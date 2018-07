Von Anita Heubacher

Innsbruck – In der kommenden Wintersaison werden der Pitz- und der Ötztaler Gletscher noch nicht miteinander verbunden sein. In der Saison darauf auch nicht. „Wir hoffen, dass wir 2020 zu bauen beginnen können“, sagt Projektwerber und Chef der Pitztaler Gletscherbahnen, Hans Rubatscher. Der Unternehmer wirkt schon etwas zermürbt. Am 30. Mai 2016 hat Rubatscher das Projekt auf die Reise durch die Behördenverfahren geschickt. Gut zwei Jahre später, um 9000 Seiten an Gutachten und dem Einsatz von 40 Sachverständigen reicher, ist das Ende des Umweltverträglichkeitsprüfungs-Verfahrens, kurz UVP, noch lange nicht in Sicht.

Die Bundesregierung will durch mehrere Gesetzesnovellen zum UVP-Gesetz und dem Aarhus-Beteiligungsgesetz die Verfahren schlanker und schneller machen. Ein neues Standortentwicklungsgesetz soll dafür sorgen, dass Großprojekte im besonderen öffentlichen Interesse rascher genehmigt werden können, auch wenn die dafür nötigen UVP-Verfahren noch laufen. Innerhalb von insgesamt 18 Monaten soll entschieden werden. Namhafte Juristen halten diesen Passus für besonders bedenklich.

Ob der Zusammenschluss zweier Gletscherskigebiete ein Projekt im öffentlichen Interesse sein könnte, mit dem man sich auf Bundesebene zu beschäftigen hat, ist offen, in langen UVP-Verfahren steckt es allemal. Fristen einzuführen, hält Rubatscher nicht für zielführend. Die Verfahren könnten dann absichtlich verzögert werden. „Dann gebe ich statt 9000 Seiten 90.000 ab und setze darauf, dass die die Behörde nie bewältigen kann“, sagen Thomas Maier, der Projektleiter der Skigebietserweiterung und Eberhard Schultes, der technische Leiter der Bergbahnen Sölden. Beide Herren sind neben Rubatscher sehr UVP-leidgeprüft. Jedes noch so winzige Detail werde abgeklärt. Auf Gutachten folge Gegengutachten. „Auf Tausenden Seiten wird über die Haustechnik im Restaurant philosophiert, wo noch nicht einmal klar ist, ob wir die Seilbahn naturschutzrechtlich bauen können“, sagt Rubatscher. Die Vermischung von naturschutzrechtlichen und technischen Fragen hält er für „sinnlos“.

Die Frage, wer Tausende Seiten überhaupt noch lesen soll, stellen sich auch Walter Tschon und Johannes Kostenzer bei der Landesumweltanwaltschaft. „In den letzten zehn bis 15 Jahren ist die Dauer der Verfahren kontinuierlich angestiegen“, sagt Kostenzer. Laut Umweltbundesamt dauerte es vom Antrag bis zum Bescheid 2009 noch 16,8 Monate, 2017 waren es bereits 24,3 Monate.

Dass die Verfahren so lange dauern, habe aber auch damit zu tun, „dass kritische Aussagen von Sachverständigen von Antragstellerseite nicht akzeptiert werden, und dann Gegengutachten eingeholt werden“. Schnellere und raschere Verfahren wünschen sich beide Umweltanwälte. „Ich weiß aber keine Lösung, wie das funktionieren könnte“, sagt Kostenzer.

Eine Frist von zwölf Monaten wie angedacht halten beide für bedenklich. „Was gilt dann? Die Nettoarbeitszeit der Behörde?“