Matrei i. Osttirol, Innsbruck – Ein Tag mit zwei unterschiedlichen Perspektiven: Am Freitag wurde im Laufe des Tages der Bericht zur finanziellen Lage der Tiroler Gemeinden bekannt. Für die seit Jahren massiv in der Kreide steckende Gemeinde Matrei in Osttirol wird ein Verschuldungsgrad von 74 Prozent ausgewiesen. Die Schulden betragen 18,7 Mio. Euro, die Haftungen 12,3 Mio. Euro. Sie wurden in den vergangenen Jahren abgebaut, auch durch Immobilienverkäufe von rund drei Mio. Euro. Im Budget nennt das Land nach Abzug aller Pflichtausgaben und Schuldentilgungen einen Nettoüberschuss der Gemeinde von 484.000 Euro. Das Geld hat die Gemeinde zur Verfügung.

Freitagabend war die Stimmung in Matrei aber nicht so rosig: Denn da wurde den Gemeinderäten der jüngste Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Lienz präsentiert. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und der hat es einmal mehr in sich. Schließlich wird die Einnahmensituation, vor allem die laufende, kritisch hinterfragt und die Verbindlichkeiten mit 3,5 Millionen Euro beziffert. Einmal mehr wird die Verbuchung der Erträge im Finanzhaushalt bemängelt. Unterm Strich gelangt die Bezirkshauptmannschaft Lienz zur Betrachtungsweise, dass der Verschuldungsgrad 106 Prozent beträgt.

Bereits in den Vorjahren wurde die Gemeinde zu zahlreichen einschneidenden Maßnahmen gedrängt. Auch die Girokonten sind noch mit 900.000 Euro überzogen, 575.000 Euro wären erlaubt. Hier soll bereits die Finanzmarktaufsicht bei den Hausbanken aktiv geworden sein, ob für alle in der Vergangenheit gewährten Überziehungen „aufsichtsbehördliche Genehmigungen“ vorliegen.

Die Zufriedenheit der Bezirkshauptmannschaft mit den getroffenen Konsolidierungsschritte hält sich in Grenzen. Bürgermeister Andreas Köll (VP) kann das alles nicht nachvollziehen. „Das Monitoring wurde im Vorjahr beendet, wir haben in den vergangenen Jahren fast zehn Millionen Euro an Schulden bzw. Haftungen abgebaut, und da spricht man von einer nicht konsequent vollzogenen Sanierungspolitik.“ Köll sind die Bewertungen durch die Behörde schleierhaft, „aber das werden wir in der Stellungnahme deutlich machen. Alle Vorwürfe, wie wir die Einnahmen verbuchen, sind bisher ins Leere gegangen.“

Keinesfalls sei Matrei in Osttirol voll verschuldet, kritisiert Köll die Prüfer. „Und die Finanzmarktaufsicht schaut sich derzeit österreichweit alle Banken an, die an die Gemeinden Kredite vergeben haben.“

Jetzt wird die Gemeinde einmal eine Stellungnahme zu den im Prüfbericht geforderten Maßnahmen verfassen. Köll: „Da gibt es natürlich einige Klarstellungen von uns.“ (pn)