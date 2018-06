Haben Sie sich an die Anrede „Herr Bürgermeister“ schon gewöhnt? Michael Ludwig: Es ist noch sehr ungewohnt, aber ich reagiere schon und höre drauf, wenn ich so angesprochen werde.

Ist für Sie jetzt ein politischer Lebenstraum in Erfüllung gegangen?

Ludwig: Ich habe Mitte der 1990er-Jahre eine Veranstaltung organisiert, bei der Leo-pold Gratz, Helmut Zilk und Michael Häupl gemeinsam am Podium saßen. Ich hätte mir niemals gedacht, dass ich einmal zu dieser Reihe gehören werde.

In den 1990er-Jahren entsprach die SPÖ noch dem Parteientypus einer Volkspartei. Warum gelingt es der SPÖ immer weniger, diesen Anspruch einer „linken Volkspartei“ zu entsprechen? Ludwig: Die Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter ausdifferenziert. Darauf muss eine sozial orientierte und demokratische Partei wie die SPÖ eine Antwort finden. In einigen Punkten ist uns das gelungen. Aber es stimmt, wir stehen da vor großen Herausforderungen – in inhaltlicher und personeller Hinsicht.

In Wien scheint die SPÖ in zwei Lager geteilt zu sein.

Ludwig: Das sehe ich nicht so. Aber es gibt in einer großen Stadt unterschiedliche gesellschaftspolitische und wirtschaftspolitische Herausforderungen.

Die SPÖ erinnerte in den vergangenen Jahren in Wien ebenso wie im Bund an einen Wahlverein im Verwaltungsmodus. Man hatte den Eindruck, den Sozialdemokraten ist die Leidenschaft abhanden gekommen. Ludwig: Mein Motto lautet: „Gestalten, nicht verwalten“. In Wien sind zudem Tausende Sozialdemokraten ehrenamtlich und mit Engagement tätig. Aber ja, es kann immer mehr Leidenschaft geben.

Die Bundespartei ist gerade dabei, ein neues Programm zu erarbeiten, sich neue Strukturen zu geben. Werden dort die richtigen Hebel jetzt in Bewegung gesetzt? Ludwig: Bei der inhaltlichen Ausrichtung kommt in vielen Bereichen die Handschrift der Wiener SPÖ zum Tragen. Ich bin sehr dafür, dem Prinzip Leistung einen neuen Stellenwert zu geben. Es geht auch darum, sich den Kopf über die Finanzierung des Sozial- und Wohlfahrtstaats zu zerbrechen. Ich wehre mich dagegen, wenn die Kosten nur der Mittelstand zu tragen hat und die Großkonzerne sich daran nur in einem geringen Ausmaß beteiligen. Im Vergleich zu früheren Jahren ist es uns als Partei gelungen, ein positiveres Verhältnis zu Wirtschaft und Ökologie zu finden. Ich begrüße ausdrücklich den Ansatz „Integration vor Zuwanderung“.

Bei der Strukturreform sind Sie jedoch skeptisch. Die zeitliche Begrenzung für Mandatare trifft bei Ihnen nicht auf Zustimmung. Im Bundesparteivorstand gab es aber Tags zuvor eine breite Zustimmung. Ludwig: Ich konnte an dieser Sitzung nicht teilnehmen, weil wir Landtagssitzung gehabt haben. Richtig ist, ich sehe in einer zeitlichen Begrenzung kein wirksames Mittel.

Das wirkt aber wie ein Foul am Parteivorsitzenden. Haben Sie ein gestörtes Verhältnis zu Christian Kern? Ludwig: Nein, überhaupt nicht. Es gibt sehr viele Punkte, wo wir einer Meinung sind. Aber es gibt auch einzelne Punkte, wo es unterschiedliche Zugänge gibt. Das wird auch in Zukunft so sein. Dieses Recht nehme ich mir heraus.

Ist Kern für Sie in der Rolle des Oppositionschefs angekommen? Ludwig: Natürlich ist dies alles keine leichte Situation für den Vorsitzenden und die SPÖ. Aber, ja, Kern macht einen guten Job.

Sehen Sie die Wiener Stadtregierung als Gegenentwurf zur Bundesregierung? Ludwig: Mein Ziel ist eine positive Weiterentwicklung Wiens. Wenn es Überlegungen der Bundesregierung gibt, die Wien schaden, dann werde ich mich lautstark zu Wort melden.

Was halten Sie von der geplanten neuen Mindestsicherung?

Ludwig: Bislang kennen wir nur Überschriften. Aber die angedachten Kürzungen für Familien mit Kindern sehe ich sehr kritisch. Bei Kindern zu sparen hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Generell erkenne ich bei der Bundesregierung eine Politik, die mir völlig widerspricht: Wer viel hat, bekommt, wer nichts hat, dem wird genommen.

Die grüne Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou sprach sich zuletzt für eine Citymaut aus. Sie äußerten sich hierzu skeptisch. Ludwig: Und zwar aus mehreren Gründen: Es gab dazu eine Volksbefragung der Wiener Bevölkerung und wurde von ihr klar abgelehnt. Und ich habe ein sehr gutes Einvernehmen mit den Landeshauptleuten Johanna Mikl-Leitner und Hans Niessl. Ich will keine unsichtbare Mauer aufrichten, um so den Pendlern zu signalisieren, dass sie in Wien nicht willkommen sind.

Sie haben das gute Verhältnis betont: Wird es in der LH-Konferenz wieder eine Achsenbildung Niederösterreich und Wien geben? Ludwig: Bei der Achsenbildung würde ich das Burgenland noch mitdenken. Die Ostregion ist eine dynamische Region. Zudem sollten wir weitere Schritte bei der Europaregion „Centrope“ (Niederösterreich, Wien, Burgenland und der Raum um Preßburg, Südmähren und der Westslowakei) setzen. Das könnte nämlich zu einer der wirtschaftlich stärksten Regionen innerhalb Europas werden.

Sie sind auch Landeshauptmann von Wien. Sehen Sie sich als Föderalist?

Ludwig: So wie die Sozialpartnerschaft ist auch der Föderalismus eine tragende Säule unserer Republik.

Ihre Vizebürgermeisterin wird vom Boulevard mies behandelt. Wie beurteilen Sie dieses Verhalten?

Ludwig: Ich habe keinen Einfluss auf die Medien. Ich weiß auch als eigener Erfahrung, dass man es als Politiker nicht immer leicht hat. Zwischen Politik und Medien herrscht eine eigene Logik.

Das Gespräch führte Michael Sprenger