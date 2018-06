Wien — Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich nach einem Arbeitsgespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen offen für eine Verbesserung der Beziehung zur EU gezeigt. Auch wenn „heute fast alles auf Eis gelegt" sei, „sind wir offen und bereit für Zusammenarbeit", sagte Putin am Dienstag in Wien.

Es gebe Dialog mit Vertretern aus Brüssel, um die auf Eis gelegten Mechanismen und Instrumente der Kooperation wieder aufzunehmen, so der russische Präsident. Diese Konsultationen seien „sehr konstruktiv, aber nicht einfach".

Van der Bellen sagte, „wir leben in einer Zeit zunehmender Spannungen, das müssen wir feststellen, und Österreich hat sich immer bemüht, zum Spannungsabbau beizutragen". Zur Sanktionsfrage sei es so, „dass es in politischer Hinsicht im Einklang mit der EU handelt und handeln wird". Der Dialog mit Russland sei sehr wichtig für die EU.

„Ich zögere immer, wenn man sagt Russland und Europa, denn ein großer Teil Russland ist Europa und nicht etwas Außenstehendes", ergänzte Van der Bellen. Österreich wisse, dass Frieden in Gesamteuropa nur mit Russland möglich ist und eine Reihe von regionalen und globalen Problemen nur unter Einbeziehung Russlands zu lösen ist und sein wird.

Putin und Van der Bellen erwähnten den Anlass für den Besuch Putins: das 50. Jubiläum der Unterzeichnung des Energieliefervertrages zwischen Österreich und der Sowjetunion. Es sei eine Tatsache, dass die EU Gas aus Russland beziehe. „In letzter Zeit gibt es Vorbehalte mancher US-Politiker, dass die Abhängigkeit der EU in dieser Beziehung von Russland zu groß ist. Es wird dabei übersehen, dass der Preis für amerikanisches Flüssiggas zwei- oder dreimal höher ist." Aus ökonomischer Sicht mache ein Wechsel des Gaslieferanten „wenig Sinn".

Liefervertrag für russisches Erdgas bis 2040 verlängert

Putin betonte, dass Russland in den 50 Jahren die österreichischen Verbraucher „zuverlässig und stabil" mit Gas versorgt habe. Bei einem anschließenden Termin Putins im Bundeskanzleramt wurde von OMV und Gazprom ein Kooperationsvertrag zur Verlängerung russischer Gaslieferungen bis 2040 unterzeichnet. Dadurch seien die Gaslieferungen bis 2040 gesichert, sagte Putin in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Putin erklärte außerdem, dass ihm die österreichische Regierung bestätigt habe, das umstrittene Gaspipelineprojekt Nord Stream 2 „positiv" zu sehen und als „privatwirtschaftliches Projekt". Putin war mit Kurz und Vizekanzler Christian Strache (FPÖ) zu einem Sechs-Augen-Gespräch zusammengekommen.

Kurz betonte, dass Österreich und Russland in den vergangenen Jahrzehnten, stets eine „gute und pragmatische Zusammenarbeit" sogar „in herausfordernden und schwierigen Zeiten" gehabt hätten. Er sprach von Russland als „Supermacht".

Kurz wünscht sich Win-Win-Situation

Russland habe eine große Bedeutung in Krisenherden wie Syrien und der Ostukraine, aber auch eine „starke Verantwortung": „Wir hoffen und erwarten uns auch, dass Russland seinen Beitrag leistet, dass die Menschen dort erleben, was sie sich so sehnlich wünschen, nämlich Frieden", betonte Kurz. Er sprach von nötigen Lösungen am Verhandlungstisch und nicht durch eine kriegerische Auseinanderaussetzung.

Er hoffe auch, dass durch einen intensivierten Dialog zwischen der EU und Russland Fortschritte zwischen der EU und Russland erzielt werden können ebenso wie Fortschritte in der Ostukraine im Rahmen des Minsker Abkommens, so dass „wir Zug um Zug die Sanktionen abbauen können". Kurz: „Wir glauben daran, dass eine Win-Win-Situation für beide Seiten besser ist als eine Lose-Lose-Situation."

Mehr als Tausend Soldaten und Polizisten

Putin sagte, Russland und Österreich würden sich dafür einsetzen, dass „alle Konfliktparteien sich an die Minsker Vereinbarungen halten". Zu Syrien meinte er: Er registriere die Bereitschaft Österreichs, sich humanitär zu engagieren. Wenn Europa wolle, dass der Migrantenstrom aus der Region reduziert werden könne, „muss man dazu beitragen, dass sie in ihre Häuser zurückkehren können und ein normales Leben in ihrem Land leben können."

Der Besuch fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt: 800 Soldaten und 800 Polizisten sowie 17 Militärluftfahrzeuge beschützten das russische Staatsoberhaupt. Es wurden Flugbeschränkungsgebiete über Teilen Wiens, Niederösterreichs und des Burgenlands errichtet. Es gabt drei Platzverbote. Zwei Demonstrationen waren angemeldet: rund zwei Dutzend Putin-Anhänger und etwa 50 -Gegner protestierten am Rande des Besuchs. (APA)