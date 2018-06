Von Peter Nindler

Innsbruck – Auf nicht weniger als 4,5 Hektar waren ursprünglich in Biberwier 50 Chalets mit 190 Betten geplant, in Wenns sind es auf 8000 Quadratmetern 80 Betten. Chaletdörfer boomen in Tirol, 21 sind in Planung oder bereits im Bau: vom Außerfern bis nach Kitzbühel. Wegen des massiven Flächenverbrauchs hagelt es nicht nur Kritik der Opposition im Landtag. Im vorliegenden Umweltschutzbericht 2017 wird die Entwicklung massiv beanstandet. „Solche Projekte verbrauchen nahezu immer große wertvolle Landschaftsräume im Freiland relativ weit abgelegen von traditionellen Siedlungen“, heißt es.

Die Umweltabteilung führt die Ausbreitung und den irreversiblen Verbrauch von Landschaft durch Bauprojekte auch auf Geringschätzung zurück. Die Gemeinden werden in die Pflicht genommen: „In der planerisch-fachlichen und rechtlichen Beurteilung ist es seit geraumer Zeit üblich geworden, den Wert der unverbauten Landschaft relativ niedrig einzuschätzen.“ Raumordnungsreferent LR Johannes Tratter (VP) betont gegenüber der TT, dass das Land das in dieser Form nicht mehr länger dulden werde. Er kündigt einschränkende Vorgaben an, „Denkverbote darf es hier keine geben“.

Gleichzeitig legten die Grundstückspreise kräftig zu. Alleine von 2016 auf 2017 stieg der Baugrundpreis in Tirol um 28 Prozent auf durchschnittlich 257 Euro je Quadratmeter, wie aus aktuellen Zahlen der Statistik Austria hervorgeht. Häuser wurden im selben Zeitraum um 13,7 Prozent teurer, Eigentumswohnungen um 5,9 Prozent.

Land unter Druck

Lange hat die Politik in Tirol zugeschaut und die Alarmsignale missachtet: die Investorenmodelle für die Errichtung von Appartement­anlagen oder den Bau von Chaletdörfern. Vielfach geht beides Hand in Hand. Bürger aus anderen EU-Ländern kaufen und verpflichten sich dann, die Wohnungen dem Betreiber des Hotels oder des Chaletdorfs zu überlassen. Trotz klarer Richtlinien und gegenteiliger Versicherungen gibt es große Bedenken, dass damit das vielerorts geltende Freizeitwohnsitzverbot ausgehebelt wird. Bei den Chaletdörfern kommt noch der überdurchschnittliche Grundverbrauch hinzu.

Wie ernst die Situation ist, steht im aktuellen Umweltschutzbericht des Landes. Dort wird der Bodenverbrauch generell und die Entwicklung bei den Chaletdörfern im Besonderen angeprangert: „Der irreversible Verbrauch von Landschaft durch Bauprojekte wird bei der Bearbeitung der Fortschreibungen der Örtlichen Raumordnungskonzepte besonders deutlich bemerkbar, aber auch bei einzelnen Naturschutzverfahren in sensiblen Bereichen“, betonen die Umweltexperten. Der Wert der unverbauten Landschaft wird aus ihrer Sicht relativ niedrig eingeschätzt. Die Summenwirkung des Flächenverbrauchs sei trotzdem beträchtlich. „Relativ kleine Objekte können in markanter Lage die Landschaft wesentlich verändern. Auffallend war insbesondere im Jahr 2017 die starke Zunahme von Anträgen für Chaletdörfer. Solche Projekte verbrauchen nahezu immer große wertvolle Landschaftsräume im Freiland relativ weit abgelegen von traditionellen Siedlungen.“

Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) befürchtet allgemein einen negativen Sinneswandel. „So wird Wirtschaftsinteressen im In- und Ausland wieder der Vorrang eingeräumt und der derzeitige Bodenverbrauch beträgt das fast Siebenfache dessen, was in der österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie vereinbart wurde.“

Zuletzt hat sich im Landtag erneut die Liste Fritz an den zuständigen Raumordnungs-Landesrat Johannes Tratter (VP) gewandt. Detailliert wird er zu allen rund 21 gebauten und geplanten Chaletdörfern in Tirol schriftlich befragt. Er selbst reagiert jetzt auf die zunehmende Kritik. „Wir sind uns der Herausforderungen, vor die uns der Trend der Chaletdörfer – auch in Verbindung mit Investorenmodellen – stellt, voll und ganz bewusst. Seitens des Landes Tirol können und wollen wir das in der Form nicht mehr länger dulden.“ Nicht zuletzt deshalb habe er bereits vor einigen Wochen eine Expertengruppe ins Leben gerufen, die aus fachlicher Sicht zentrale Punkte aufbereiten werde. Obwohl die Grundausrichtung der Tiroler Raumordnung auf eine sparsame Bodenpolitik abziele, „gilt es jetzt, bei konkreten Themen wie etwa Chaletdörfern nachzuschärfen und einschränkende Vorgaben zu machen. Denkverbote darf es hier keine geben“, fügt er hinzu.

Bis zum Sommer kündigt Raumordnungsreferent Tratter einen Grundsatzbeschluss der Landesregierung an, der neue Raumordnungs-Leitlinien vorsehen wird und allen voran der Herausforderung Chaletdörfer und Investorenmodelle Rechnung trägt. „Die Ressourcen Grund und Boden sind die Zukunft unseres Landes. Sie müssen sparsam genutzt und bestmöglich geschützt werden.“ Die Raumordnung werde den Kurs des Regulierens mit Nachdruck fortsetzen.“