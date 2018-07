Wien – Der Kiosk im Innsbrucker Rapoldipark – seit zwei Jahren ein Zankapfel zwischen Stadtmagistrat und Pächterin Lieselotte Stern (84). Zuletzt ging es um das Fehlen eines eigenen Klos, das zur Schließung des Geschäfts samt Gastgarten führen könnte – die TT berichtete. Jetzt hat sich Bürgermeister Georg Willi der Sache angenommen. Und der sagt „Ja, aber“ zum Kiosk.

„Ja, der Rapoldipark ist toll, und auch der Kiosk samt Gastgarten ist schön“, erklärt der Stadt-Chef nach zwei Besuchen vor Ort: „Aber ich wünsche mir, dass das Angebot für Familien besser wird.“ Auch wenn Willi nicht sehr deutlich wird, ist klar: Den Bürgermeister und wohl auch die Magistratsbeamten stört, dass im Gastgarten vor allem nicht immer nüchterne Männer sitzen: „Eltern gehen da nicht so hin“, weiß Willi: „Ich wünsche mir aber einen Kiosk für alle, mit einem attraktiven gastronomischen Angebot.“ Allerdings bezweifelt der Bürgermeister, ob die 84-jährige Pächterin das gewünschte Familien-Konzept umsetzen kann: „Ich habe größten Respekt vor Frau Stern, aber das ist wohl keine Aufgabe, die sie noch leisten kann. Es sei denn, sie hat Leute, die ihr dabei helfen.“ Willi macht aber auch klar, dass der Kiosk keine eigene Toilette benötigt: „Die öffentliche WC-Anlage gleich daneben reicht.“

Bereits vor zwei Jahren hat ein Magistratsbeamter festgestellt, dass der von Stern in Anspruch genommene Gastgarten größer war als im Plan vorgesehen. Ein Kompromiss war bald in Sicht: Und der sah im Herbst 2017 vor, dass der Garten kleiner wird, die Pächterin aber ein paar zusätzliche Quadratmeter anmieten kann. Im Frühjahr war dann wieder alles anders – das Grundstück werde nicht freigegeben, hieß es in einem Schreiben des Magistrats. Und es kam noch dicker: Stern erhielt den Auftrag, den Garten bis 9. April zu räumen. Das tat sie aber nicht. (tom)