie im April im TT-Magazin berichtet, den Input geliefert und sind, wie andere auch, nach dem Studium in Innsbruck geblieben.

33.406 Deutsche leben derzeit in Tirol. Damit sind sie bei Weitem die stärkste Zuwanderungsgruppe. In Innsbruck machen die deutschen Zuwanderer 6,3 Prozent der Städter aus. Spitzenreiter ist, nicht zuletzt wegen der Arbeitsplatzsituation, der Bezirk Reutte. Allein die Planseewerke beschäftigen mehr als 1000 Mitarbeiter. 8,6 Prozent der Bewohner des Bezirks haben einen deutschen Reisepass. Auf Platz 2 der beliebtesten Destinationen innerhalb Tirols liegt der Bezirk Kitzbühel. Die Gegend rund um den Wilden Kaiser zieht Touristen und viele Betuchte an, die gerne bleiben wollen, was Kitzbühel eine Freizeitwohnsitzmisere beschert.

Seit 1987 hat sich die Zahl der Urlauber in Tirol von 6,6 Millionen Gästen auf knapp zwölf Millionen Gäste fast verdoppelt. Haupteinnahmequelle blieben über all die Jahre die Deutschen, sie machen rund die Hälfte der Gäste aus. 1274 davon landeten letztes Jahr in einem der Landeskrankenhäuser, 19.029 wurden ambulant behandelt. Das klingt zwar viel, ist bei 1,2 Millionen Patienten aber dennoch ein Tropfen auf den heißen Stein. Anders als die Gastpatienten aus Österreich sind die aus Deutschland für die Tirol Kliniken kein Minusgeschäft.

Während die Zahl der Patienten in den letzten Jahren ungefähr gleich geblieben sei, sei die Zahl der Mitarbeiter stark gestiegen, sagt Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger. 2015 hätten am Landeskrankenhaus Innsbruck 70 Ärzte aus Deutschland gearbeitet, 2017 seien es 106 gewesen. Bei den Pflegerinnen habe es einen leichteren Anstieg gegeben. Aber auch hier relativiert sich die Zahl. Im Landesdienst an der Klinik stehen 8400 Mitarbeiter. Hochdeutsch am Klinikgelände sei nur eine von vielen verschiedenen Sprachen. Ressentiments? Fehlanzeige. „Wir sind inzwischen sehr international aufgestellt“, sagt Schwamberger. Dass es Deutsche in Tirol nicht immer einfach haben, weiß er aus zweiter Hand. Schwamberger ist mit einer Heidelbergerin verheiratet.

Höchst kritisch beäugt wurden und werden an der Universitätsklinik die Bestellungen der Primarärzte. Zuständig für die Berufung ist die Medizin-Universität in Innsbruck. Das Hearing, nicht die Nationalität sei entscheidend, heißt es hier.

Internationalität ist das Stichwort am Management Center Innsbruck (MCI). Die 3432 Studierenten kommen laut MCI-Rektor Andreas Altmann aus 70 Ländern, 29 Prozent davon aus Deutschland. Von den1052 Lehrbeauftragten haben 21 Prozent einen deutschen Pass. „Tiroler sollten nicht unter Tirolern studieren, Österreicher nicht unter Österreichern, da würden wir uns versündigen“, sagt Altmann. Vielfalt hält er für inspirierend.