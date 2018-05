Von Peter Nindler

Innsbruck – Die guten Konjunkturaussichten von heuer 3,5 Prozent in Tirol verdecken derzeit den düsteren Budgethimmel. Nicht nur in Tirol. Schließlich muss gegenfinanziert und -gesteuert werden. Die vielfach geforderte und von der schwarz-blauen Bundesregierung paktierte Senkung der Abgabenquote auf 40 Prozent kostet den Staat trotz positiver Wirtschaftsentwicklung 990 Millionen Euro.

Land Tirol und die 279 Gemeinden müssen laut Berechnungen ab 2020 Einnahmenverluste von 81 Millionen Euro verkraften. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für die Daseinsfürsorge wie Gesundheit und Soziales. 609 Millionen Euro wurden im Vorjahr in Tirol für den Sozialbereich ausgegeben, 741 Millionen Euro für die Gesundheitsversorgung. Steigerungen von fünf bis sechs Prozent sind allerdings in den nächsten Jahren zu erwarten. Speziell in den Gemeinden.

Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben klafft immer weiter auseinander, das vom Land Tirol seit 2012 erreichte Nulldefizit wird schlussendlich zur Herkulesaufgabe. Aber der ausgeglichene Landeshaushalt ist eine schwarz-grüne Budgetvorgabe im Koalitionspakt. Deshalb wird bereits jetzt ein entsprechender Budgetpfad für die nächsten fünf Jahre vorbereitet, Anfang der Woche sickerten erstmals konkrete Zahlen dazu durch. Das Land muss demnach massiv gegensteuern, um die schwarze Null bis zum Jahr 2023 zu halten. Also bis zu den nächsten Wahlen.

Ohne budgetäre Gegenmaßnahmen würden nämlich die Ausgaben von derzeit 3,9 Mrd. Euro in den nächsten fünf Jahren auf rund 4,340 Milliarden Euro anwachsen. Die Einnahmen können da nicht mithalten. Lediglich 4,170 Milliarden Euro werden vorhergesagt. Mitverantwortlich dafür sind die Abgabenertragsanteile, also der Anteil Tirols an den gemeinschaftlichen Bundessteuern. Von aktuell 1,5 Milliarden werden sie sich bis 2023 nur um rund 200 Millionen Euro erhöhen.

Ziel der schwarz-grünen Landesregierung ist es deshalb, die Ausgabenentwicklung auf unter 4,2 Milliarden Euro einzubremsen. Dafür wird jedoch der Rotstift angesetzt. 50 bis 80 Millionen Euro werden es schon 2019 sein, die Verhandlungen für das Budget beginnen im Sommer.

In den nächsten Wochen dürften speziell die Förderungen durchforstet werden, rund 300 Millionen Euro vergibt das Land Tirol jährlich an klassischen Subventionen aus. Zum einen will man Doppelgleisigkeiten verhindern, anderseits wohl die Ausgaben um mindestens zehn Prozent reduzieren. Vereine und Initiativen sollen allerdings durch Mehrjahresverträge finanzielle Sicherheit erhalten.