Der Ruf der Wirtschaft nach Arbeitszeitflexibilisierung wurde seit Jahren immer lauter angestimmt. Jetzt hat die Regierung überraschend schnell die Weichen gestellt – bis hin zur Möglichkeit des Zwölf-Stunden-Arbeitstags.

Ferdinand Karlhofer: Im Regierungsprogramm ist dieses Vorhaben ja recht unmissverständlich verankert. Kaum jemand aber hat mit dem Vorstoß schon so bald gerechnet, zumal es gerade in dieser Frage keinen Zeitdruck gibt. Sogar die Wirtschaftskammer ist noch Anfang Juni mit einem eher allgemein gehaltenen Positionspapier an die Öffentlichkeit getreten. Offenkundig aber hat die Regierung sich kurzfristig entschlossen, die Sache noch vor dem Sommer durchs Parlament zu bringen.

Welches Kalkül verfolgte hierbei Schwarz-Blau?

Karlhofer: Ich denke, die Regierung geht wohl davon aus, dass mit Blick auf die anstehende Urlaubszeit nicht mit großem Widerstand zu rechnen ist. Das Überraschungsmoment kann jedenfalls die Regierung für sich verbuchen. Wobei hier wohl auch noch andere Überlegungen eine Rolle gespielt haben.

Von welchen Überlegungen gehen Sie aus?

Karlhofer: Die Koalition hat es nicht nur mit dem von der SPÖ dominierten ÖGB und der Arbeiterkammer zu tun. Die beiden Arbeitnehmerorganisationen lassen sich so wie auch die Opposition vor und nach dem Sommer mit der Regierungsmehrheit parieren. Ein Schmerzpunkt bei der ÖVP ist allerdings der Unmut und zum Teil offene Widerstand ihres Arbeitnehmerflügels, nicht allein im Westen, sondern quer durch die Republik.

Könnte in den Überlegungen der Regierung auch der bevorstehende EU-Vorsitz eine Rolle spielen?

Karlhofer: Das ist durchaus denkbar. Zwerg Österreich spielt im Konzert der Großen nicht wirklich eine herausragende Rolle. In einer Phase akuter Instabilität stoßen allerdings auch die vom Kanzler vorab schon in zahlreichen Interviews gegebenen Diagnosen über den Zustand der EU auf mehr mediales Interesse als in ruhigeren Zeiten. Die Frage, wie viele Stunden in Österreich gearbeitet wird, rückt da auch in Österreich selbst aus dem Blickpunkt – freilich nur befristet.

Die große Verliererin des neuen Regierungskurses könnte aber wohl auch die Sozialpartnerschaft sein.

Karlhofer: Kaum jemand weiß, wie dieses Modell des Interessenausgleichs wirklich funktioniert. Es ist in der Tat auch schwer in Kürze zu erklären, da es sich auf ein doch recht kompliziertes Zusammenspiel von rechtlichen und informellen Arrangements gründet. Was die Leute aber – mit oder ohne Insiderwissen – immer an der Sozialpartnerschaft geschätzt haben, ist ihre über viele Jahrzehnte bewiesene Fähigkeit, Interessengegensätze ohne offenen Konflikt zu lösen. Nicht umsonst ist Österreich all die Jahre international immer am hinteren Ende der Streikstatistik gelegen.

Und ist die von Ihnen skizzierte Errungenschaft der Sozialpartnerschaft nun gefährdet?

Karlhofer: Entgegen vielfach geäußerten Unkenrufen hat die Sozialpartnerschaft sich über die Zeit hinweg als robust erwiesen. So auch unter Schwarz-Blau I zwischen 2000 und 2006: Damals gab es massive Attacken gegen ÖGB und AK. Der frühere Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl stellte sich damals schützend davor mit der Aussage, man lasse sich keinen Sozialpartner aus dem System „herausschießen“. Doch das hat sich geändert. Die Tonalität ist mittlerweile scharf bis provokant. Mit solcher Rhetorik geht das Fundament der – möglicherweise ja tatsächlich überlebten – bisherigen sozialpartnerschaftlichen Kultur zu Bruch. Natürlich ist es vorstellbar, dass sich alles wieder einpendelt. Anzeichen dafür sind aber nicht in Sicht.

Wenn ich eine Überlegung von Ihnen noch einmal aufnehmen darf: Womit rechnen Sie also, wenn die Urlaubszeit vorbei ist?

Karlhofer: Jedenfalls mit einem heißen Herbst.

Das Gespräch führte Michael Sprenger