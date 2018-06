Innsbruck — Das Wort Boykott will die frischgekürte Innsbrucker SPÖ-Bildungsstadträtin Elisabeth Mayr nicht in den Mund nehmen. „Wir haben im Koalitionspapier der Stadtregierung vereinbart, keine separaten Deutschförderklassen in Innsbruck umzusetzen", sagt sie. Das Papier ist erst ein paar Wochen alt. Neben großen inhaltlichen Bedenken lägen auch noch keine Informationen aus dem Bildungsministerium vor, sagt Mayr. „Alles umzustellen, dafür fehlt schlicht die Vorlaufzeit." Schützenhilfe bekommt Mayr von den Grünen. Man halte nichts von separierten Deutschförderklassen, sagt Klubobfrau Renate Krammer-Stark. „Das ist der falsche Weg und den werden wir nicht beschreiten."

Innsbruck wäre aber mit Sicherheit am meisten gefordert, wenn es darum geht, die Pläne von ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann umzusetzen. Ab Herbst 2018 sollen Kinder, die zu schlecht Deutsch sprechen, um dem Unterricht folgen zu können, in separierten Deutschförderklassen unterrichtet werden. Im Mai segneten ÖVP und FPÖ im Nationalrat das Vorhaben ab, umstritten ist es aber geblieben.

Tirols ÖVP-Bildungslandesrätin Beate Palfrader steht den Deutschförderklassen positiv gegenüber. Genaueres will sie erst sagen, wenn Details aus dem Ministerium vorliegen. In Tirol ist unklar, wie viele Schüler in Deutschförderklassen kommen sollen, wie viele Lehrer es braucht und wo die Klassen entstehen sollen. Besonders gefordert sind neben Innsbruck die Bezirkshauptstädte, weil dort der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund hoch ist oder Asylwerberkinder zu betreuen sind.

Die Gewerkschaft der Pflichtschullehrer in Tirol setzt auf den Mittwoch. Dann wird auf Bundesebene mit dem Bildungsministerium nachverhandelt. Protestmaßnahmen schließt die Gewerkschaft nicht aus. Minister Faßmann ist zuversichtlich, eine Lösung zu finden. (aheu)