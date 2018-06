Wien – Nun gibt es die Ausschreibung für jene Tiere, die alsbald im Polizeidienst sind. Gesucht werden zwölf Pferde. Jedes von ihnen muss ein kastrierter Warmblüter und darf nicht jünger als sechs und nicht älter als zehn Jahre alt sein. Das Fell: braun oder schwarz. Einheitliche Farben für die Rösser der Reiterstaffeln seien international üblich, sagt der Sprecher von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. Zehn Tiere werden gekauft, zwei weitere sind „optional“. Für den Charakter und das Temperament der Tiere gibt es ebenfalls Vorgaben: Ausgeglichen haben sie zu sein, lernbereit, „schmiede-“ und „verladefromm“.

Die Ausschreibung für die künftigen Polizeireiter läuft bereits. Bis kommenden Freitag können sich Leute bewerben. Voraussetzungen für diesen Job sind: abgeschlossene Grundausbildung, mindestens zwei Jahre Erfahrung im Außendienst, ein Fitnesscheck und ein Reiterpass.

Für den Start der Staffel – Ausrüstung und Pferdekosten inklusive – hat das Innenressort 380.000 Euro vorgesehen, für den laufenden Betrieb 110.000 Euro jährlich. Sollte die Sache nicht funktionieren, wäre das kein Malheur, meint man im Ministerium. Der „Wiederverkaufswert“ der Tiere sei nach der Ausbildung „sehr hoch“.

Im August soll es losgehen mit dem von Kickl Gewünschten – probeweise in der Reitanlage der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. 2019 soll es eine Dienststelle in Wien geben. Wo, ist offen. In Frage kommt die Maria-Theresien-Kaserne in Hietzing. (kale)