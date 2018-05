Von Peter Nindler

Innsbruck – Tirol und sein Abfall. Im Land dürfen die rund 118.000 Tonnen Rest- und Sperrmüll nicht mehr deponiert werden, vielmehr erfolgt die Verbrennung ­außerhalb Tirols. Für die Landeshauptstadt, Innsbruck-Land und Schwaz wird der Müll in der mechanischen Sortieranlage im Innsbrucker Ahrental ausgesiebt. Der Abfall der 104 Gemeinden wird zerkleinert und dann sortiert. Von den jährlich rund 75.000 Tonnen angelieferten Mülls landen trotzdem 71.000 Tonnen im Müllofen.

Rund 195 Euro müssen pro Tonne bezahlt werden, das war manchen Gemeinden zu viel. Ende 2016 wollten sich das die beiden Bürgermeister Rudolf Häusler (Kematen) und Christian Härting (Telfs) nicht mehr gefallen lassen. Der Anfang 2017 von der Landesregierung bescheidmäßig festgelegte Tarif wurde angefochten. Durch alle Instanzen, aber erfolglos. Der Tarif des Landes wurde bestätigt, Einsichtnahme in die Tarifkalkulation gibt es nicht.

Schon im Frühjahr 2017 wies das Landesverwaltungsgericht die Beschwerde ab. Das Land Tirol stützte sich in seiner Tarifvorschreibung auf ein betriebswirtschaftliches Gutachten eines nichtamtlichen Sachverständigen. Rund 195 Euro kamen dabei heraus. Aber: Den im Einzugsbereich der Behandlungsanlage liegenden Gemeinden wurde zwar die Möglichkeit eingeräumt, sich zum beantragten Tarif zu äußern. Laut Land kommt ihnen mangels Parteistellung jedoch kein Recht auf Akteneinsicht und „damit auch kein Recht auf Einsicht in die dem Tarifgenehmigungsverfahren zu Grunde liegende betriebswirtschaftliche Kalkulation zu“. Außerdem seien auf Antrag der Ahrental-Gesellschaft, die je zur Hälfte dem Abfallwirtschaftsverband Tirol-Mitte und den Innsbrucker Kommunalbetrieben gehört, die betriebsinternen Kalkulationsgrundlagen von der Akteneinsicht ausgenommen worden, heißt es im Bescheid.

Das war für die Tarifkritiker nicht nachvollziehbar: Denn somit könne die Gemeinde weder die Angemessenheit des Tarifes beurteilen, noch dem Gutachter der Behörde auf gleicher fachlicher Ebene entgegentreten. Suche ein Monopolist um eine Tarifgenehmigung an, müssten die für die Tarifgestaltung vorliegenden Kalkulationsgrundlagen zur Gänze und so transparent wie nur möglich den betroffenen Gemeinden und auch in weiterer Folge den hiervon betroffenen Bürgern als Verbraucher offenliegen, forderten sie. Nur die Gerichte folgten dieser Argumentation nicht.

Für das Landesverwaltungsgericht droht der Gemeinde – die den genehmigten Tarif durch Festsetzung der Abfallgebühren weitergeben kann – keine erhebliche Beeinträchtigung eines öffentlichen oder privaten Rechts. Die Kosten für die Behandlung der Abfälle in dieser öffentlichen Behandlungsanlage habe aber schließlich nicht die Kommune, sondern der Bürger zu tragen. Die Beschwerde wurde zurückgewiesen, Der Verfassungsgerichtshof lehnte eine Behandlung der Causa ab, der Verwaltungsgerichtshof hat einer ordentlichen Revision ebenfalls eine Abfuhr erteilt.