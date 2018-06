Mit wie vielen Demonstranten rechnen Sie? Wolfgang Katzian : Wir hatten in Wahrheit nur knapp eine Woche Zeit zur Organisation. Aber es ist eine gute Dynamik entstanden, so dass ich mit einigen zehntausend Teilnehmern rechne. Am Donnerstag will die Regierung bereits das Arbeitszeitgesetz beschließen. Was kann also die Großdemonstration noch bewirken? Katzian : Wir haben schon mehrere Dutzend Betriebsversammlungen abgehalten. Nächste Woche werden wir die Schlagzahl erhöhen. Unsere Stoßrichtung ist klar: Wir fordern von der Regierung ein Zurück an den Start und die Einbindung der Sozialpartner. Allein die Tatsache, dass die Regierung beim Gesetz schon mehrmals zurückrudern musste, zeigt doch, dass es ein Murks ist. Wenn das Gesetz trotzdem beschlossen wird, dann wird die Demonstration erst der Beginn der Auseinandersetzung sein. Wählte die Regierung bewusst diesen Weg, um die Gewerkschaft zu brechen? Katzian : Das dürfte wohl eine ihrer Überlegungen sein. Wenn die Regierung diesen Kurs fortsetzt, dann werden wir Mittel und Wege finden, den Respekt zurückzugewinnen. 70 Prozent der Österreicher sagen, die Sozialpartnerschaft ist etwas Gutes. Und wenn ein Gesetz so tief in den Alltag der Bevölkerung hineinreicht, dann erwarten sie, dass auch die Sozialpartner eine wichtige Rolle spielen. Ich bin kein geborener Streithansl. Aber wenn die Arbeitnehmer nicht ernst genommen, ihre Sorgen beiseitegeschoben werden, dann werden die Menschen zornig. Und ich kann Ihnen sagen: Es macht sich dieser Zorn breit. Sie haben die Sozialpartnerschaft schon erwähnt. Welche Zukunft geben sie ihr, und gibt es bereits einen Termin der Präsidenten? Katzian : Einen Termin gibt es. Dann werden wir ausloten, wie die künftige Zusammenarbeit ausschauen kann. Wird der Sozialpartner-Gipfel noch im Juli stattfinden? Katzian : Das sollte sich ausgehen. Das Gespräch führte Michael Sprenger