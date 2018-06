Von Cornelia Ritzer

Wien – Das Thema Arbeitszeit und die Reformpläne der schwarz-blauen Regierung sorgten weiter für innenpolitischen Zoff. Unsicherheit herrschte vor allem bei den Zuschlägen für Arbeitnehmer mit Gleitzeitvereinbarung – also bei Arbeitszeit-Modellen, bei der dank einer schriftlichen Vereinbarung die tägliche Normalarbeitszeit bis zu 10 Stunden innerhalb eines Rahmens flexibel verteilt werden kann.

Die Regierungspläne sehen vor, dass bei freiwilliger Gleitzeit die tägliche Arbeitszeithöchstgrenze auf 12 Stunden erhöht werden soll. Das kann künftig an fünf Tagen möglich sein. Der sechste Tag muss dann frei sein. Ob die Arbeitnehmer aber wie bisher Anspruch auf Zuschläge für angeordnete Überstunden haben, sorgte für Verunsicherung.

In der ORF-Sendung „Im Zentrum“ am Sonntagabend hatten die Arbeitgebervertreter nämlich erklärt, dass im Fall von Gleitzeitvereinbarungen Arbeitnehmer ihre Zuschläge für die 11. und 12. Arbeitsstunde künftig verlieren würden. Gestern stellte die Industriellenvereinigung (IV) dann klar, dass sich am geltenden Gleitzeitregime durch die Änderung des Arbeitszeitgesetzes nichts ändern werde – auch künftig würden für angeordnete Überstunden Zuschläge zu bezahlen sein. „Das, was heute schon für die 9. und 10. Stunde gilt, gilt künftig erweitert bis zur 12. Stunde“, stellte die IV klar. IV-Präsident Georg Kapsch kündigte an, das Thema erneut zu analysieren – und stellte sich dabei gegen die Regierung auf die Seite von Gewerkschaft und Arbeiterkammer. Wenn die Zuschläge durch die Gesetzesänderung tatsächlich wegfallen würden, „dann wollen wir das nicht und werden mit der Bundesregierung reden“, sagte Kapsch am Rande einer Pressekonferenz. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und die Klubobleute der Koalition, August Wöginger (ÖVP) und Walter Rosenkranz (FPÖ), betonten ebenfalls, dass bei angeordneten Überstunden die Zuschläge erhalten blieben. Schramböck: „Bei einer elften und zwölften Stunde, falls die vom Vorgesetzten angeordnet wurden, bleiben die Zuschläge erhalten.“

Ob ein Arbeitnehmer länger arbeitet, weil er es selbst will, oder weil die Überstunden angeordnet wurden, wird aber auch künftig eine Frage der Beweisbarkeit bleiben. Und hier haken auch die Arbeitnehmervertreter mit ihren Argumenten ein. „Man ordnet Überstunden nicht so ausdrücklich an“, sagte Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB. Daher würden geleistete Überstunden oft als Gleitzeit verbucht.