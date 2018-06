Innsbruck, Bozen – Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dämpft mit seinem „Kampf gegen die Ösi-Blockade“ beim Straßengütertransit die Erwartungshaltung vor dem Brenner-Gipfel am 12. Juni in Bozen. Schließlich fordert der Minister ein Aus der Lkw-Blockabfertigung in Kufstein und ein Eingreifen der EU. Ein großes Fragezeichen steht auch hinter Scheuers neuem italienischen Amtskollegen Danilo Toninelli von der 5-Sterne-Bewegung. Toninelli gilt als wenig berechenbar. Ohne Zugeständnisse von Deutschland und Italien werden eine Lkw-Mauterhöhung auf der Brennerachse und eine Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene jedoch nicht möglich sein.

Weil die Zuwächse am Brenner heuer rund 13 Prozent betragen, pocht LH Günther Platter (VP) auf konkrete Schritte von unserem Nachbarn. „Auch Deutschland wird nicht umhinkommen, endlich konkrete Maßnahmen zur Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene zu setzen, denn so kann es nicht weitergehen.“ Beim Verkehrsgipfel in Bozen werde man sehen, wie ernst es damit sei. Die Kritik an den Blockabfertigungen (Verkehrsbehinderung) lässt Platter nicht gelten. „Sich auf der einen Seite über die von uns gesetzten Notmaßnahmen im Sinne der Versorgungs- und Verkehrssicherheit an bestimmten kritischen Tagen auszusprechen, gleichzeitig aber selbst Staus aufgrund der permanenten Grenzkontrollen zu verursachen, ist alles andere als schlüssig.“

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) gibt sich noch zurückhaltend und verweist auf ein Treffen mit Scheuer beim Verkehrsministerrat am Donnerstag in Luxemburg. Die Blockabfertigungen hat er stets als notwendige Maßnahme für den Verkehrsfluss verteidigt.

Bereits am Mittwoch verhandelt Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) in Brüssel. Für sie führt an einer Anhebung der Lkw-Maut am Brennerkorridor kein Weg vorbei. „Wir müssen aber noch viel Überzeugungsarbeit leisten, wie man bei den Blockabfertigungen sieht.“ Sie hofft bei der Maut, dass sich Toninelli an die Zusagen seines Vorgängers Delrio hält.

Stunde der Wahrheit beim Brenner-Gipfel

So klar die Positionen von Platter, Felipe und Südtirols LH Arno Kompatscher für eine Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene, einer Lkw-Obergrenze bei einer Million Fahrten und höhere Lkw-Mauten abgestimmt sind: In Rom und Berlin regiert vor dem Brennergipfel am 12. Juni in Bozen noch Stillstand bzw. der Rückwärtsgang.

Dass Deutschlands Verkehrsminister Scheuer die EU wegen der Blockabfertigungen einschaltet, kann Platter nicht nachvollziehen. „Verkehrskommissarin Violeta Bulc hat Tirol bereits mehrfach bestätigt, dass die Lkw-Dosierungen EU-rechtskonform und verhältnismäßig sind.“ Unter bestimmten Umständen seien sogar Obergrenzen zulässig. „Dieses Ziel muss weiter verfolgt werden.“ Außerdem rügt Platter, dass in einer Reihe von Abkommen zur Verlagerung und zum Bau der Zulaufstrecken zum Basistunnel bekannt habe, passiert sei bisher wenig bis gar nichts. „Die deutsche Regierung sollte ihren Ankündigungen endlich Taten folgen lassen.“

Über kurz oder lang muss es für Ingrid Felipe höhere Lkw-Mauten am Brennerkorridor geben. „Die große Frage ist, ob sich der neue italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli an das Versprechen seines Vorgängers hält, dass Südtirol und Trentino auf der Brennerautobahn eine gewisse Bandbreite bei den Mauttarifen haben.“ Am Mittwoch wird Felipe in Brüssel mit der Verkehrskommission über Verschärfungen des sektoralen Lkw-Fahrverbots reden. Jedenfalls benötige es ein Bündel von Maßnahmen, um den steigenden Straßengütertransit einzubremsen.

SPÖ will flächendeckende Lkw-Maut

Hier hakt auch die SPÖ ein: Neben Blockabfertigungen forciert sie eine fahrleistungsabhängige, flächendeckende Maut für Lkw ab 3,5 Tonnen auf Landes- und Gemeindestraßen. Zur Eindämmung des Schwerverkehrs kämen noch finanzielle Vorteile, so Verkehrssprecher LA Philip Wohlgemuth. Die Einnahmen könnten für die Straßeninstandhaltung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrs zweckgewidmet werden.

FP-Chef Abwerzger kündigt Gespräche mit Verkehrsminister Hofer an. „Der deutsche Verkehrsminister Andrea­s Scheuer darf nicht länger als Handlanger der Frächter-Lobby fungieren.“ Überdies drängt er auf die Wiedereinführung eines tauglichen sektoralen Fahrverbotes, denn 30 Prozent des Lkw-Verkehrs sei reiner Ausweichverkehr. (pn)