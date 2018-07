Innsbruck – Spätestens nach dem Stopp des Neubaus des Management Centers Innsbruck wegen der in die Höhe schießenden Kosten von 80 auf 132,5 Millionen Euro ist klar: Einer der Kostentreiber ist die geplante Bus-Tiefgarage in Zusammenarbeit mit der Stadt; sowohl für das MCI-Projekt als auch für den Kostenanteil der Stadt. Deshalb dürfte bei der Überarbeitung der MCI-Pläne die Bus-Garage wohl nicht mehr enthalten sein. Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi hat die abgespeckte Variante gegenüber dem Kurier bereits angedeutet, im Hintergrund gilt das bereits als fix ausgemacht zwischen Stadt und Land.

Den städtischen Verantwortlichen in der Jury für den MCI-Neubau, allen voran Ex-BM Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), Franz Danler (Innsbrucker Immobiliengesellschaft), Erika Schmeissner-Schmid (Stadtplanung) oder Daniel­e Marques (Gestaltungsbeirat), dürften die (finanziellen) Konsequenzen aus dem Garagenbau wohl bewusst gewesen sein. Oder nicht?

Jetzt machen sich vor allem Für Innsbruck und ÖVP Sorgen um die Zukunft der Busstellplätz­e. „Die neue Lösung für die Unterbringung der Reise­busse darf keine Verschlechterungen bringen“, fordert FI-Klubchef Lucas Krackl. Wirtschaftssprecher Markus Stoll (FI) zeigt sich sogar verwundert über den Meinungsschwenk Willis. Eine rasche Bus-Lösung sei mit dem Tourismusverband (TVB) notwendig, so Stoll.

Gedacht ist an ein so genanntes „Kiss & Ride“-System, bei dem die Touristen in die Stadt hingebracht und dort wieder abgeholt werden. Außerhalb sind Stellplätze für die Busse notwendig. ÖVP-Vize­bürgermeister Franz Gruber ist alles recht, „solange es nicht zulasten Union geht“. Man müsst­e die Lenkung der Busse überhaupt neu denken. Hier seien vor allem auch Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) und der TVB gefordert, schon nächste Woche würde man erste Gespräche dazu führen. Das innerstädtische MCI-Match ist damit wohl eröffnet. Ausgang? Ungewiss! (pn)