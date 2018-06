Von Peter Nindler

Innsbruck, Bozen – Macht der Verkehrsgipfel am 12. Juni in Bozen noch Sinn? „Ja“, sagt Günther Platter, „weil es ja nicht um die Lkw-Blockabfertigungen geht, sondern um ein Bündel von Maßnahmen, damit der zunehmende Schwerverkehr auf der Brennerroute auf die Schiene verlagert wird.“ Dass Deutschlands Verkehrsminister Scheuer (CSU) seine Teilnahme wegen der Lkw-Dosierungen in Kufstein abgesagt hat, bezeichnet Platter „als starke nachbarschaftliche Irritationen“. Das habe er noch nicht erlebt. Scheuer schickt einen Staatssekretär.

Offenbar ist auch unklar, ob Italiens Neo-Verkehrsminister Danilo Toninelli nach Bozen kommt. Sowohl an Toninelli als auch an Scheuer richtet Platter den Appell, „dass ich mir weiterhin die Beteiligung der Verkehrsminister am Brennergipfel erwarte“. Trotz der Verärgerung steht für Platter die Gesprächsbereitschaft im Vordergrund. „Ausbau der Rollenden Landstraße und des kombinierten Verkehrs, Korridormaut und ein Verhältnis Schiene-Straße am Brenner von 70:30 sind notwendig, um die Transitfahrten zu reduzieren“, sagt Platter.

In Südtirol hält sich der Optimismus, dass der Gipfel tatsächlich noch stattfinden wird, mittlerweile in Grenzen. LH Arno Kompatscher befürchtet, dass er platzen wird. Noch gibt es zwar keine offizielle Absage aus Rom, allerdings rechnet man damit, dass kein Verkehrsminister nach Bozen kommt, wenn bereits einer abgewunken hat. Und auf Beamtenebene zu verhandeln, das wollen die Landeschefs nicht.

Im Transit-Schraubstock von Brüssel, Rom und Berlin

Es hat sich schon abgezeichnet. Mit seinem „Kampf gegen die Ösi-Blockade“ hat Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer bereits am Wochenende die Richtung vorgegeben. Gestern sagte er in einem Gespräch mit Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) seine Teilnahme am Brennergipfel am 12. Juni in Bozen endgültig ab. „Wir brauchen Lösungen und keine regionale Engstirnigkeit. Deshalb werde ich nächste Woche nicht zum Brennergipfel nach Bozen kommen“, machte Scheuer die Lkw-Block­abfertigungen in Kufstein dafür verantwortlich.

Offensichtlich wollte Scheuer in Bozen lediglich über Block­abfertigungen und die Rollende Landstraße reden. Aus Rom kommen ähnliche Signale, in Brüssel waren die Dosierungen auf 250 bis 300 Lkw pro Stunde ebenfalls Thema bei einem Treffen von Vertretern der Verkehrskommission mit Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne). Berlin, Rom und Brüssel reduzieren die Transitproblematik derzeit auf Nebenschauplätze. „Die Lkw-Dosierungen sind nur Notmaßnahmen, um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten“, ärgert sich LH Günther Platter. Er will in Bozen über konkrete Schritte zur Verlagerung auf die Schiene diskutieren. „Deshalb wäre es wichtig, dass die Verkehrsminister anwesend sind.“

Von Rom benötigt es etwa grünes Licht für die Erhöhung der Lkw-Maut auf der Brennerautobahn in den nächsten Jahren auf das Tiroler Niveau von rund 80 Cent pro Kilometer. Zuletzt gab es allerdings Gerüchte, dass auch das Kommen von Italiens Neo-Verkehrsminister Danilo Toninelli wackelt. „Ich hoffe schon, dass er teilnimmt“, erklärt Platter.

Für Felipe wird eine Lösung des Transitproblems nach der Absage von Scheuer ungleich schwerer. In Brüssel habe es ein konstruktives Gespräch gegeben, bei dem sich alle Gesprächspartner auf eine lösungsorientierte Vorgehensweise unter Einbindung und Kooperation aller Nationalstaaten verständigten.“

In Südtirol rechnet man indessen mit einer Kettenreaktion von Absagen und dass der Gipfel ohnehin platzen werde. Rückendeckung für die Position Tirols gibt es von der Bundesregierung. Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) bedauern das Fernbleiben Scheuers. Kurz will am Dienstag bei einem Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel um Verständnis für die Verkehrsproblematik in Tirol werben. Hofer erinnerte Scheuer daran, dass die Blockabfertigungen europarechtskonform seien. Gleichzeitig appellierte er an seine italienischen und deutschen Kollegen, auf der Straße, so wie es Österreich bereits getan habe, alle derzeit bereits gegebenen Möglichkeiten zur Mauterhöhung im Sinne der Kostenwahrheit auf der Straße zu nutzen.

Für Fritz Gurgiser (Transitforum) ist der Gipfel ohnehin nur eine Show. „Damit die Länder notwendige Schritte setzen, benötigt es ihn nicht.“