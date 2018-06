Innsbruck – 200 bis 250 zusätzliche neue Pflegekräfte seien in Tirol Jahr für Jahr notwendig, um den Bedarf decken zu können. Der Strukturplan Pflege des Landes (2012–2022) gibt die Schaffung von rund 2000 Stellen als Zielvorgabe an. Zur Halbzeit konnte rund die Hälfte besetzt werden. Doch dann kam das Aus für den Pflegeregress. Und somit auch der Bedarf nach mehr Heimplätzen, die es zu betreuen gilt.

Ebenso wie die Gastronomie, der Tourismus oder der Handel, so kämpft auch die Pflege mit einem veritablen Fachkräfte­mangel. Das Ausbildungszentrum West (AZW) kann ganze Lehrgänge nur zur Hälfte besetzen, die Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD) müssen wegen Personal­mangel gar vereinzelt Heimtrakte leer stehen lassen. Allgemein spricht man von einer „spürbar angespannten Situation“, merkt aber an, dass das Personalproblem regional stark differiere. Für ISD-Geschäftsführer Hubert Innerebner könnte die Einführung eines Lehrberufs für Pflegeassistenzberufe ein­e Lösung sein, wieder mehr Arbeitskräftenachwuchs zu generieren. Ein Vorschlag, der auch seine Kritiker findet.

Um die Pflegekosten nach dem Aus für den Regress geht es auch den Gemeinden. Ihnen steht das Wasser bis zum Hals. Steigende Sozial- und Gesundheitsleistungen – 2016 wurden 392 Mio. Euro an das Land geleistet werden – engen ihren Spielraum ein. Seit 2014 haben sich die Sozialbeiträge um 60 Mio. Euro erhöht, merkte Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf (VP) gestern beim Gemeindetag in Hopfgarten an. Er fordert auch eine Zweitwohnsitzabgabe.

Ruf nach Lehrberuf in der Pflegeassistenz

Ein Jahr lang dauert die Ausbildung zur Pflegeassistenz am AZW in Innsbruck. Nur zehn Kandidaten traten gestern am Ausbildungszentrum West zum ersten Schultag an. 24 waren es für die zweijährige Pflegefachassistenz. Freie Plätze hätte es pro Lehrgang für jeweils 35 Schülerinnen und Schüler gegeben. Mehr war aber nicht zu besetzen, sagt Waltraud Buchberger, Fachbereichs- und Schuldirektorin für Pflege und stv. AZW-Chefin. Anders die Lage beim im Herbst in Innsbruck und Schwaz erstmals startenden Bachelor-Studium. Auf 125 Plätze gibt es 190 Bewerbungen. Wer aber am Ende der sechssemestrigen Ausbildung auch den Abschluss schafft, steht noch in den Sternen. „Wir bilden sehr viel aus, aber es ist dennoch immer zu wenig“, sagt Buchberger.

Das, was in der Ausbildung fehlt, bekommen letztlich die Heimbetreiber zu spüren. Hubert Innerebner leitet mit den Innsbrucker Sozialen Diensten den größten Heimpool in der Landeshauptstadt. Dieser verfügt über gut 1050 Heimplätze. Erst im Dezember letzten Jahres wurde der Neubau „Haus A“ beim Pflegeheim Pradl abgeschlossen. „Zwei ganze Stockwerke stehen jetzt leer, weil uns das Personal fehlt“, klagt Inner­ebner sein Leid. Das sind in Summe über 60 Betten. Ginge es rein um die Nachfrage und den Bedarf, so wären die Plätze binnen zweier Monate vollständig zu belegen. Allein für Pradl sucht Innerebner 30 bis 40 Pflegekräfte, gesamthaft seien bei der ISD an die 50 Stellen vakant. Speziell im Innsbrucker Zentralraum sei die Arbeitskräftesuche hart.

Das bestätigt auch Robert Kaufmann, Obmann der ARGE Tiroler Altenheime. In Landeck, Reutte und Lienz schaue die Lage besser, im Umkreis von Innsbruck sowie in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel teils dramatisch aus. Je größer der Ballungsraum, desto mehr Heimplätze würden benötigt und – gemäß des Strukturplans Pflege des Landes 2012–2022 – auch gebaut. Verschärft wird die Lage durch die anhaltend gute Konjunktur, die damit einhergehend sinkende Arbeitslosenquote sowie eine anstehende Pensionierungswelle. So gingen beispielsweise Quereinsteigerinnen, die über Arbeitsstiftungen ihren Weg in den Pflegeberuf finden, zurück. „Das macht uns sichtlich zu schaffen“, sagt Kaufmann. Die Lage in der Pflege sei deshalb jener im Tourismus und Handel nicht unähnlich. Alle haben mit einem Fachkräftemängel zu kämpfen. Kein Tiroler, sondern ein österreichweites Phänomen. Buchberger bringt es auf den Punkt: „Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s der Pflege schlecht.“ Manche Junge ließen sich auch von den Dienstzeiten (geteilte Dienste) sowie der Wochenendarbeit abschrecken. Dieses Schicksal teile man mit der Gastronomie, sagt Innerebner.

Rückgriffe auf ausländische Arbeitskräfte sind möglich, wenngleich nicht leicht. Bei den ISD sind 25 Prozent des Personals keine österreichischen Staatsbürger, 47 unterschiedliche Nationen arbeiten hier. Das Problem seien die Sprache und auch Hürden bei der Anerkennung im Ausland erworbener Qualifikationen aufgrund unterschiedlicher Standards.

Innerebner wüsste aber einen möglichen Ausweg aus der Personalmisere: die Schaffung eines Lehrberufs für Pflegeassistenz. So, wie es die Schweiz bereits erfolgreich vorexerziere. Buchberger hält davon nicht viel. Mit 15 Jahren sei die nötige Reife für diesen Beruf teils noch nicht vorhanden, Ältere weit besser für die Ausbildung geeignet. Dem kontert Innerebner: „Auch ein Kochlehrling ist im ersten Ausbildungsjahr noch nicht für ein Hochzeitsmenü verantwortlich.“ Derzeit gingen der Pflege zu viele Leute nach der Schule verloren.