Von Cornelia Ritzer

Wien – Die globalen Player Google oder Facebook bestimmten den ersten Tag der Medienenquete. Ob Allianzen, Strategien oder gesetzliche Bestimmungen den heimischen Medien helfen, um auch finanziell bestehen zu können, wurde diskutiert. Der öffentlich-rechtliche Sender ORF zeigte sich durchaus aufgeschlossen gegenüber Kooperationen – was nicht jeder Medien-Mitbewerber so glauben wollte.

Druck droht dem unabhängigen Journalismus aber nicht nur durch die Übermacht der digitalen Plattformen und die damit verbundenen Werbeeinbußen. Vertrauensverlust in die Medien und die Gefahren von so genannten Fake News wurden am zweiten Tag der von ÖVP-Medienminister Gernot Blümel einberufenen Medienenquete thematisiert. Deutlich warnte der deutsche Medienwissenschafter Bernhard Pörksen vor einem „Klima der Einschüchterung gegenüber unabhängigen Journalisten“. Die Attacken gegen einzelne ORF-Journalisten in den vergangenen Monaten seien „fatal“, sagte der Professor an der Uni Tübingen. Und er sprach in seinem Vortrag direkt „auch einzelne FPÖ-Politiker“ an, die Attacken auf den ORF platzieren.

Der von der FPÖ entsandte ORF-Stiftungsratsvorsitzende Norbert Steger sprach in den vergangenen Wochen von unbotmäßigen Fragen von ORF-Journalisten und wollte Korrespondenten Regeln für ihre Tätigkeiten auferlegen, auch FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein will sich für eine Abschaffung der Rundfunkgebühr GIS starkmachen. „Ohne journalistische Unabhängigkeit gibt es keine Demokratie“, ist Pörksen überzeugt. Mehr Mut wünscht sich der Medienwissenschafter in dieser Sache vom ORF. Denn nach den FPÖ-Attacken habe es vom ORF nur „laue Tweets“ gegeben.

In seiner Keynote lobte Pörksen die Medienenquete des Bundeskanzleramts („verdient es, nach Deutschland und in andere Länder exportiert zu werden“) und suchte nach Strategien im Kampf gegen Desinformation. Einerseits brauche es „guten Journalismus“ und einen neuen Pakt zwischen Publikum und Journalismus, um Vertrauen zu stabilisieren. Andererseits müsse Medienkompetenz bereits in der Schule gelehrt werden, um Propaganda von seriöser Information unterscheiden zu können. „Medienmündig werden“, nennt der Forscher das. Und das sollten auch Politiker üben – denn wenig anfangen kann Pörksen mit einem Social-Media-Verbot für Politiker.