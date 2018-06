Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Es ist die erst zweite Arbeitssitzung des neu gewählten Landtages, dennoch aber bereits die letzte vor der großen politischen Sommerpause. Umso dichter ist der Arbeitskatalog der 36 Abgeordneten ab kommenden Mittwoch. Auch der Allzeitklassiker – die Transitproblematik – wird wieder auf die Tagesordnung gehoben. Dieses Mal von LH Günther Platter (VP) höchstpersönlich. Nach dem aus Tiroler Sicht gescheiterten Brennergipfel in Bozen will er dem Landtag nun selbst über die dortigen Vorgänge und seitherigen Folgen Rechenschaft ablegen. Doch auch die Opposition will sich ins Zeug legen.

In der Fragestunde will SP-Parteivize Georg Dornauer von Hypo-Tirol-Bank-Eigentümervertreter Platter wissen, ob die Hausbank gar ihre Marketingabteilung habe auflösen lassen. Zumindest lege dies das erst kürzlich adaptierte Organigramm der Bank nahe – dort sei die Abteilung verschwunden, sagt Dornauer. Seinen Informationen nach soll eine ÖVP-nahe Agentur diese Agenden übernommen haben. Dornauer will nun wissen, ob es hierfür eine Ausschreibung gegeben habe, wie hoch das Auftragsvolumen und ob ein Mitarbeiterabbau zu befürchten ist. Viel wird Platter im Landtag wohl nicht dazu sagen. Weil Hypo-Vorstand Johannes Haid bereits gestern auf TT-Anfrage abwinkt: „Die Marketingabteilung ist nicht und wird auch nicht ausgelagert.“ Alle Mitarbeiter seien vielmehr jetzt an sein Büro angedockt worden. Mitarbeiterabbau werde es keinen geben. Und mit der Agentur – P8 – arbeite die Hypo schon seit Jahren im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zusammen, so Haid: „Eine vermehrte Zusammenarbeit aus dem Titel Marketing wird es nicht geben.“

Die Liste Fritz will den von den AMS-Kürzungen (1,4 Mio. €) durch den Bund betroffenen sozialökonomischen Betrieben einen Rettungsanker zuwerfen. Wie berichtet, müssen entgegen ersten Meldungen nun zwar keine Betriebe schließen, dafür jedoch 42 Transitarbeitsplätze gestrichen werden. In einem Dringlichkeitsantrag fordert Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider nun, dass das Land den Fehlbetrag für das Jahr 2019 aus den Rücklagen der Arbeitsmarktförderung zwischenfinanziert und so die Jobs rettet. Damit hätten die Betriebe Zeit für verträgliche Umstrukturierungen gewonnen. LA Markus Sint will indes den Gemeinden in Sachen Bodenaushubdeponien mehr Handhabe geben. Hier ortet Sint einen Wildwuchs und folglich eine Art „Goldgräberstimmung“. Abhilfe soll die Einführung einer eigenen Widmungskategorie „Sonderfläche Bodenaushubdeponie“ schaffen. Bis dato brauche es für die Anlagen keine Widmung, lediglich ein gewerbe- und naturschutzrechtliches Verfahren. Da diesen Deponien aber oft Belastungen für die Anrainer innewohnen, müssten die Gemeinderechte gestärkt werden, fordert Sint.

Apropos stärken: Ebenso dringlich ist für FPÖ-Chef Markus Abwerzger die Gründung einer „Task Force“ gegen Sozialbetrug im Land. Er führt als Begründung den Fall jener Frau in Jenbach an, die zwar in der Türkei wohnte, jedoch trotzdem für sich und ihre Kinder in Tirol Notstands- und Familienbeihilfe kassierte und sich so über zwölf Jahre lang über 100.000 Euro erschlichen haben soll, die TT berichtete.

Ums Geld geht es auch den NEOS. Aber um das eigene, sprich die Parteienförderung. Diese soll auf fünf Jahre nicht mehr inflationsangepasst und daher eingefroren werden, fordert Landesparteiobmann Dominik Oberhofer per Antrag. Die damit gewonnenen Gelder, so Oberhofer, könnten für die anstehende Sanierung des Landtagssitzungssaales verwendet werden.