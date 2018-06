Innsbruck – Der freie Warenverkehr in Europa vertrage sich nicht mit Autobahn-Blockaden und Blockabfertigung, hatte Andreas Scheuer (CSU) am Samstag bei einer Veranstaltung der Deutschen Handelskammer in Salzburg gesagt. Er kritisierte, dass Platter mit immer neuen Forderungen daherkomme, die über schon Vereinbartes hinausgingen (die TT berichtete).

Tags darauf holte der Tiroler Landeshauptmann zu einer kräftigen Entgegnung aus. „Die Blockabfertigungen sind Notmaßnahmen, um unsere Bevölkerung vor dem ständig steigenden Lkw-Transit zu schützen. Die Tirolerinnen und Tiroler haben ein Recht auf Gesundheit, und dieses Recht setzen wir nun gemeinsam mit unseren Partnern, der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und der Republik Österreich durch. Mit dem EU-Recht sind sie vereinbar, das belegen einerseits Äußerungen der EU-Kommission sowie zahlreiche Rechtsgutachten“, lässt Platter keinen Zweifel darüber aufkommen, dass er an seiner Vorgangsweise festhalten werde.

Der Tiroler ÖVP-Politiker wirft den Deutschen bzw. Bayern seinerseits Untätigkeit und Vertragsbruch vor: „Seit 25 Jahren, also seit einem Vierteljahrhundert, schließen wir mit Deutschland eine Vereinbarung nach der anderen, mit dem Ziel, den Lkw-Transitverkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen. In Tirol bauen wir am Brenner-Basistunnel, um eine echte Verlagerung zu erreichen. Passiert ist nur etwas in Tirol, Deutschland hat eine Vereinbarung nach der anderen gebrochen und stellt immer noch den Warenverkehr bedingungslos über die Gesundheit der Bevölkerung.“

Anstatt im Wochenrhythmus die Tiroler Maßnahmen im Kampf gegen den Transit zu kritisieren, sollte der deutsche Verkehrsminister seine Anstrengungen lieber darauf konzentrieren, den Lkw-Transitverkehr nachhaltig auf die Schiene zu verlagern. Bei den Schienen-Ausbaumaßnahmen könne sich Deutschland an Tirol und Österreich ein Beispiel nehmen.

Mittlerweile respektieren auch die benachbarten Bayern das unnachgiebige Vorgehen der Tiroler Landesregierung. „Wie denken Sie über die Lkw-Blockabfertigung?“, fragte das Online-Portal rosenheim24.de. Das Ergebnis ist eindeutig: 70,27 Prozent der Teilnehmer sind der Ansicht, dass Tirol jedes Recht zu dieser Maßnahme hat.

Eine Zahl, die in krassem Widerspruch zur anhaltenden Kritik vor allem aus CSU-Kreisen steht. Platter wiederholt deshalb seine Einladung an den deutschen Verkehrsminister Andreas Scheuer nach Tirol: „Für den Brenner-Transit-Gipfel hatte er ja leider keine Zeit. Ich bin gespannt, ob er diesmal der Einladung folgt. Auf seinem Weg nach Tirol wird ihm auf jeden Fall bewusst werden, dass auch im bayerischen Teil des Inntales die Grenze der Belastbarkeit für Mensch, Natur und Infrastruktur durch den Transitverkehr längst überschritten ist.“ (TT, mz)