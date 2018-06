Von Mario Zenhäusern und Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – AUVA, Krankenkassen, 12-Stunden-Arbeitstag, Familienbonus – das Reformtempo der Bundesregierung ist hoch. VP-Generalsekretär Karl Nehammer meinte kürzlich anlässlich seines ersten Tirol-Besuchs in dieser Funktion, die er seit Jänner bekleidet, dass das Tempo nicht zu hoch sei: „Wenn man den Schwung hat, dann muss man ihn auch mitnehmen, um Dinge umzusetzen.“ Allerdings würden sich das die Menschen auch erwarten. Die Lehre, die Schwarz-Blau aber aus dem ersten Koalitionsanlauf noch unter Kanzler Wolfgang Schüssel ziehen will, ist, so sagt Nehammer: „Wir müssen immer auch die Menschen mitnehmen.“

Aus seiner Sicht ist das in der Frage der derzeit heiß diskutierten Arbeitszeitflexibilisierung gut gelungen. Die Gewerkschaft sieht das anders – völlig anders. Die Kritik ist laut, der Protest dagegen ebenso. Der Opposition hält Nehammer vor, dass sie selbst es gewesen sei, die eine Ausschussbegutachtung der Gesetzesvorlage abgelehnt habe. Dass Gewerkschaft und Opposition einerseits der Regierung die verkürzte Begutachtungsfrist vorwerfen, andererseits „es aber schaffen, nicht einmal binnen 24 Stunden unseren Gesetzesentwurf zu kritisieren“, passe seiner Ansicht nach nicht zu derer Empörung. Dennoch habe die Sozialpartnerschaft in der derzeitigen Struktur auch über die laufende Legislaturperiode hinaus eine Zukunft, meint Nehammer.

Dass die türkise Bundes-VP vom Tiroler AK-Boss Erwin Zangerl ob der Reformvorhaben ein ums andere Mal als „unsozial“ beschimpft wird, nimmt Nehammer sportlich. Ein „robuster Diskurs“ müsse möglich sein, auch innerhalb der ÖVP. Zangerl sei selbst ein robuster Mensch, der eine AK-Wahl vor der Türe habe. Dessen Kritik nehme man sehr ernst, versuche damit aber „ordentlich umzugehen“.

In der zuletzt immer wieder von den VP-Landeshauptleuten Günther Platter (Tirol), Wilfried Haslauer (Salzburg) und Markus Wallner (Vorarlberg) gegen Bundesreformen wie der Mindestsicherung oder Krankenkassen in Stellung gebrachten „Westachse“ sieht Nehammer keineswegs einen allzu großen Widersacher: „Die Westachse stellt sich so gar nicht dar.“ Sowohl Platter als auch Haslauer hätten Bundeskanzler Sebastian Kurz stets „massiv unterstützt“. Klare Worte stünden nicht im Widerspruch zur gegenseitigen Wertschätzung. Zudem bleibe die Identität der Landesparteien erhalten – eine Umfärbung von Schwarz in Türkis werde es nicht geben.

Dass das Aus für das generelle Rauchverbot eine Koalitionsbedingung der FPÖ war und deshalb für die ÖVP schmerzlich, gesteht Nehammer ein. Dennoch habe er guten Gewissens im Parlament zustimmen können. Weil man den Raucherschutz bei Jugendlichen verbessert habe. Trotz allem sei der Start von Schwarz-Blau keineswegs holprig gewesen. Alle Minister seien „voll präsent und haben perfekt in ihre Rolle gefunden“. Mit einem unumstrittenen Chef, der den Takt vorgibt: „Kurz.“