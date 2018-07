Von Peter Nindler

Innsbruck – Es ist so eine Sache mit den Bezirksgerichten: Ihre Struktur reicht bis in das 19. Jahrhundert zurück, seit Jahren wird jedoch um eine Reform gerungen. In Tirol gibt es nämlich nicht weniger als 13 Bezirksgerichte, davon fünf zusätzlich zu den Standorten in den Bezirkshauptstädten. Das sind Silz, Zell am Ziller, Hall, Rattenberg und Telfs. Silz, Zell am Ziller oder Rattenberg stehen schon länger in Diskussion, doch das Land Tirol hat sich erfolgreich dagegen gewehrt. Obwohl die geografische Nähe der einzelnen Standorte zueinander einen gewissen Optimierungsbedarf nachvollziehbar macht.

Landeck und Imst sind lediglich 20 Kilometer voneinander entfernt; Silz – Imst 18 Kilometer, Telfs – Innsbruck 28 Kilometer, Zell am Ziller – Schwaz 35 Kilometer und Rattenberg – Kufstein 32 Kilometer. Bereits 2012 hat das Land Schließungspläne der damaligen Justizministerin Beatrix Karl (ÖVP) abgelehnt und mit der Absicherung des ländlichen Raums argumentiert. Die Bezirksgerichte werden als wichtiger struktureller Teil in den Regionen gesehen.

Zuletzt wurde das Thema nicht mehr angetatstet, schließlich benötigt es die Zustimmung der jeweiligen Landesregierung bzw. des Landeshauptmanns. Bis jetzt.

Der Entwurf der schwarz-blauen Bundesregierung zur Novelle der Bundesregierung sieht aktuell den Entfall der Zustimmungsrechte der Länder bei Änderungen der Gerichtsorganisation vor. Das Land Tirol hegt dagegen Zweifel und fordert eine Absicherung; wenn nicht im Gesetz, so zumindest in den Erläuterungen zum Gesetz. „Der bereits unter (...) dargelegten Forderung der Länder (nach einem verbindlichen Bekenntnis des Bundes zu einer grundsätzlichen politischen Vorabstimmung mit den Ländern bei Änderungen von Bezirksgerichtssprengeln sowie die Beibehaltung eines Landesgerichts für jedes Land, dessen Sprengel die Landesgrenzen nicht überschreiten darf), könnte durch entsprechende Ausführungen in den Erläuterungen Rechnung getragen werden, sofern nicht eine diesbezügliche ausdrückliche Regelung ins B-VG aufgenommen werden soll“, heißt es in der Stellungnahme des Landes. Das ist der Tiroler SPÖ allerdings zu wenig: Der stellvertretende Klubchef Georg Dornauer bezeichnet die Pläne der Bundesregierung als alarmierend. „Das wäre aus meiner Sicht problematisch und rechtspolitisch schwer bedenklich.“

Dass die Tiroler Landesregierung beim Wegfall des Zustimmungsrechtes der Länder bei der Änderung der Gerichtssprengel in ihrer Stellungnahme nur auf einen Beschluss der Landeshauptleutekonferenz aus dem Jahr 2016 verweist, findet Dornauer ausgesprochen schwach. „Dieser Beschluss der Landeshauptleutekonferenz hatte vielleicht noch im Jahr 2016 eine gewisse Relevanz, aber bei der Vorgangsweise der aktuellen Bundesregierung sind solche Beschlüsse das Papier nicht wert, auf dem sie festgeschrieben sind“, warnt Dornauer vor einem weiteren schwarz-blauen Kahlschlag.

Kritik übt der SPÖ-Vize auch an der möglichen Verländerung der Kinder-und Jugendhilfe. „Es ist schon eigenartig, wenn man bei den Jugendschutzbestimmungen wie Alkohol, Tabak und Ausgehzeiten seit Jahren versucht, bundeseinheitliche Standards anzustreben.“ Aber im viel wichtigeren Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, so Dornauer, wolle man diesen Weg durch Streichung der Bundesgrundsatzgesetzgebung verlassen und öffne dadurch einer Verländerung Tür und Tor.