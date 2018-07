Innsbruck – Der jetzt vorliegende Gemeindefinanzbericht des Landes bestätigt eine Entwicklung: Die Einnahmen der Gemeinden stagnieren, die Ausgaben steigen. 168 Millionen Euro mussten im Vorjahr an Krediten aufgenommen werden, 100 Millionen wurden lediglich getilgt. Das Eigenkapital schrumpft: „Weil diese Mittel den Gemeinden zur Finanzierung von Investitionen fehlen, benötigen sie im Endeffekt einen höheren Fremdfinanzierungsanteil“, begründet Gemeindereferent LR Johannes Tratter (ÖVP). Gleichzeitig würden aber Werte für die Gemeindebürger geschaffen.

Tratter verweist darauf, dass vor allem in den Bildungssektor, in Kinderbetreuungseinrichtungen, in Alten- und Pflegeheime und in den Personennahverkehr investiert worden sei. Das alles führte zu einem erheblichen Anstieg der Schulden. Waren es 2016 noch 837,9 Mio. Euro, so verbuchten die Kommunen im Vorjahr bereits 906 Millionen Euro. Wobei vor allem die Stadt Innsbruck mit 38,3 Mio. Euro neuer Darlehen ins Gewicht fällt. Die Pro-Kopf-Verschulung je Einwohner beträgt in den Gemeinden durchschnittlich 1151 Euro, die viertwenigste aller Bundesländer.

Die Anzahl der vollverschuldeten Gemeinden mit einem Verschuldungsgrad von über 80 Prozent ist hingegen von 24 auf 17 zurückgegangen. 69 Kommunen sind gering, 126 mittelmäßig und 66 stark verschuldet. Wichtigstes Steuerungselement des Landes, um die Gemeinden finanziell zu unterstützen, ist der Gemeinde­ausgleichsfonds. 118 Mio. Euro wurden im Vorjahr ausgeschüttet.

Die Ausgaben überholen die Einnahmen in den Gemeinden

Der finanzielle Druck auf die Tiroler Gemeinden wird immer größer: Am Ende des Jahres bleibt immer weniger in der Portokasse übrig, weil die Ausgaben stärker steigen als die Einnahmen. Gleichzeitig muss in kommunale Infrastruktur investiert werden. Weil das Eigenkapital schrumpft, sind die Kommunen auf Fremdfinanzierungen angewiesen. Zu diesem Ergebnis kommt der jetzt vorliegend­e Bericht zur „finanziellen Lage der Tiroler Gemeinden“ im Jahr 2017.

Eine zentrale Kennzahl ist der um 8,1 Prozent gesunkene Bruttoüberschuss: Die fortdauernden Ausgaben knabbern immer mehr an den Budgets, der Spielraum für Eigenkapital wird geringer. So erhöhten sich die Aufwendungen im Jahr 2017 um 4,7 Prozent, demgegenüber konnten die Einnahmen lediglich um 2,6 Prozent gesteigert werden. Gemeindereferent LR Johannes Tratter (ÖVP) führt die schwachen Überschüsse in den Gemeindehaushalten von insgesamt 271 Millionen Euro (2016: 295 Mio. Euro) auch auf die stagnierenden Anteile aus den Bundessteuern zurück. „Die Steigerung ist gegenüber dem Vorjahr mit einem Plus von lediglich 0,8 Prozent sehr bescheiden ausgefallen.“ Unter­m Strich waren es 757 Millionen Euro.

Trotzdem wurde kräftig investiert, in den Investitionshaushalten schlägt sich eine Erhöhung von zwölf Prozent nieder. Nur diese Ausgaben müssen immer öfter fremdfinanziert werden, 168 Millionen Euro wurden an Darlehen aufgenommen. Deshalb wuchs der Schuldenrucksack auch so massiv an: von 837,9 auf 906 Millionen Euro. Wobei die Stadt Innsbruck mit ihren Investitionsprojekten vom Pat- scherkofel bis zur Regionalbahn hervorsticht. Zudem waren die Gemeindekonten Ende Dezember 2017 mit 15,7 Mio. Euro überzogen, die Verbindlichkeiten bei den Tiroler Gemeindeverbänden machten noch einmal 254,5 Millionen Euro aus.

Insgesamt hat die Anzahl der stark bzw. vollverschuldeten Gemeinden ohne Innsbruck mit einem Verschuldungsgrad von mehr als 50 Prozent wieder zugenommen (83). Das ist vor allem auf die deutlich in der Krise steckenden Gemeinden (Verschuldungsgrad von 50 bis 80 Prozent) zurückzuführen. „Die Zahl der überschuldeten Gemeiden sank hingegen von 24 auf 17 Gemeinden“, betont Tratter. Der durchschnittliche Verschuldungsgrad stieg von 27 auf 30 Prozent.

Das Resümee des Gemeinde­referenten: „Die Bereitschaft zum Investieren war sehr ausgeprägt, Investitionen sichern die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Landes“, so Tratter. Mit den Mitteln aus dem Gemeindeausgleichsfonds in Höhe von 118 Mio. Euro sei es darüber hinaus möglich, Förderschwerpunkte zu setzen und Initiativen wie in der Kinderbetreuung sowie für die Breitbandoffensive zu setzen. (pn)