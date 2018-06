Von Marco Witting

Steinach, Gries a. Br. – Der Sommer und seine Schattenseiten. Im Wipptal kennt man sie nur zur Genüge – in Form von Verkehr. Egal ob in der Ferienzeit oder durch Baustellen auf der Autobahn, egal ob in Richtung Süden oder in Richtung Norden. Es staut sich. Aufgestaut hat sich auch der Ärger in den betroffenen Gemeinden. Ärger über Mautflüchtlinge, oder jene Lenker, die, sobald es sich auf der Brennerautobahn staut, auf das niederrangige Straßennetz ausweichen. Das geht sogar so weit, dass der Bürgermeister von Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, sagt: „Leider sind die Navis in den Autos mittlerweile unser größter Feind.“ Den Ausweichverkehr, etwa auf der Nösslacher Straße, will man jetzt stoppen.

„Gott sei Dank ist hier noch nie etwas passiert“, sagt Mühlsteiger mit Verweis auf Wohnmobile oder Fahrzeuge mit Anhängern, die auf Straßen und Wegen unterwegs sind, die dafür nicht geschaffen sind. „Wir haben da ein Riesenproblem und wollen jetzt schnell Experten zu Rate ziehen, weil es hier eine Lösung braucht.“ Denn der Ausweichverkehr nimmt weiter zu, wie Mühlsteiger zu berichten weiß. „Die moderne Technologie der Navigationsgeräte mit Impulstechnik lotst die ausländischen Autofahrer bei drei Minuten Zeitverlust schon auf eine neue Route.“ Zu spüren bekommen das die Orte, durch die diese Straßen führen, und speziell die Anrainer.

Steinachs Bügermeister Josef Hautz kann ein Lied davon singen. „Wir haben oft mitten im Ort große Rückstaus. Der Ausweichverkehr wird immer mehr und größer.“ Er sagt auch: „Wir müssen uns da schon etwas einfallen lassen.“ Auch Hautz sieht in seinem Ortsgebiet Fahrzeuge auf Gemeindestraßen, die dafür nicht geeignet sind.

Die Hilferufe der Bürgermeister sind nicht neu. Schon im vergangenen Jahr kämpften die beiden Ortschefs gegen die Verkehrslawine. Einer der Knackpunkte damals wie heute: die Nösslacher Straße – auch weil es bei der Ausfahrt Nösslach keine Mautstelle gibt. Vor einem Jahr wurde nach einem Felssturz von der Bezirkshauptmannschaft ein temporäres Fahrverbot (ausgenommen natürlich für Anrainer) erlassen. Ein generelles Fahrverbot gab und gibt es nicht.

Für die beiden Bürgermeister braucht es aber dringend eine Lösung – egal, wie diese konkret aussehen mag. Einige Denkmodelle gibt es: Fahrverbote, ein Mauthäuschen, sonstige Maßnahmen. Mühlsteiger wäre ein „Fahrverbot für Reiseverkehr“ am liebsten. Er will sich mit seinem Gemeinderat jetzt aber von Experten beraten lassen und rasch zu einer Lösung kommen.

Zudem wollen beide Gemeinden bei dem Thema den Schulterschluss. Denn die großen Ferienreisewellen stehen erst bevor – und in den Wipptaler Gemeinden haben die nicht nur auf der Autobahn ihre Schattenseiten, sondern auch in den Ortsdurchfahrten.