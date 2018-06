Von Angela Dähling

Mayrhofen – Die Baubranche boomt. „Sie hat so starke Konjunktur, dass wir trotz Vertrag niemanden herbringen“, bedauerte der Mayrhofner Vizebürgermeister Franz Eberharter („Team Eberharter“) in der Gemeinderatsdiskussion über Probleme beim in Bau befindlichen sozialen Wohnbau an der Zillerlände. „Es kann nicht sein, dass man trotz Vertrag bei Baufirmen betteln muss, das jemand kommt. Wir sollten diesbezüglich Pönalen in die Verträge schreiben“, schlug er vor. Die Gemeinde besitzt selbst zahlreiche Gebäude, bei denen Sanierungsbedarf besteht, bzw. ist daran beteiligt. Für GV Markus Bair („Unser Mayrhofen“) war das ein Grund, genauer hinzusehen und in der jüngsten Sitzung einen Dringlichkeitsantrag erfolgreich einzubringen.

„Bevor weiter investiert wird, sollten wir bei unseren Gebäuden einen besseren Nutzen erzielen. Denn darin stehen mindestens 1800 m² Fläche leer bzw. werden zweckentfremdet genutzt“, erklärte Bair. Er verwies auf das alte Schulhaus, das alte Feuerwehrhaus, das Schwimmbad, Sportheime und die Turnhalle im Europahaus – allesamt sanierungsbedürftig. „Wir nutzen eine Fläche von 25 Wohnungen nicht sinnvoll und haben keine gesamte Kostenplanung bzw. Bedarfsplanung“, kritisierte er, dass die Objekte einzeln statt im Gesamten betrachtet werden.

„Ich gebe Markus Bair Recht, in unseren bestehenden Gebäuden wäre mehr Platz, als unsere Vereine benötigen würden“, räumte GR Wolfgang Höllwarth („Team Eberharter“) ein. Bair erinnerte, es gebe in Mayrhofen vier Turnhallen, von denen zwei nicht entsprechend verwendet würden. Eine 600 m² große befindet sich im Europahaus und werde von einem auswärtigen Modellautoclub genutzt. „Das ist vorübergehend, damit wir wenigstens ein paar Einnahmen haben, da die Halle mit Wasserschäden zu kämpfen hat“, erklärte GV Hans Jörg Moigg („Gemeinsam für Mayr­hofen“). Bair verwies zudem darauf, dass es kein Sportzentrum wie in Schwendau gebe, sondern die Sportanlagen separat errichtet worden seien. „Bei fünf Sportanlagen kommen wir auf 37 WCs. Das alles erhöht den Sanierungsbedarf.“

BM Monika Wechselberger gab zu bedenken, dass demnächst viele Ausgaben auf die Gemeinde zukämen, darunter der Umbau der Zillertaler Tourismusschulen und die Altenheimerweiterung in Zell. Hinzu kommen Grundablösen in Höhe von rund fünf Millionen Euro beim Bahnhofsprojekt, 900.000 Euro für eine Feuerwehrdrehleiter und die geplante Sanierung des Schwimmbades.

Letztlich war sich der gesamte Gemeinderat einig, eine bautechnische Erhebung für die kommunalen Bauten machen zu lassen.