Herr Benedikter, am 14. März 2018 wäre Ihr Vater Alfons 100 Jahre alt geworden. Welche erste Erinnerung haben Sie an ihn? Thomas Benedikter: Aus der Distanz sieht man seine Eltern milder, als wenn man sich im Alltag an ihnen zu reiben hat.

Eine private Frage zuerst: Wie war er, auch wenn er ein Vollblutpolitiker war, als Vater?

Benedikter: Alfons Benedikter empfand die Politik als Mission, als seine Lebensaufgabe. Das wirkte sich unweigerlich auf seine Vaterrolle aus, weil er einfach viel zu buggeln hatte. Dennoch war ihm die Familie ein Refugium.

Alfons Benedikter saß 50 Jahre lang im Südtiroler Landtag und setzte sich mit Silvius Magnago für die Autonomie der Südtiroler ein. Warum ist die Devise, seinen Grundsätzen treu zu bleiben, mehr als nur ein Lebensmotto Ihres Vaters? Er war ja bekannt für seine zähe Verhandlungsweise mit der italienischen Regierung.

Benedikter: Prinzipientreue, Konsequenz und Integrität waren tatsächlich kennzeichnend für seine Haltung. Zielstrebigkeit und Ausdauer kamen dazu, was für die Autonomieverhandlungen in Rom vor und nach dem Paket-Kompromiss von Nutzen war. Diese alpintirolerische Zähigkeit machte sich bei den Verhandlungen in Rom bezahlt.

Nach dem Abschluss der Paketautonomie trennte er sich von der Südtiroler Volkspartei und begründete eine Bewegung mit, die sich für die Selbstbestimmung der Südtiroler einsetzt. Wie kam es zum Bruch?

Benedikter: Alfons war sich in Sichtweite der Streitbeilegungserklärung über die grundlegende Strategie mit der SVP-Spitze uneins. Als alter Paketgegner wollte er vor dem Abschluss noch mehr herausholen, doch irgendwann musste ein Konflikt offiziell für beendet erklärt werden. Darauf pochte auch Österreich. Die SVP hatte in zu vielen Punkten nachgegeben und hatte meinen Vater abgedrängt.

Ist, wenn man die Entwicklungen in Schottland und Katalonien ansieht, die Selbstbestimmung die einzige Chance für die Zukunft Südtirols?

Benedikter: Nein, der Fall Südtirol ist anders gelagert als Schottland und Katalonien. Diese alten Kulturnationen waren jahrhundertelang Staaten und wollen diese Eigenstaatlichkeit zurückerlangen. Die Südtiroler sind eine ethnische Minderheit und die Autonomie kann eine tragfähige Lösung für unser jetzt mehrsprachiges Land sein, sofern sie voll erhalten und ausgebaut wird.

Wie würde Ihr Vater die gegenwärtige Südtiroler Volkspartei beurteilen, die ja hofft, bei den Landtagswahlen im Oktober die absolute Mehrheit zurückzuerlangen?

Benedikter: Da könnte man nur spekulieren. Doch trat er ja bis zum Ende für die Selbstbestimmungslösung ein, insofern würde er es eher begrüßen, wenn die deutschen Oppositionsparteien die Mehrheit erreichten, was derzeit wenig wahrscheinlich ist.

Ferner setzte er sich auch beharrlich für den Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft und eine strenge Raumordnung ein. Ist noch etwas von dem Südtirol übrig geblieben, das er als politisches Erbe hinterlassen hat?

Benedikter: Von seinen strengen Regeln für Raumordnung und Landschaftsschutz ist nicht mehr viel übrig geblieben, sie sind schon unter Durnwalder völlig aufgeweicht worden. Südtirol wird immer mehr zersiedelt und verbaut unter dem Druck der Bauern- und Hotelierslobby sowie der Bauwirtschaft. Sein Ansatz der Natur und Kulturlandschaft schonenden Raumordnung wird gelobt, und dann missachtet.

Ihrem Vater wurde nachgesagt, dass er ein Pionier der ersten Stunde sei, was das ökologische Denken betrifft. Trifft man ins Schwarze, wenn man ihn als ideologischen Gründungsvater der Grünen bezeichnet?

Benedikter: Alfons Benedikter pflegte Kontakte zur Ökologisch-Demokratischen Partei Deutschlands, nicht so sehr zu den Grünen. Diese haben auch andere Seelen als nur den Heimat- und Landschaftsschutz. Dieser kann aber für jeden ein Anliegen sein, gleich welcher Ideologie. Ökologisches Denken hat ihm schon seit der Gründung des Club of Rome 1972 eingeleuchtet.

Das Interview führte Andreas Raffeiner