Herr Landeshauptmann, Sie haben heute von einer gefestigten Autonomie gesprochen, die aber kein Selbstzweck ist. Befürchten Sie angesichts der instabilen Verhältnisse in Italien, dass die Autonomie ein Wahlkampfthema sein könnte? Kompatscher: Ja, die Autonomie ist kein Selbstzweck. Mit ihr schützen wir unsere Minderheiten, die Kultur, Sprache und die Traditionen. Aber das geht nur, wenn wir gleichzeitig soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen stärken. Und die Autonomie erfüllt diesen Zweck, weil wir selbst gestalten können.

Patriotische Kräfte in Südtirol betonen unermüdlich, man hätte alles noch besser machen können, wenn Südtirol nicht mehr bei Italien, sondern ein Freistaat oder wieder bei Österreich wäre. Kompatscher: Die Autonomie ist das Ergebnis von politischen Verhandlungen der Nachkriegszeit, wir haben sie erobert. Es ist ein Pakt, an den man sich hält. Und wesentlich besser wäre es wohl kaum gegangen, wenn man nur die wirtschaftliche Entwicklung betrachtet. Wir haben sogar höhere Beschäftigungszahlen und eine geringere Arbeitslosigkeit als das Bundesland Tirol. So schlecht schaut es also nicht aus.

So gesehen befürchten Sie keinen „Los von Rom“-Wahlkampf der deutschsprachigen Opposition? Kompatscher: Im Gegenteil: Ich glaube, dass nach einer Phase, in der manche, die gedacht haben die Autonomie hätte sich ausgelebt oder wäre nur ein Provisorium und man könne deshalb eine Abkürzung in irgendeine Richtung nehmen, das jetzt wieder anders sehen. Beispiele wie Katalonien oder der Brexit haben wohl gelehrt, dass man auf den bewährten Südtiroler Weg bauen sollte. Er hat auf allen Ebenen zum Erfolg geführt. Deswegen nimmt man nicht die Gefahr in Kauf, irgendwelche Spinnereien links oder rechts zu verfolgen.

Könnte die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler zum Störfeuer aus Wien werden? Derzeit wird ja von der österreichischen Bundesregierung ein Gesetzesentwurf ausgearbeitet. Kompatscher: Für die Südtiroler Volkspartei war es immer wichtig, dass es die Doppelstaatsbürgerschaft in einem europäischen Geist gibt als Ausdruck unserer Verbundenheit mit Österreich. Es scheint jetzt so zu sein, dass man Lösungsansätze dafür gefunden hat. Wien ist auch im Gespräch mit Rom, was Ausdruck dieses europäischen Geistes ist. Ich sehe die Entwicklung positiv und habe keine Befürchtungen.

Sollte die Bundesregierung mit dem Gesetzesentwurf bis nach den Wahlen in Südtirol warten? Haben Sie diesen Wunsch geäußert? Kompatscher: Ich habe mir die Anmerkung erlaubt, dass die Gefahr besteht, dieses Thema zu instrumentalisieren und dass irgendjemand glaubt, es wäre ein erster Schritt für etwas anderes. Das wäre aber weder im Interesse von Südtirol und Österreich. Die Autonomie ist ein Erfolgsmodell, wir sind die österreichische Minderheit in Italien. Die Doppelstaatsbürgerschaft ist sorgsam zu gestalten; trilateral und inhaltlich. Sie darf zu keinem Zwist mit der italienischen Sprachgruppe in Südtirol führen. Wahlkampfparolen sind deshalb weniger geeignet, vielleicht gelingt sogar eine sachliche Diskussion im Wahlkampf. Das würde ich mir wünschen. Aber: Nicht alle können immer klug mit diesen Themen umgehen.

Tirols LH Günther Platter verließ im Juni verärgert und vorzeitig den Verkehrsgipfel in Bozen. Ist die Europaregion gescheitert?

Kompatscher: Nein, sicher nicht. Eine Gemeinschaft muss es aushalten, dass man über den Weg zum Ziel durchaus unterschiedliche Auffassungen hat, solange die Zielsetzungen dieselben sind. Die teilen wir bekanntermaßen zu 100 Prozent, weil der Transitverkehr die Belastungsgrenze längst überschritten hat. Für Südtirol ist das in Bozen beschlossene Memorandum sehr hilfreich. Es ist das erste verbindliche Bekenntnis der neuen Regierung in Rom zum Ausbau der Zulaufstrecken für den Brennerbasistunnel, einer Umweltmaut und einer Korridorlogik auf der Brenner­achse. Aus der Sicht Platters verstehe ich, dass er mehr Zugeständnisse wollte.

Gibt es schon Fortschritte? Kompatscher: Wir sind mitten in den Verhandlungen für eine neue Mautgestaltung im Zusammenhang mit der Übertragung der Autobahn an das Land Südtirol. Auf Basis des Memorandums wurden die Beratungen neu eröffnet. Und ich gehe davon aus, dass die Mautgestaltung jetzt völlig anders ausfallen und die Korridormaut mitberücksichtigt wird.

Sie bezeichnen nationalstaatliche Ideen in der Migrationsfrage als absurd, weil sie Europa zerstören. Was fällt Ihnen deshalb zu Deutschlands Innenminister Horst Seehofer ein? Kompatscher: Ich sehe bei Seehofer den Versuch, Radikalisierungen bei Wahlergebnissen in der Bevölkerung zu vermeiden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Instrumente, die er dafür wählt, geeignet sind. Gerade in einer Situation, wo man durch Zusammenarbeit beginnt, die Krise Schritt für Schritt zu überwinden. Deshalb war sein Timing bei der Themensetzung und bei der Herangehensweise nicht perfekt.

Das Interview führte Peter Nindler