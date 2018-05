Die Bundesregierung will bei der Mindestsicherung ein Grundsatzgesetz nach Artikel 12 der Bundesverfassung erlassen. Die Länder müssen dann ein Ausführungsgesetz beschließen. Sie hingegen wollen eigentlich den Artikel 12 beseitigen, um die Kompetenzen klar zuordnen zu können. Wie passt das zusammen? Josef Moser: Ziel ist, den Artikel 12 B-VG abzuschaffen. Es gibt nur noch in drei Teilbereichen Gesprächsbedarf: im Armenwesen, im Bereich der Elektrizität und der Krankenanstalten.

Das Grundsatzgesetz zur Mindestsicherung ist also kein Widerspruch dazu? Moser: Nein. Es wird sich später die Frage stellen, ob das Armenwesen im Artikel 12 B-VG bleibt.

Könnte die Mindestsicherung Bundessache werden? Moser: Mit dem Grundsatzgesetz ist die Gesetzgebung im Wesentlichen beim Bund. Die Länder haben aber die Möglichkeit, länderspezifische Regelungen zu treffen. Das wäre auch möglich, wenn das Armenwesen in den Artikel 11 B-VG wechselt.

Welches Ziel verfolgen Sie im Bereich der Krankenanstalten? Sie sehen hier Einsparungspotenzial von 4,7 Milliarden Euro. Moser: Statt zehn brauchen wir nur ein Krankenanstaltengesetz, das aber noch eine regionale Differenzierung ermöglicht. Gleichzeitig muss es einen einheitlichen Finanzierungstopf für den stationären Bereich, den niedergelassenen Bereich, die Rehabilitation und die Pflege geben.

Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungsträger würden alle in einen Topf einzahlen? Moser: Ja, es braucht eine gesamthafte Betrachtung. Alles muss aus einem Topf bezahlt werden: vom Hausarztbesuch über die Operation bis hin zum Pflegebett.

Die Zuständigkeit muss aber nicht bei einer einzigen Ebene sein?

Moser: Nein, es braucht aber einen klaren Föderalismus und eine klare Ergebnisverantwortung für jene Ebene, die die Leistung erbringt. Daher wollen wir ja den Artikel 12 B-VG auflösen, ebenso wie die gegenseitigen Zustimmungsrechte. Bund und Länder sollen sich nicht mehr gegenseitig blockieren können.

Die Länder verlieren etwa ihr Veto bei Änderungen der Bezirksgerichte. Wird es hier Schließungen in Tirol geben?

Moser: Das ist derzeit kein Thema. Wir brauchen ein Gesamtkonzept, wie die Justiz ihre Aufgaben in Zukunft optimal erfüllen kann. Sie muss bürgerfreundlicher und serviceorientierter werden und verstärkt in den IT-Bereich investieren.

Die Präsidenten der Oberlandesgerichte (OLG) sagten, dass sie die Digitalisierung der Akten wegen der schwierigen Personalsituation stoppen müssen. Moser: Das stimmt nicht. Wir haben vereinbart, dass wir die Digitalisierung vorantreiben und, dass es dafür eine projektbezogene Finanzierung gibt.

Die OLG-Präsidenten behaupten aber etwas anderes. Sie meinen, die Digitalisierung der Akten muss auf halber Strecke abgebrochen werden. Moser: Nein, wir treiben die Digitalisierung voran, machen das aber, wie gesagt, projektbezogen.

Können Sie zusichern, dass es in der Justiz keine Personalkürzungen geben wird? Moser: Ja. Es gab noch nie so viele Richter wie derzeit, und das, obwohl in einigen Bereichen der Arbeitsanfall nicht adäquat mitgestiegen ist. Außerdem haben wir jene 40 Stellen, die in der Vergangenheit über dem Personalplan gelegen sind, jetzt gesichert.

Es sind rund 2000 zusätzliche Polizisten geplant, damit wird der Arbeitsaufwand wohl steigen. Moser: Wird die Polizei aufgestockt, ist zu erwarten, dass es dadurch mehr Erfolge in der Kriminalitätsbekämpfung geben wird und damit mehr Arbeit für Justizanstalten, Staatsanwälte und Richter anfallen wird. Das wird zeitverzögert eintreten. Im nächsten Jahr werden wir dies aber bereits bei den Verhandlungen der Stellenpläne berücksichtigen.

Es werden also mehr Leute in der Justiz eingestellt? Moser: Entscheidend ist, dass die Strukturen weiterentwickelt werden und die Bürokratie wegfällt.

Wie lange reichen die Rücklagen aus, um Personalkürzungen abzuwenden? Moser: Sie reichen sicher bis 2019. Dann werden wir das Budget im Hinblick auf die neuen Herausforderungen verhandeln.

Ab 2020 sind Sie also wieder vom Finanzminister abhängig. Moser: Das ist jeder. Dafür ist ja ein Budget da. Es gibt aber von allen Seiten das Bekenntnis, die Rechtssicherheit in vollem Ausmaß zu gewährleisten und die Justiz funktionsfähig aufrechtzuerhalten.

Das Gespräch führten Serdar Sahin und Birgit Entner