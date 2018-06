Von Anita Heubacher

Innsbruck – Auf dem Sessel der Landtagspräsidentin sitzt am Mittwoch eine Schülerin. So wie insgesamt 400 andere auch, nimmt sie an der Demokratielandschaft im Tiroler Landhaus teil. Die meisten der heute anwesenden Schüler sind Erstwähler. Warum es so wichtig ist, wählen zu gehen, bringen den Schülern Politologen, Beamte, Lehrer, Abgeordnete und die Projektmitarbeiter der Demokratiewerkstatt näher. „Die Teilnehmer sollen einen Bezug zwischen Politik und ihrer eigenen Lebenswelt herstellen“, meint Projektleiterin Helga Schiffer. Die Vermittlung von politischer Bildung und die Teilnahme an solchen Workshops wie der Demokratiewerkstatt hängen an den Schulen sehr stark vom Engagement der Lehrer ab.

In der Kantine des Landtags stärken sich indes die Berufsschüler. Die zukünftigen Zimmerer und Tischler sagen, sie würden sich schon für Politik interessieren. Ob sie denn wählen waren, lautet die erste Frage. Zwei schütteln den Kopf. Eisklettern und das schöne Wetter seien dazwischengekommen, erzählt einer. Ein anderer war wählen, weiß aber nicht mehr so genau, was. Über Olympia habe er abgestimmt, meint er.

Gelegenheiten mitzubestimmen gab es zuletzt viele: Nationalratswahlen und landesweite Volksbefragung zu Olympia im Oktober 2017, Landtagswahl im Februar 2018 und Gemeinderatswahl in Innsbruck im April. Die vielen Wahlen haben die Burschen offensichtlich durch­einandergebracht.

Seit 2007 dürfen 16-Jährige in Österreich wählen. Die Wahlbeteiligung sei bei den Jungen ebenso wie im Allgemeinen gesunken, sagen die Politikwissenschafter Lore Hayek und Marcelo Jenny. Politikverdrossenheit oder Desinteresse an der Politik wollen die beiden daraus nicht herauslesen. Die Wissenschafter stehen im Rahmen der Demokratiewerkstatt für die Fragen der Schüler zur Verfügung. Politische Bildung werde seitens der Schüler als nicht so wichtig empfunden, meint Jenny. Schüler seien sehr auf Effizienz getrimmt. „Was bringt mir das? Dafür gibt es keine Note“, bekomme er oft zu hören. Junge Politiker à la Sebastian Kurz würden das Interesse der Jugend an Politik steigern, meint Hayek.

Dennoch können einige Schüler die Frage nicht beantworten, wie denn unser Bundeskanzler heißt. „Van der Bellen“, ruft eine. Achselzucken auch bei der Frage nach dem Namen des Vizekanzlers. Und das obwohl die „markigen Sprüche von HC Strache“ manchen Jugendlichen „besonders taugen“.

In den Gängen des Landhauses drängt sich eine weitere Frage auf: Wie heißt denn unser Landeshauptmann? Zurückhaltung. Nach dem dezenten Hinweis, dass der Mann aus dem Oberland stammt, zieht sich ein Schüler aus dem Unterland aus dem Verkehr: „Ja, dann muss ich es ja nicht wissen“, meint er. Schließlich traut sich doch einer, „Günther Platter“ zu sagen.

Die Wissenslücken sind für die anwesenden Lehrer nicht erstaunlich. „Die Schüler kommen zum Teil aus Elternhäusern, wo auch nicht über Politik gesprochen wird“, erzählt Pädagogin Waltraud Willard. Politische Bildung sei an den Berufsschulen ein eigenes Fach. „Das Interesse dafür ist allerdings gering“, meint sie. Zehn Wochen im Jahr drücken die Jugendlichen die Schulbank, jeweils drei Stunden die Woche lernen sie etwas über Wahlen, Umwelt, Gesetze und den Landtag. Über den Kamm scheren dürfe man die Schüler nicht. Pro Klasse gebe es drei bis vier Schüler, die sehr interessiert seien, meint Willard. Seit 13 Jahren unterrichtet sie an der Berufsschule.

Am PORG in Volders ist politische Bildung im heurigen Schuljahr durchgefallen. „Es gab zu wenig Interessierte“, erzählt Pädagoge Reinhold Webhofer. „Es wäre wünschenswert, wenn das Fach fest verankert wäre.“ Die Schüler seien wenig politisiert. „Es wird zu Hause nicht über Politik gesprochen und in der Unterstufe zu wenig unterrichtet.“ Webhofer liest da „eine gewisse Politikverdrossenheit der Erwachsenen“ heraus.

Die Schüler ziehen nach den ersten Workshops schon einmal eine Zwischenbilanz. „Ich interessiere mich schon für Politik, allerdings nicht so sehr, wie ich sollte“, meint Hanna Klampfl aus Hall. Die 17-Jährige hat gewählt und bei Olympia mitgestimmt. Ihre Kollegin Tatjana Boskan aus Schwaz sagt: „Es wäre cool gewesen, zu wählen, aber ich habe die Staatsbürgerschaft noch nicht.“ Die beiden Mädels informieren sich übers Fernsehen und über Instagram über Politik und finden: „Auch die Erwachsenen könnten mehr Interesse an Politik zeigen.“

Die Debatte über den Zwölf-Stunden-Arbeitstag hat Manuel Holzknecht aus Längenfeld mitbekommen. Seine Infoquelle ist Facebook. Wenn er nicht gerade Stress auf der Baustelle habe, interessiere er sich für Politik, meint Simon Hofherr aus Imst. Politiker werden? Das wollen beide nicht.