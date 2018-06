Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – München war, Bozen ist. Nur rund vier Monate nach dem Transitgipfel in Bayern steigt morgen Dienstag in Südtirol die Neuauflage. Positiv gestimmt waren Landeshauptmann Günther Platter (VP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) nach dem Auftakt gewesen, auch wenn selbiger noch lange kein Durchbruch aus Tiroler und österreichischer Sicht gewesen sei, wie damals betont wurde. Morgen sollen endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden, die Ergebnisse der laufend tagenden Arbeitsgruppen der Experten auf den Tisch kommen und daraus Lösungsvorschläge für eine nachhaltige Reduktion des Brenner-querenden Lkw-Transitverkehrs entwickelt werden.

Die ungebremste Zunahme des Schwerverkehrs auch in den ersten fünf Monaten des heurigen Jahres (siehe Grafiken) lässt – wieder einmal – alle Alarmglocken läuten. Befürchtet wird, dass Ende 2018 bereits 2,5 Millionen Schwer-Lkw den „billigen Jakob“ der Alpentransitpässe genommen haben werden. Das Ziel der Tiroler Verhandlungsdelegation ist klar: eine Obergrenze von einer Million Transitfahrten festzurren.

Einheitliche Korridormaut, Schwerverkehr auf Schiene

Der Maßnahmenkatalog dazu ist ebenso mannigfaltig wie altbekannt. Um Platter das Rückgrat gegenüber den Bayern, der EU aber auch den Italienern zu stärken, hat sich der Tiroler Landtag erst in der Mai-Sitzung einstimmig für einen Aktionsplan ausgesprochen, um Tirol aus der Geiselhaft des transitierenden Schwerverkehrs zu befreien.

Eine der zentralsten Forderungen ist und bleibt die Errichtung einer einheitlichen Korridormaut von München bis Verona. Derzeit verlangt Österreich für die Strecke Kufstein – Brenner 80 Cent pro gefahrenem Kilometer. Verlängert man die Strecke aber bis nach Verona, entfallen auf den Kilometer nur noch 39 Cent. Weiters will man den Schwerverkehr vermehrt auf die Schiene bringen. Auch das ist eigentlich ein alter Hut, dennoch aktuell. Zum Vergleich: Wurden noch 2010 in Summe 245.136 Lkw auf der Rollenden Landstraße (Wörgl – Brennersee) kutschiert, so waren es 2017 lediglich 159.341 Schwerfahrzeuge, die Zug fuhren. Der Modal Split über den Brennerpass, also das Verhältnis der auf Straße und Schiene transportierten Güter, beträgt 70:30 Prozent. Tirol will bis 2027 das Verhältnis auf 50:50 revidieren. Daneben will man in Tirol u. a. das – zahnlose – sektorale Fahrverbot nachschärfen und auch die Fahrverbote nach IG-Luft evaluieren.

Alles, nur keine halben Sachen

Schwer im Magen liegt Österreich und Tirol, dass die bayerischen Nachbarn beim Bau der Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel mehr als nur säumig sind. Entgegen aller Zusagen.

Als neues Druckmittel – und durchaus mit EU-Recht vereinbar, wie die TT bereits im Jänner berichtete – hat Tirol die Lkw-Block­abfertigung entdeckt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird rund um Feier- und sonstige verkehrsintensive Tage der Schwerverkehr bei Kufstein auf 250 bis 300 Lkw pro Stunde gedrosselt.

Weit weniger gesprächsbereit zeigt man sich ob der geforderten Aufgabe des Diesel-Steuerprivilegs. Sowohl (Tirols) ÖVP als auch FP-Verkehrsminister Norbert Hofer lehnen dies kategorisch ab.

Tirol will in Bozen viel erreichen – nur eben keine halben Sachen.

Deutschland: Geblockt und dann gebockt

Die Deutschen hätten den Bozner Gipfel beinahe an den Rand des Scheiterns gebracht. Auf die frühere Zu- folgte vom neuen deutschen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Donnerstag die Absage. Und das ausgerechnet nach einem Treffen mit seinem österreichischen Amtskollegen Norbert Hofer (FPÖ). Scheuer wirft Tirol und Österreich Engstirnigkeit vor. Und meint damit das bekämpfte Block­abfertigungssystem an der Grenze zu Bayern. Dieses sorgt in regelmäßigen Abständen für massive Staus bis in den Rosenheimer Raum hinein. Ein Faktum, das weder Bayern noch der Rest Deutschlands weiter akzeptieren wollen. Diesem Druck wollen sie sich nicht beugen.

Auch wenn Deutschland offiziell weiter zu seinen Zusagen zum Bau der BBT-Zulaufstrecken steht und die Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene betont, geht auf bayerischer Seite tatsächlich nichts weiter.

Zuletzt hatte sogar Hofer den Deutschen damit gedroht, im Falle weiterer Untätigkeit beim Schienenausbau neue Lkw-Bremsen anzudenken. So müssten etwa die Brenner­autobahn sowie die Europabrücke saniert werden – neue Baustellen würden in Folge auch neue Dosieraktionen nach sich ziehen, so Hofer.

Nun schickt Deutschland zumindest die bayerische Staatsministerin Ilse Aigner nach Bozen. An der generellen Ablehnung der Deutschen von jeder Form beschränkender Schwerverkehrsmaßnahmen wird aber auch sie nicht rütteln.

Italien: Zusagen und eine Unbekannte

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) hat in den vergangenen Wochen aufhorchen lassen. Nicht nur, weil er ein Schwerverkehrsfahrverbot auf der Brennerstaatsstraße bis nach Salurn einführen will, sollte dies Rom mit dem anstehenden Erlass der Autobahnkonzession nicht parallel verordnen. Nein, auch höhere Dieselpreise kann sich Kompatscher vorstellen. Und zwar diesseits des Brenners, also auf Tiroler Seite der Brennertransit­achse. Denn auch der billige Treibstoff und die wachsende Zahl an Billig-Tankstellen würden mit ein Grund sein, wieso viele Brummilenker den Brenner als Lieblingsroute in ihren Fahrtenbüchern stehen haben.

Doch Kompatscher stärkt Tirol auch den Rücken. Und zwar mit seiner Zusage, die Maut auch auf Südtiroler Seite anheben zu wollen. Dies ist mit LH Günther Platter akkordiert. Von den derzeit 18 Cent soll sie für Lkw der unteren Schadstoffklassen auf Tiroler Niveau ansteigen. Bei Lkw der Klasse Euro V und VI lediglich in Etappen – binnen dreier Jahre um je 30 Prozent.

Passiert ist bis dato aber auch in dieser Richtung bis auf Ankündigungen wenig. Noch dazu hängt über dem neuen italie­nischen Verkehrsminister Danilo Toninelli (Fünf Sterne) und seiner Transitpolitik ein dickes Fragezeichen. Auf ihn hofft zumindest die Südtiroler Frächtervereinigung. Sie opponiert gegen die geplanten, Schwerverkehr-reduzierenden Maßnahmen seit Monaten, was das Zeug hält.