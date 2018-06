Betroffene, die einen ähnlichen Unfall wie Sie erlitten haben, berichten, dass sie fünf bis sechs Jahre gebraucht hätten, bis sie wieder das Gefühl hatten, wieder richtig im Leben zu stehen. Sie sind zweieinhalb Jahre nach Ihrem Unfall direkt in die Politik eingestiegen. Haben Sie das alles schon verarbeitet?

Kira Grünberg: Es hat schon eineinhalb bis zwei Jahre gedauert, bis ich sagen konnte: Ich bin wieder im Leben. Nachdem ich im März 2016 von Bad Häring wieder nach Hause gekommen bin, hat es schon Zeit gebraucht. Seit März 2017 lebe ich mit persönlicher Assistenz – so klappt das super. Da sind Normalität und Alltag wieder eingekehrt.

Kaum sind Sie wieder angekommen, wartete schon die Politik. Nicht zu früh?

Grünberg: Ich finde, das hat genau gepasst. Es war nach meinem Unfall logisch, dass ich einen neuen Beruf brauche. Der Einstieg in die Politik hat mich nicht überrumpelt. Ich fühle mich körperlich so fit, dass ich das aushalte.

Waren Sie vor Ihrem Unfall auch schon politisch interessiert? Sehen Sie Politik eher als Beruf oder als Berufung?

Grünberg: Als Sportlerin habe ich mich ehrlich gesagt eher wenig für Politik interessiert. Erst nach dem Unfall habe ich mich mehr damit befasst. Als es darum ging, wegen meiner Behinderung Förderanträge zu stellen oder einen Behindertenausweis zu bekommen. Das alles war schon sehr mühsam, weil es so viele unterschiedliche Stellen dafür gibt. Auch die Flüchtlingskrise fiel in diese Zeit, damit habe ich mich sehr beschäftigt.

Sind Sie auch politisch? Viele junge Menschen in Ihrem Alter lesen höchstens noch den Sportteil einer Zeitung.

Grünberg: Ja, da gibt es viele. Wenn man dann aber so wie ich in Bad Häring von anderen Rollstuhlfahrern hört, wie mühsam vieles ist, dann beginnt man schon nachzudenken. Wie schaut mein Leben im Rollstuhl aus? Welche Möglichkeiten dafür hat Österreich noch nicht geschaffen?

War Sebastian Kurz einfach nur der Erste, der bei Ihnen angerufen hat, und hätten Sie sich auch vorstellen können, auch für andere Parteien als die ÖVP zu kandidieren?

Grünberg: Ich habe Bundeskanzler Kurz schon vor meiner Kandidatur kennen gelernt, nach meinem Unfall. Im Sommer 2017 hat er mich dann gefragt, ob wir uns in Innsbruck treffen könnten. Die Frage, ob ich kandidieren und mich politisch engagieren will, ist von ihm gekommen. Andere Parteien haben nicht angefragt, aber ich hätte mich auch für keine andere entschieden. Ich wollte in einem jungen Team dabei sein, eine neue Politik gestalten – das war schon entscheidend.

Sind Sie schon ÖVP-Mitglied?

Grünberg: Nein, bin ich nicht. Das ist ja das Schöne an dieser neuen Politik – der barrierefreie Zugang. Man muss nicht mehr unbedingt Mitglied sein.

Sie wurden alteingesessenen ÖVP-Parteimitgliedern in Tirol vorgesetzt. Ist das die Zukunft?

Grünberg: Es braucht die Mischung. Wenn alles nur Quereinsteiger im Nationalrat sitzen würden, würde es am Anfang schon drunter und drüber gehen. Außenstehende haben aber vielleicht einen anderen Blick auf die Politik und sind unverbraucht.

Hat es Situationen gegeben, in denen Sie lieber anders als Ihr Klub abgestimmt hätten?

Grünberg: Alle Themen werden bei uns im Klub zuvor heiß diskutiert. Nur, wir halten uns an das Regierungsprogramm und stehen dafür ein. Es gibt Fragen, die man persönlich anders entscheiden würde – das ist ganz klar.

In welchen Bereichen wollen Sie etwas bewegen?

Grünberg: Ich bin Sprecherin für Menschen mit Behinderung. In der Behindertenpolitik hat sich zwar in den letzten Jahren sehr viel getan, aber es gibt schon noch Verbesserungspotenzial.

Wo konkret?

Grünberg: Es gibt zwar Beratungsstellen, aber nicht so, wie es sich die Leute wünschen würden. Ich will unabhängige, niederschwellige Beratungen schaffen, auch anonym. Damit möchten wir in Tirol starten und das vielleicht auf ganz Österreich ausdehnen. Ich will auch eine bundeseinheitliche Regelung für die persönliche Assistenz in der Freizeit. Tirol hat da sehr viel getan, andere Bundesländer noch nicht.

Finden Sie das Gleichbehandlungsgesetz fair, dass sich Firmen von der Verpflichtung, Behinderte anzustellen, freikaufen können?

Grünberg: Das wird auch in der Behindertencommunity heiß diskutiert. Was ist besser? Firmen zu fördern, die Menschen mit Behinderungen einstellen, oder doch zu strafen, wenn sie es nicht tun. Ich bin mir noch nicht sicher, was da der bessere Weg wäre. Es ist aber schade, dass wir überhaupt Regelungen brauchen, damit Unternehmen Menschen mit Behinderung einstellen. Das Ziel sollte sein, dass Menschen nicht aufgrund ihrer Behinderung oder Nicht-Behinderung eingestellt werden, sondern aufgrund ihrer Fähigkeiten. Das wäre meine Wunschvorstellung.

Ist es für Sie schon Alltag, als Behinderte im Parlament zu sitzen? Ist das nicht irgendwie eine Augenauswischerei?

Grünberg: Nein, gar nicht. In Österreich haben 18,3 Prozent aller Menschen eine Behinderung. Im Parlament sind wir zwei Rollstuhlfahrer. Das Parlament sollte die Bevölkerung widerspiegeln. Deshalb würde ich mir schon wünschen, wenn wir noch einen Gehörbeeinträchtigten oder Sehbeeinträchtigten bzw. einen Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung dabeihätten. Die Betroffenen wissen am besten, was sie brauchen. Sie können viel leisten und tolle Arbeit machen.

Als Spitzensportlerin standen Sie im Rampenlicht. Jetzt als Politikerin ebenfalls. Worin liegt der Unterschied?

Grünberg: Alles, was man als Politikerin macht oder sagt, wird immer aus der politischen Perspektive bewertet. Das gibt es im Sport nicht. Im Sport hat man eine Meinung, und das wird so akzeptiert.

Sind Sie kritikfähig?

Grünberg: Kritik nehme ich sehr gerne an, wenn sie konstruktiv ist.

Das sagt jeder.

Grünberg: Kritik ist in Ordnung, wenn mir sie jemand ins Gesicht sagt. Das ist ehrliches Feedback. Aber das Anonyme, das ärgert mich.

Ihr Start in die Politik war von Kritik begleitet. Zuerst die Auseinandersetzungen in der Tiroler VP, dann die Debatte um Ihr Auto und zuletzt um das Reha-Zentrum Bad Häring. Fühlen Sie sich vor den Kopf gestoßen?

Grünberg: Ich bin nicht erschrocken, aber überrascht war ich schon. Mir war schon bewusst, dass in der Politik vieles anders sein wird. Man muss lernen, mit Missbilligung umzugehen. Natürlich ist es nicht einfach, wenn man die Zeitung aufschlägt und sieht sein Bild im Zusammenhang mit einem kritischen Artikel. Da musste ich schon schlucken.

Derzeit wird die Mindestsicherung heiß diskutiert. Kann man aus Ihrer Sicht mit 563 Euro im Monat leben?

Grünberg: Es sind 863 Euro, wenn man alle Kriterien wie Pflichtschulabschluss und Deutschkurs erfüllt. Es benötigt schon Unterschiede. Wer nie etwas ins System eingezahlt oder sich nicht für Österreich engagiert hat, soll weniger bekommen. Menschen, die zu uns kommen, sollten sich auch integrieren. Sicher gibt es in Tirol wegen der hohen Mietpreise eine besondere Situation.

Hat die Bundesregierung die Mindestsicherung gut gelöst oder ist es eine politische Lösung?

Grünberg: Der Gesetzesentwurf wird bis Sommer vorliegen. Wenn man aufgrund der Stellungnahmen von Experten zum Schluss kommt, es benötigt Nachbesserungen, wird es diese sicher geben, wie zusätzliche Sachleistungen oder höhere Wohnkosten.

Wenn Sie mit der Erfahrung von heute ein Jahr zurückblenden: Würden Sie wieder in die Politik gehen?

Grünberg: Ja!

Ist das jetzt Selbstschutz, weil sich sonst jeder fragen würde, warum verzichtet Kira Grünberg nicht einfach auf das Mandat?

Grünberg: Nein, das sage ich aus Überzeugung.

Also kein Projekt für nur fünf Jahre.

Grünberg: Ich kann mir durchaus vorstellen, in den nächsten zehn oder fünfzehn Jahren in der Politik zu bleiben. Natürlich, ich bin eine Frau und möchte auch einmal ein Kind bekommen. Das ist möglich, aber da lasse ich mir noch Zeit. Ich bin jedoch nicht nur für fünf Jahre in die Politik gegangen.

Eine sportliche Frage zum Abschluss: In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Wer wird Weltmeister, wem werden Sie die Daumen drücken?

Grünberg: Mein Papa kommt aus Deutschland und wir haben dort auch gelebt. Deshalb fiebere ich mit unserem deutschen Nachbarland mit.

Das Interview führten Manfred Mitterwachauer und Peter Nindler