Von Wolfgang Otter

Kufstein – Derzeit touren die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) durch das Untere Unterland, um die Pläne für den Abschnitt Radfeld bis Langkampfen-Schaftenau der Unterinntalbahn unter die Leute zu bringen. In Rosenheim wurden nun die groben Trassenpläne für den Weiterbau ab Schaftenau bis Rosenheim vorgestellt. Man sei nun einen wichtigen Schritt weitergekommen, meinte Torsten Gruber von der Deutschen Bahn (DB). Bis zu sieben Trassen, links und rechts des Inns verlaufend, sind im Gespräch (siehe Grafik rechts). Im Endausbau sollen auf der bestehenden und neu zu bauenden Trasse 400 Züge am Tag unterwegs sein können. Bis 2020 könnte eine Entscheidung über den genauen Streckenverlauf gefallen sein, geben sich die Planer bei ÖBB und DB zuversichtlich. Als ganz großer Stolperstein wartet dann noch der Bundestag in Berlin, der das Projekt absegnen muss. Eines ist jetzt schon sicher: Der Brennbasistunnel wird schon lange fertig und in Betrieb sein, wenn der erste Zug über die neue nördliche Zulaufstrecke in Bayern fährt. „Wenn wir ungestört weitermachen können, gehen wir von einer Inbetriebnahme 2038 aus“, verkündete der DB-Projektleiter Torsten Gruber. Also knapp zehn Jahre später als der Brennerbasistunnel, was auf Tiroler Seite keine Freudensprünge hervorruft (siehe Kasten unten).

Der Bundestag in Berlin könnte nur einer der Bremser sein, auch in Bayern sind die Pläne für die Kapazitätserweiterung auf der Schiene äußerst umstritten. Gruber sprach auch von „kritischen Punkten in allen Grobtrassen, die es jetzt im Weiteren zu diskutieren und wenn möglich zu lösen gilt. Der Raum Inntal ist so dicht besiedelt und so intensiv genutzt, dass es nicht gelungen ist, eine Trasse zu finden, die keine kritischen Punkte enthält.“ In den Inntalgemeinden bestehen auch dementsprechend große Bedenken den DB-Plänen gegenüber. Aber die Gespräche in den so genanten Regionalforen mit Vertretern der betroffenen 25 Gemeinden aus Bayern und Tirol verlaufen äußerst konstruktiv, schwächt Gruber ab.

Was Tirol betrifft, soll im Großraum Kufstein die Bahn immer unter der Erde verlaufen, ganz gleich, welche Variante zur Ausführung kommt. Eine der Trassen könnte unter Umständen aber eine Lärmbelastung für Erl mit sich bringen, da auf bayerischer Seite, entlang des Inns, oberirdisch gefahren werden soll. Aber es sei noch alles offen, „möglicherweise kommt am Ende eine Trasse heraus, die heute noch gar nicht als Idee existiert“, meint ÖBB-Projektleiter Martin Gradnitzer.

„Wir erwarten, dass viele Ängste und Sorgen weichen werden, weil wir nun – ganz anders als bisher – sehr konkret über einzelne Bereiche sprechen können“, hoffen die Planer.

Heute werden die Grob­trassen zur neuen Unterinntalbahn in Langkampfen (16 Uhr Gemeindesaal) und am 22. Juni in Kufstein (ab 16 Uhr Kulturquartier) bei öffentlichen Informationsabenden vorgestellt.