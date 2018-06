Diese Woche hat Gemeindeverbandschef Ernst Schöpf von langen Wartelisten bei den Altenheimen gesprochen. Hat die Abschaffung des Pflegeregresses, wie befürchtet, einen Ansturm auf die Altenheime ausgelöst?

Robert Kaufmann: Die Befürchtung, dass ab Jänner viele mit dem Koffer vor den Türen der Altenheime stehen, ist nicht eingetreten. Es gibt Schwankungen, so ist die Nachfrage nach Heimplätzen vor dem Sommer besonders hoch. Der Wegfall des Pflegeregresses wird sich auswirken, aber nicht so schnell wie erwartet.

Inwieweit ist ein möglicher Ansturm im Strukturplan Pflege berücksichtigt? Bernhard Tilg: Wir haben ein differenziertes Bild in Tirol. Es gibt Heime, die melden, dass der Druck höher ist, aber auch welche, die Betten frei haben. Der Strukturplan Pflege sieht vor, bis 2022 zusätzlich 1200 Betten zu bauen, 545 sind bereits in Betrieb. Wir sind gerade dabei, den Strukturplan mit den Gemeinden und der Stadt Innsbruck zu überarbeiten. Bis Herbst sollte der neue Plan vorliegen.

Betten zu bauen, ist das eine, Personal zu finden, das andere. Wie soll es gelingen, mehr Pfleger zu finden? Georg Schärmer: Wir erleben zwar jetzt nicht den Ansturm auf die Heime, aber wir müssen jetzt schon vorübergehend Teilstationen schließen, weil es nicht möglich ist, das entsprechende Personal zu bekommen.

Thomas Strickner: Die Sprengel machen einen guten Job, sind aber am Leistungsplafond angelangt. Dazu kommen mehr zu Pflegende, und oft scheitert es am Geld. Die Stundensätze sind nicht kostendeckend, so musste ein Projekt für Demenzkranke eingestellt werden. Das Personal und die Finanzierung der Pflege sind für mich die zwei größten Herausforderungen.

Die Pflegeleistungen zu Hause müssen zugekauft werden, im Heim fallen keine zusätzlichen Kosten an. Verleitet das dazu, den zu Pflegenden ins Heim zu geben? Georg Schärmer: Ich komme meistens in die Hyperventilation, wenn ich mit diesen alten Mythen konfrontiert werde. Natürlich ist die teuerste Pflege die zu Hause. In der Bevölkerung fehlt oft das Bewusstsein, wer das Ganze zahlt. Jeder hat persönlich Vorsorge zu treffen und dann zu schauen, was soziale Netzwerke, eine Dorfgemeinschaft und die Nachbarschaft leisten können. Aber derzeit gibt es doch sehr viele Menschen, die glauben, das sollte das Land oder der Bund für sie erledigen. Die öffentlichen Budgets werden zur Pflege umgeschichtet werden müssen, weil wir von Steigerungsraten ausgehen können, die sich gewaschen haben. In dreißig Jahren wird ein Viertel der Bevölkerung Hilfe brauchen. Wir brauchen daher neue Einnahmequellen.

Denken Sie an eine solidarische Pflegeversicherung? Georg Schärmer: Kurzfristig würde ich den Kinderregress wieder einführen. Einen zumutbaren Eigenbeitrag vom Einkommen für die Pflege der Eltern zu leisten, entspricht dem Generationenvertrag. Gut finde ich, dass der Pflegeregress, also der Zugriff auf das Vermögen, abgeschafft wurde. Eine solidarische Pflegeversicherung befeuert die Diskussion um die Lohnnebenkosten. Diskutieren wir das oder über das noch größere Tabu, eine Erbschaftssteuer, wird es gesellschaftliche Verwerfungen geben. Die braucht es, um klarzumachen, dass jeder und jede von uns sich finanziell und inhaltlich dem Thema Pflege nähern muss.

Robert Kaufmann: Die Abschaffung des Kinderregresses war ein Fehler und hat die Vollkaskomentalität beflügelt. Die Beiträge waren überschaubar, trugen aber zur Bewusstseinsbildung bei. Beim Vermögensregress gab es Härtefälle. Das ist gut, dass der abgeschafft wurde.

Herr Landesrat, wären Sie dafür, den Kinderregress wieder einzuführen?

Bernhard Tilg: Den Kinderregress abzuschaffen, war 2008 eine politische Entscheidung. Es gibt ein Für und Wider. An eine Wiedereinführung ist nicht gedacht. Wichtig ist eine bundeseinheitliche Lösung und eine Diskussion über die Finanzierung der Pflege.

Diese Woche haben wir gehört, dass es für das Erlernen eines Pflegeberufes viel zu wenige Interessenten gibt. Liegt es an der schlechten Bezahlung der Pfleger? Robert Kaufmann: Das ist nicht wahr. Im Vergleich zu anderen Berufsgruppen ist die Bezahlung nicht schlecht. Ein Pflegeassistent verdient nach 14 Monaten Ausbildung mit Nachtdiensten 1600 Euro netto. 75 Prozent der Mitarbeiter arbeiten Teilzeit und dadurch entsteht der falsche Eindruck, in der Pflege würde schlecht bezahlt.

Thomas Strickner: Im Vergleich zu Salzburg oder Vorarlberg und verglichen mit der Kaufkraft verdienen Pfleger in Tirol schlechter als in anderen Bundesländern. Beim Diplomgehalt hinken wir um 500 Euro brutto nach.

Georg Schärmer: Wenn ich unsere Kollektivverträge heranziehe und mit anderen Berufsgruppen vergleiche, verdienen Pfleger sehr gut. Dazu kommen Zuckerln wie wohnortnaher und sicherer Arbeitsplatz. Im Zentralraum lockt man Mitarbeiter mit Extras wie einem Parkplatz.

Bernhard Tilg: Das Thema Gehaltsanpassung hat uns drei Jahre beschäftigt, das neue Gehaltsschema wurde im Konsens mit allen Beteiligten und mit der Gewerkschaft ausverhandelt. Ich glaube, es ist ein großer Wurf. Tirol ist das erste Bundesland, wo Diplompflege im Spital und Diplompflege im Altenheim gleich viel verdient.

70 Prozent der zu Pflegenden werden von den Angehörigen zu Hause gepflegt. Deren Entlastung funktioniert nur mäßig. Wo muss man ansetzen? Thomas Strickner: Wenn wir sehen, auf welchen Personalmangel wir zusteuern, werden wir in absehbarer Zukunft die pflegenden Angehörigen nicht ersetzen können. Natürlich macht es daher Sinn, die Angehörigen zu unterstützen. Nur ist es wahnsinnig schwierig, diese zu erreichen. Ein Grund könnte sein, dass man sich nach wie vor scheut, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bernhard Tilg: Die Entlastung der Angehörigen ist das Kardinalthema. Wir haben vor, das Angebot an Kurzzeit-, Tages- und Übergangspflege bis hin zum betreuten Wohnen massiv zu erhöhen. Das ist ein Baustein. Wichtig ist auch, dass es bei der Pensionsanrechnung keine Nachteile gibt, wenn man seinen Beruf für die Pflege eines Angehörigen zurückschraubt. Außerdem beschäftigen uns immer häufiger Einzelfälle, wo es Beratung braucht, um gemeinsam eine Versorgung auf die Beine zu stellen. Wir brauchen auch noch mehr Brücken zwischen Gesundheit und Pflege, vor allem auch, weil zu Pflegende immer häufiger Chroniker werden. Es gibt einfach viel mehr Diabetiker, viel mehr Herz-Kreislauf-Patienten, viel mehr Demenzkranke. Die sieht man überall, in den Altenheimen, in den Spitälern und zu Hause.

Das Gespräch führte Anita Heubacher