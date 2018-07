Innsbruck – Dass personenbezogene Daten geschützt werden müssen, ist nichts Neues. Auch nicht für öffentliche Institutionen. Das Datenschutzgesetz aus dem Jahr 2000 hat bereits weitreichende Maßnahmen getroffen, die mit der seit Ende Mai geltenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weiter verschärft werden. Seit einigen Wochen ist jedoch eine interessante Entwicklung im öffentlichen Bereich festzustellen: Vor allem (Kommunal-)Politiker verstecken sich immer öfter mit Auskünften und zuvor gängigen Informationen für die Öffentlichkeit wie etwa Gemeinderatsprotokolle hinter der Datenschutzverordnung.

„Durch die Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO – ist die Veröffentlichung der Niederschriften nur mehr in „geschwärzter“ Form möglich. Da dies die Lesbarkeit sowie die Erfassung des Inhalts teilweise verunmöglicht, werden die Niederschriften nicht mehr online gestellt“, informiert eine Gemeinde und verweist auf die Einsichtnahme im Gemeindeamt. Manchmal wird der Datenschutz allerdings vorgeschoben, um keine Auskünfte über Entscheidungen zu geben. Selbst Prüfberichte werden nur noch verlesen und nicht einmal an Gemeinderäte ausgehändigt. „Weil sonst drakonische Strafen drohen“, wie unlängst in einer Sitzung erklärt wurde. Obwohl in Österreich keine Strafen für Behörden und öffentliche Stellen vorgesehen sind.

Zweifellos leidet darunter die viel beschworene politische Transparenz. „Man verweist auf den Datenschutz und verweigert vorerst einmal die Auskunft“, betont der Politologe Ferdinand Karlhofer. Dann werde geprüft, inwieweit Informationen weitergegeben werden dürfen. Karlhofer spricht von einem „Versuchsgelände für sanktionsfrei praktizierte Intransparenz“.

Der Geschäftsführer des Tiroler Gemeindeverbands, Peter Stockhauser, weist auf die geänderte Praxis und die Sorgfalt der Bürgermeister hin. „Sie sind natürlich vorsichtiger, aber was gesetzlich vorgeschrieben ist, wird gemacht.“

Universitätsprofessor Karl Weber vom Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre an der Uni Innsbruck sieht natürlich ein gewisses Spannungsfeld, hält aber die Vorgangsweisen für überzogen. „Personenbezogene Daten sind zu schützen, doch es gibt auch das Recht auf Information und darauf, informiert zu werden.“ Die Transparenz sei notwendig, die Datenschutz-Grundverordnung dürfe deshalb nicht als Argument für Informationsbeschränkungen verwendet werden, sagt Weber. (pn)