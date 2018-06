Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck, Bozen – Die Erwartungshaltungen sind gedämpft. Nachdem bereits der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dem Brenner-Transitgipfel fernbleibt, tut dies nun auch sein italienischer Amtskollege Danilo Toninelli. Dies wurde gestern am frühen Abend bekannt. Jedoch werde er das vorbereitete Memorandum unterzeichnen. Ungeachtet dessen wird Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) heute nach Bozen anreisen. Das Thema sei zu wichtig, sagt er. Mit einem großen Durchbruch rechnet heute aber niemand.

Man müsse weiter auf eine klare und strikte Verlagerungspolitik im Güterverkehr von der Straße auf die Schiene drängen, sagt die für Verkehr zuständige LHStv. Ingrid Felipe (Grüne). Grundvoraussetzung hierfür sei die Herstellung einer Kostenwahrheit im Transitverkehr und der Bau nötiger Infrastruktur. Was Letzteres betreffe, sei Tirol vorbildlich. Nicht so die Bayern. „Wir müssen Allianzen mit denen bauen, die guten Willens sind“, sagt Felipe. Das sei nicht immer einfach – auch ob des regen Wechsels der politischen Zuständigkeiten bei den Nachbarn. Anstatt Scheuer kommen Bayerns Staatsministerin Ilse Aigner und Staatssekretär Thomas Steffen. Das Bewusstsein für die Verkehrsproblematik müsse stets aufs Neue geweckt werden, sagt Felipe: „Wir kommen weiter – nur halt nicht so schnell, wie wir das in Tirol wollen würden.“

Mehr als einen Minimalkompromiss hält auch Europarechtsexperte Walter Obwexer im TT-Gespräch für unrealistisch. Für ihn wäre es bereits ein wichtiger Schritt, würden sich alle drei Länder in dem Ziel der Verlagerung auf die Schiene, des Vorantreibens des Zulaufstrecken-Baus zum Brennerbasistunnel und der Verbesserungen im Kombiverkehr auf der Schiene sowie der Rollenden Landstraße bestätigen. Eine Einigung in Sachen Korridormaut käme da schon einem Meilenstein gleich, heißt es. Umso mehr müsse Tirol selbst aktiv werden, sollte der Verkehr im Jahresverlauf weiter so stark zunehmen.

Die Evaluierung des sektoralen Fahrverbots sei in der Fertigstellung, kündigt Felipe an. Auch arbeite man derzeit zusammen mit der TU Graz daran, inwieweit man einzelne Untergruppen der Lkw mit Schadstoffklasse EURO 6 mitaufnehmen könne. Sofern dies auch exekutierbar sei. Auch beim Nachtfahrverbot prüft Tirol eine Nachschärfung. EURO-6-Lkw sind hier ausgenommen. Ein Verbot mit Lücken. Allein im November 2017 wurden an der Mautstelle Schönberg in der Tageszeit zwischen 22 und 5 Uhr 13.000 Schwerfahrzeuge gezählt.

Dass Österreich den mit Juli zu übernehmenden EU-Ratsvorsitz zu einer Sensibilisierung für das Transitthema innerhalb der Union auch in Richtung eines neuen Transitvertrags wird nutzen können, glaubt Obwexer nicht. Es sei Usus, dass Vorsitzländer nicht die eigenen Interessen in den Vordergrund stellen. Insofern sei die Vorsitzführung in Sachen Transit eher ein Nachteil. Sollte es zu einer Klage gegen die Blockabfertigung kommen, habe Tirol aber sehr gute Chancen, sagt Obwexer.

Ein entschiedener Kritiker des heutigen Gipfels ist Transitforumchef Fritz Gurgiser. Anstatt Ankündigungspolitik fordert er ein Sofort-Maßnahmenpaket auf dem von der Alpenkonvention vorgegebenen Korridor zwischen Rosenheim und Verona. Darunter versteht Gurgiser u. a. einen einheitlichen Mauttarif für Lkw (80 Cent/km), das Aus für den Billig-Diesel, sowie rigorose Nachtfahrverbote und ein Lkw-Fahrverbot für alle Euroklassen mit restriktiven Ausnahmen des Ziel- und Quellverkehrs: „Die Zeit der Gipfel ist vorbei.“