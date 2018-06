Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Mit Beginn der Sommersaison haben sie wieder Hochzeit, die Schutzhütten auf den Bergen. Das Netzwerk der alpinen Schutzhütten ist weitläufig und – zusammen mit der mühevollen Erhaltung von Wegen und Steigen – ein wesentliches Rückgrat zur Aufrechterhaltung des (touristischen) Erholungs- und Erlebnisraums im Hochgebirge. Doch Erhalt, Betrieb und auch die Sanierung dieser Hütten ist standortbedingt sehr aufwändig. Auch, weil die hierfür vorgegebenen Richtlinien und Vorgaben mitunter keine oder nur leichte Abweichungen zulassen. Und somit mitunter dieselben Standards wie im Tal anzuwenden sind. Solche, deren Umsetzung im Hochgebirge aber um ein Vielfaches mehr Geld kostet.

Im Österreichischen Alpenverein ist Peter Kapelari für die Abteilung Hütten und Wege zuständig. Er und der Verein kämpfen seit Jahren für eine sinnvolle Reduktion der Vorschriftenflut: „Einiges ist uns schon gelungen, einiges aber noch nicht bis zu den Beamten vorgedrungen.“ Die Themen Brandschutz und Barrierefreiheit stehen dabei ganz oben. Kapelari bringt ein eindringliches Beispiel. So ist die Bettelwurfhütte im Karwendel nur über einen schwarzen Weg zu erreichen: „Da dann eine Barrierefreiheit zu fordern, ist abstrus.“ Dass Fluchttüren ins Freie nur nach außen zu öffnen seien – auch das sei realitätsfern. Bei Schutzhütten müssten diese auch nach innen zu öffnen sein – wie sonst sollte man sich bei Schneefall bzw. Windverfrachtungen befreien?

Das Land will den Vereinen und Schutzhüttenbetreibern nun erneut unter die Arme greifen. Das kündigt der zuständige Landesrat Johannes Tratter (VP) gegenüber der TT an: „Zu enge Vorschriften machen den Betreibern das Leben schwer. Wer hier das Augenmaß verliert, gefährdet den weiteren Bestand dieser Hütten.“ Nach Gesprächen mit dem Österreichischen Alpenverein hat Tratter ein Änderungspaket hinsichtlich vereinfachter bautechnischer Vorschriften für Schutzhütten in extremer Lage beim Österreichischen Institut für Bautechnik (OIB) eingebracht. Der gemeinnützige Verein basiert auf einer 15-a-Vereinbarung aller Bundesländer. Die OIB-Richtlinien sollen eine österreichweite Vereinheitlichung der bautechnischen Anforderungen in den einzelnen landesspezifischen Bauordnungen ermöglichen.

Konkret will Tratter die Standards beim Brandschutz und Barrierefreiheit deutlich vereinfachen: „Der wirtschaftliche Wartungs- und Überprüfungsaufwand kann in Folge auf die Hälfte reduziert werden.“

Beispiele: Künftig sollen Brandmeldeanlagen nicht mehr Jahr für Jahr, sondern nur noch gemäß den vom Hersteller vorgeschriebenen Zyklen überprüft und gewartet werden müssen. Auch sollen Abfallsammelräume und Brennstofflagerräume für feste Brennstoffe keine Räume mit erhöhter Brandgefahr mehr darstellen. Sofern erhöhte Mittel für die erste Löschhilfe vorgeschrieben werden, sollten diverse Vorgaben zur Brandbekämpfung entfallen können. Dies, weil Schutzhütten von Einsatzkräften ohnedies nicht (oder zeitlich nur sehr verzögert) erreicht werden können, wodurch im Brandfall die erste Löschhilfe nahezu als einzige realistische Möglichkeit verbleibe.

Betroffen wären von diesen Erleichterungen all jene Schutzhütten mit schlichter Ausstattung, die ausschließlich zu Fuß zu erreichen sind (mindestens eine Stunde Gehzeit). Darunter fallen in Tirol derzeit 370 Hütten. 200 gehören dem Deutschen, 170 dem Österreichischen Alpenverein. Unter Annahme dieser Definition dürfe auch die im Tal großgeschriebene Barrierefreiheit keine gewichtige Rolle spielen, sagt Tratter: „Auch da braucht es nicht so strenge Vorschriften.“

Bis Anfang Herbst will Tratter mit dem OIB einig sein. Die Zeichen stünden gut, sagt er. Sollte sich eine Einigung aber zerschlagen, kündigt Tratter einen Tiroler Alleingang an: „Dann werden wir selbst unsere technischen Bauvorschriften ändern.“